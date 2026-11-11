Самоубийство потресе село Дивотино

Служители на ОДМВР – Перник, под наблюдението на

Окръжната прокуратура, разследват причините за смъртта на 40-годишен мъж от пернишкото с. Дивотино.

Мъжът е открит мъртъв вчера около обяд в местност недалеч от селото. По първоначални данни става въпрос за самоубийство с огнестрелно оръжие.

Извършен е оглед на местопроизшествието в присъствието на съдебен лекар, като не са установени следи от насилие.

Тялото е закарано в „Съдебна медицина“ – Перник, за аутопсия. Образувано е досъдебно производство и работата по случая продължава.