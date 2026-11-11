СЪОБЩЕНИЕ ДО ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПЕРНИК във връзка с изпълнение на проект „За по-чист въздух в община Перник, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“

Община Перник продължава процеса по реализация на проекта и подписването на договори с одобрените до момента кандидати за предоставяне на нови екологични отоплителни уреди. Дейностите се извършват в изпълнение на проект № BG16FFPR002-5.002-0002-C01 „За по-чист въздух в община Перник, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по процедура № BG16FFPR002-5.002 „За по-чист въздух!“ (2) по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

За Ваше улеснение, моля да се запознаете с точната последователност на процедурите и важните изисквания на програмата:

Подаване, разглеждане и одобрение на заявления

Начало на процеса: Първата стъпка за участие е подаването на заявление от страна на гражданите в техническия офис на проекта. Приемът на документи продължава и към настоящия момент.

Задължителна проверка: Преди преминаването към следващите етапи, всяко подадено заявление се разглежда детайлно. Извършва се оценка за съответствие с критериите на програмата и проверка за пълнота на представените документи.

Статут на одобрение: Поради големия брой кандидати обработката на документите изисква време. Ако все още не сте получили обратна връзка, това не означава автоматично, че заявлението Ви е отхвърлено – екипите обработват документите последователно.

Провеждане на технически огледи (обходи на място)

Изготвяне на технически карти: Важен етап преди подписването на договор е извършването на технически оглед на място в имота от упълномощен представител на изпълнителя. При този обход се заснема завареното положение и се изготвя технически паспорт/карта на отоплителната система.

Организация по график: Техническите огледи не се извършват по входящи номера на заявленията. С цел максимална ефективност на екипите на терен, обходите се провеждат по предварително изготвен график, организиран по населени места, квартали, улици и конкретни адреси.

Задължения към общината: Като част от етапа на проверка преди договора се проследява и липсата на финансови задължения за съответния имот към Община Перник.

Ред за сключване на договорите

Индивидуална покана: След като заявлението е одобрено и техническият оглед е приключил успешно, представител на екипа за управление на проекта се свързва лично с кандидата по телефона. Отправя се покана за подписване на договора в конкретен ден и час.

Спазване на графика: С цел избягване на опашки и струпвания, умоляваме гражданите стриктно да спазват определения им час. Договори извън посоченото в графика време няма да бъдат подписвани, освен при уважителни причини и предварителна уговорка за нов ден и час.

Как се определя редът: Поредността за подписване се определя от комбинираното изпълнение на два фактора: приключил технически оглед, пълнота на документите.

Демонтаж на старото оборудване и доставка на новите уреди

Връзка с екипа по демонтаж: След успешното подписване на договора, член на специализирания екип за демонтаж ще се свърже с Вас, за да съгласувате удобна дата и час за посещение.

Задължително условие за замяна: Според строгите правила на финансиращата програма, за да бъдат доставени и монтирани новите екологични уреди, е задължително старите устройства на твърдо гориво да бъдат предадени на екипа по демонтаж.

Без самостоятелни действия: Моля, в никакъв случай не предприемайте сами демонтаж на старите печки или котли. Професионалният екип има ангажимент изцяло да ги демонтира и извози. Този процес задължително се документира със снимков материал. Снимките трябва да показват абсолютно същата фактическа обстановка, каквато е заведена при първоначалния технически оглед (старият уред трябва да бъде на досегашната си позиция и свързан към димоотвода). При нарушаване на това изискване доставката на новото оборудване се отказва.

Финансови условия и изграждане на отоплителни инсталации

Безплатно по проекта: Демонтажът, доставката и стандартният монтаж (който за климатиците включва тръбен път до 3 метра и PVC канал до 3 метра) са напълно безплатни за домакинствата и се покриват изцяло от бюджета на проекта.

За сметка на крайните потребители: Ако сте заявили желание за доставка и монтаж на термопомпа „въздух-вода“, камина на пелети с водна риза или пелетен котел, изграждането или ремонтът на вътрешната отоплителна инсталация (тръби и др.) е изцяло за сметка на домакинството.

Поредност на действията при пелети и термопомпи: Първо се подписва договор, след това кандидатът изгражда вътрешната си инсталация за собствена сметка. Когато тя е напълно готова, е необходимо да уведомите Община Перник, за да бъде насрочена дата за извършване на демонтажът и предаването на стария уред на твърдо гориво, доставка и монтаж на съответния нов уред.

Монтажни дейности през настоящия отоплителен сезон

Във връзка с настъпващия отоплителен сезон, Община Перник и фирмата изпълнител полагат максимални усилия новите климатици да бъдат монтирани във всички домакинства с вече подписани договори. Тези монтажи се извършват приоритетно.

Важно за термопомпи и пелетни уреди: За сключените до момента договори за термопомпи „въздух-вода“, камини на пелети (с водна риза или топловъздушни) и пелетни котли е необходимо да се извършат допълнителни, специфични технически огледи на място относно пригодността на изградените вътрешни инсталации и тези адреси ще бъдат обходени отново. След приключване на повторните огледи, Община Перник своевременно ще предостави информация на домакинствата дали монтажът на тези уреди ще може да се осъществи през настоящия отоплителен сезон, или те ще бъдат монтирани на по-късен етап.

Прием на нови заявления

Приемът на заявления продължава в техническия офис на проекта на адрес:

гр. Перник, ул. „Отец Паисий” № 47 А, офис 2.

На място експертите ще Ви предоставят подробна информация за ползите от участие в проекта.

Въпреки че в правилата на проекта няма изрично заложени крайни срокове за разглеждане на заявленията и за подмяна на устройствата след подписване на договорите, Община Перник и екипите от специалисти се стремят да извършват всички дейности в максимално кратки срокове.

Благодарим Ви за разбирането и сътрудничеството!