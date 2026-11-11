Разлято масло спря движението на АМ Струма

Разлято масло на магистрала Струма ограничи движението за кратко.

Инцидентът е станал в участъка Голямо Бучино – Студена в посока Благоевград.

Наложило се е шофьорите да изчакват на място.

Към момента от АПИ съобщават, че движението е възстановено.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Ето какво съобщиха от МВР Перник по случая:

ОДМВР – Перник с активни действия за безопасността на движението след разлива на гориво по АМ „Струма“

Движението по автомагистрала „Струма“ е напълно възстановено след предприетите спешни мерки за обезопасяване на пътната настилка вследствие на разлив на гориво в участъка от тунел „Мало Бучино“ до отклонението за Старо село

След получаване на сигнала и временното спиране на движението са извършени необходимите действия за почистване и многократна обработка на пътните платна срещу хлъзгане, с цел гарантиране безопасността на пътуващите.

В координация с останалите компетентни служби ОДМВР – Перник организира засилено полицейско присъствие в района. Автопатрули на дирекцията съпровождаха и регулираха движението в двете ленти, като насочваха водачите да се движат с по-ниска скорост и без изпреварване. Полицейски екипи следяха непрекъснато трафика и от аварийната лента.

След възстановяването на движението три автопатрула на ОДМВР – Перник останаха в участъка, за да осъществяват контрол, да следят за спазването на правилата и да предприемат своевременни действия при възникване на рискови ситуации. Целта е да не се допуснат пътнотранспортни произшествия и да се гарантира безопасното преминаване на всички автомобили.

Паралелно с мерките за обезопасяване и контрол продължават активните действия за установяване на причинителя на разлива на гориво. Извършени са множество оперативно-издирвателни и проверочни действия. Уведомени са съседните областни дирекции на МВР, а полицейски екипи от Перник са обходили населените места в района на автомагистралата в опит да установят превозното средство, от което е изтекло горивото.

От ОДМВР – Перник апелират към всички водачи да шофират с повишено внимание, да спазват ограниченията на скоростта и да поддържат необходимата дистанция между автомобилите. Дори след възстановяване на нормалното движение е важно шофьорите да не подценяват потенциалните рискове и да се съобразяват с пътната обстановка.