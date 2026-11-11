Дрогиран с коктейл от три наркотика лети по магистрала „Струма“

Шофьор с коктейл от три наркотика е заснет да лети по автомагистрала „Струма“, а само половин час по-късно пиян шофьор е засечен да криволичи из пернишките улици, сочат актуални данни на полицията.

Около 16:25 часа пътни полицаи от Второ РУ спират за проверка лек автомобил „Фолксваген“, шофиран от 31-годишен мъж от Благоевград. При техническия тест ченгетата изтръпват – дрегерът отчита положителен резултат за три вида наркотични вещества едновременно: амфетамин, метамфетамин и канабис.

Мъжът е отведен за кръвна проба и е прибран в ареста за 24 часа, а автомобилът се разминава с конфискация, тъй като не е негова собственост.

Едва половин час по-късно екшънът се пренася на кръстовището между улиците „Юри Гагарин“ и „Владайско въстание“. Униформените спират лек автомобил „Опел“, зад волана на който е 51-годишен жител на пернишкото село Ярджиловци.

Проверката с дрегер показва 1,36 промила алкохол в издишания въздух. И той е дал кръвна проба, като е задържан за денонощие.

​По двата случая се води разследване под надзора на прокуратурата.