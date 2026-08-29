Откриха паметна плоча на родовете в село Дивля

Паметна плоча на родовете в земенското село Дивля откриха официално кметът на община Земен Михаил златанов и бившият кмет на селото Георги Андреевски.

Селото отдаде почит и пред Апостола на Свободата Васил Левски, а тържеството събра в едно история, православна вяра и родова памет

С водосвет и официално освещаване на уникална плоча с родословното дърво на местните фамилии започнаха тържествата в село Дивля в деня на Успение Богородично (Голяма Богородица). Събитието беше посветено на съхраняването на родовата памет, богатата история и духовните традиции на местната общност. Символичната лента прерязаха кметът на Община Земен Михаил Златанов и бившият кмет на селото Георги Андреевски – почетен гражданин на Земен и главен инициатор за замисъла и изграждането на родословния знак.

„Инициативата представлява ценен жест към бъдещите поколения, тъй като увековечава имената на хората и родовете, градили Дивля през вековете. Вграденото родословно дърво напомня, че зад развитието на селото стоят трудът, съдбите и ценностите на десетки семейства“, каза след откриването Михаил Златанов. Той пожела здраве на всички и все така да бранят родовата памет.

След това бе открита и паметна плоча на Апостола на Свободата Васил Левски, който е създал революционен комитет в Дивля, според местната историческа памет. Гостите на празника се поклониха и пред паметната плоча на павьорите, където свещеник Димитър Миланов прочете молитва. Честването продължи със света литургия и молебен за здраве и благоденствие в местния храм „Св. Пророк Илия“, където десетки вярващи се събраха на съвместна молитва. Особено емоционален момент от деня бе освещаването и раздаването на традиционен курбан за здраве. С него местната общност отбеляза 30 години от опустошителния пожар, засегнал тежко селото. Курбанът се превърна в символ на благодарност за преодоляното изпитание и обедини хората в молитва за закрила от бъдещи бедствия.