Черната вдовица от Делта Хил отива на съд за укривателство на убийството на съпруга си

Обвиняема за лично укривателство на убийство на съпруга си в с. Кладница е предадена на съд с обвинителен акт на Районна прокуратура – Перник

С обвинителен акт Районна прокуратура – Перник предаде на съд 60-годишната Е.Д.-Л., на която е повдигнато обвинение за лично укривателство – престъпление по чл. 294, ал. 1 от НК.

През 2004 г. обвиняемата Е.Д.-Л. сключила граждански брак с гражданин на Конфедерация Швейцария У.Л. Впоследствие двамата заживели в къща в с. Кладница, община Перник.

На 11.08.2022 г. обвиняемата спомогнала на Б.П., извършил умишлено убийство на съпруга й, да избегне наказателно преследване, без да се е споразумяла с него преди да е извършил самото престъпление.

Е.Д.-Л. дала на Б.П. памук, с помощта на който той почистил раната в областта на шията на убития У.Л., за да му помогне да прикрие следите от престъплението. Обвиняемата се обадила на телефон за спешни случаи 112 и съобщила на оператора, че е намерила съпруга си в гаражното помещение, паднал и починал. Уточнила, че той страдал от високо кръвно налягане, в последно време не се чувствал добре, и уверила, че няма съмнения за насилствена смърт.

В хода на разследването на смъртта на швейцарския гражданин У.Л. са били събрани доказателства за извършено умишлено убийство.

Б.П. е бил признат за виновен и осъден за умишленото убийство на 20 години лишаване от свобода с присъда, влязла в сила през м. ноември 2025 г.

Предстои делото за лично укривателство с обвиняемата Е.Д.-Л. да продължи в съда.