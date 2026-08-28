Ей Бо идва в Радомир

Известният млад комик инфленсър Ей Бо ще закрие финала на Арт Феста в Радомир. Ей Бо ще представи своето шоу „Леля ти“ утре – 29-ти август с начален час 20:00ч. Входът е свободен за всички, които искат да се посмеят със скечовете на младия артист.

Специалното представление ще се проведе в Двора на МКИЦ Европа, осигурявайки перфектна атмосфера за едно незабравимо арт изживяване. Организаторите на фестивала, Община Радомир, обещават вечер, изпълнена с изкуство, емоции и много изненади, които ще оставят траен отпечатък в сърцата на публиката.

Ей Бо от години се занимава с театър и лични спектакли в страната, както и със скечове в Тик Ток, но стана национално известен след участието си в „България търси талант“.

Тогава Ей Бо шокира публика и жури, появявайки са като леля на сцената, но точно когато всички очакваха смешен скеч, той разказа тържна история с послание. И въпреки, че журито го поряза с оценките си, хората масово го подкрепиха за това, което направи, а отзвука остана и след предването.