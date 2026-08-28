Подменят камери от село Рударци до пътен възел „Даскалово“

На 28 август от 9 ч. до 18 ч. ще се подменят преброителни камери при 286-и км на път I-1 София – Перник, в района на село Драгичево, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

При реализация на дейностите в отсечката от кръстовището за село Рударци до пътен възел „Даскалово“ ще се ограничи движението на автомобили в активната лента в посока Перник, като трафикът в участъка ще преминава в изпреварващата лента.

Необходимо е водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват стриктно поставената временна пътна сигнализация.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира водачите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ – www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.