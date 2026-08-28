Задържаха 70-годишен мъж в Кладница след сбиване със съсед и намеса на спецчасти

Жител на село Кладница е задържан след конфликт и сбиване със свой съсед, информираха от МВР Перник.

Инцидентът е станал през нощта, когато двама мъже на 70 и 74 години се скарали. По-младият от тях ударил по-възрастния в областта на лицето. След случилото се мъжът се прибрал в дома си и не реагирал на полицейските сигнали за изясняване на случая.

След получена информация, че притежава ловно оръжие, на място пристигнали служители на сектор „Специални тактически действия“ при ОДМВР – Перник, служители на Второ РУ и психолог.

Полицейската операция приключила успешно и мъжът бил задържан.

Той е настанен в арестните помещения на областната дирекция за срок до 24 часа. Оръжието му е иззето. Работата по случая продължава.