Нова апаратура в Детско отделение спасява живота на най-малките в Перник

Нов съвременен видео ларингоскоп беше доставен в детско отделение по национална програма за модернизация на педиатричната помощ

Високотехнологичната апаратура ще повиши безопасността и успеваемостта при спешни състояния и ендотрахеална интубация

Апаратурата, произведена от утвърдената марка Penlon и доставена от официалния дистрибутор Medilon, е на стойност 3 900 евро. Доставката е осъществена в изпълнение на Инвестиция C12.I1 „Модернизиране на болничните заведения“, Компонент 1 „Модернизиране на системите за педиатрични грижи в страната“, финансирана по Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз (NextGenerationEU).



Видео ларингоскопът е съвременен медицински уред, предназначен да осигури директна дигитална визуализация на дихателните пътища в реално време. Основното му приложение е при ендотрахеална интубация – критична медицинска процедура за осигуряване на проходимост на дихателните пътища при пациенти, които не могат да дишат самостоятелно. Намира приложение в спешната медицина и реанимацията – при внезапно спиране на дишането, тежки травми, остър съдов или алергичен шок, при състояния на клинична смърт или при въвеждане на обща анестезия.

Макар че уредът е закупен и предаден специално за нуждите на Детско отделение, благодарение на богатия си комплект той е универсално приложим. С него могат да работят както квалифицирани анестезиолози-реаниматори, така и дипломирани педиатри след преминато обучение за работа с медицинската видеосистема.

Новият видео ларингоскоп Penlon комбинира иновативна дигитална заснемаща технология със здравината на класическите медицински инструменти. Мобилен цветен екран предава ясен образ в реално време. Това позволява на лекаря точно да идентифицира гласните връзки и анатомичните особености, без необходимост от директна права линия на зрението. Комплектът включва 4 различни размера и форми сменяеми накрайници, изработени от неръждаема стомана за интензивна употреба. Поради това апаратът може да се използва както за новородени и деца, така и за възрастни пациенти при нужда. Значително намалява риска от травми на гълтача, гласните връзки или зъбите, особено при пациенти с анатомични аномалии или спешни състояния. Доставя се в специализиран куфар за бързо транспортиране, оборудван с бързо зареждащо се захранване (USB-C), което прави апарата веднага готов за бърза реакция до леглото на болен или в реанимационна зала.

Внедряването на видео ларингоскопа в Детското отделение гарантира по-висока безопасност за най-малките пациенти, бърза реакция в критични минути и съвременни условия за работа на медицинския екип.