Камион цистерна избухна в пламъци на магистрала „Струма“

Пожар в камион-цистерна е възникнал вчера около 15:45 ч. на автомагистрала „Струма“, в района на село Старо село.

Два екипа огнеборци от Перник реагирали незабавно.

На място е установено, че е възникнало самозапалване, при което е унищожен въздуховодът за спирачките на автомобила.

Служители на РСПБЗН – Перник и Радомир са оказали съдействие и при два пътни инцидента – на автомагистрала „Люлин“ и в района на село Червена могила. При двата случая няма пострадали.

По инцидентите е взето отношение по компетентност от служители на „Пътна полиция“.