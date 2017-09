Любовно риалити уби младеж

5 Споделяния Сподели

Звездата от британското риалити шоу Take Me Out Чарли Уоткинс сложи край на живота си, след като бе уволнен от работа, съобщава The Sun. Веднага след като завършил образованието си, 22-годишният младеж започнал работа в музея на шоколада York Chocolate Story на изпитателен срок. Един ден решил да пробва късмета си в популярното британско телевизионно романтично предаване, тъй като въобще не му вървяло с противоположния пол.

Уоткинс направил фурор с дебюта си в предаването дори излязъл на романтична среща с една от участничките в шоуто. Младият човек провел четири дни на снимачната площадка. През това време, според договора с продуцентите на предаването, той нямал право да използва мобилния си телефон, нито да казва къде се намира. Заради неявяването си на работа, бил уволнен от музея.

Приятели на Уоткинс споделят, че той много е харесвал работата си. „След като бе уволнен, спря да излиза от дома си и не спираше да играе на конзолата. А можеше да прекарва това време на работа”, разказва близка на момчето. Няколко време след като загубил работата си, Утокинс сложил край на живота си. По-късно станало ясно, че загубата на работата го разстроила толкова много, че започнал да пие антидепресанти.

Коментари

коментара