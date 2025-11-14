СИНЬО-ЖЪЛТАТА ВОЙНА СЕ РАЗРАСТВА: Левскари изригнаха: Агитката на Миньор – лихвари и бандити, а в същото време са резил

Войната на футболните агитки се разраства, след като феновете на пернишкия отбор „Миньор“ се радикализираха последната седмица и вандалстваха подлезите на града в знак на омраза към по-голямата фенбаза на отбора „Левски“, а после се насочиха срещу управата на Перник, която им била длъжна да инвестира в стадиона, който те не спират да чупят.

Ето какво пишат от „Сини Хуни 2005“

Добър вечер. Ние от организация „Сини Хуни 2005“ искаме да кажем, че много добре знаем кои от „свинете“ драскат и кой кара жълтите ни „курви“ да се правят на хулигани. Орки, разберете – вие място в нашия град нямате. Кои бяхте вие? По-точно — 10 насран*ка, обикалящи вечер и правещи се на шерифи. Смешници.

А относно задържаните – освен 5–6 наши момчета, други има ли? До кога всичко ще пада върху нас?

„Миньор“ искат само пари от общината, но направиха града кочина. И когато се каже, че няма да ви се даде нито 1 лев, вие почвате да лаете, мишки. А до въпросната фракция „Орките“ – вие сте най-голямото дъно в агитката на „Миньор“: лихвари и бандити, а в същото време сте резил.

Стадион „Миньор“ ремонт чака, а за какво? За да играете мачове с „Металург“ в А окръжна група? Вие сте жалки.

А до нашите Ловешки лайна – като гоните нашите деца и се мислите за мъже, няма да просперирате! Защо, като сте тарикати, не дойдохте след това при нас

КУР ЗА МИНЬОР

КУР ЗА ЛИТЕКС