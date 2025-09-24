ГОЛЯМА ИЗЛАГАЦИЯ: Тити Папазов не може да губи: След като Миньор 2015 премаза Левски с резултат, треньорът на сините прекъсна мача

НЕПРИСТОЙНО ПОВЕДЕНИЕ НА ТИТИ ПАПАЗОВ ПРЕКРАТИ КОНТРОЛАТА В ПЕРНИК

Това съобщиха от бакетболния клуб Миньор 2015.

Приятелската среща между баскетболния отбор Миньор 2015 и Левски не завърши поради напрежение на терена. При резултат 30:9 в полза на Миньор 2015, мачът бе временно прекъснат, след като старши треньорът на Левски, Тити Папазов, многократно репликираше съдийските отсъждания, което доведе до изнервяне на реферите и спиране на играта за около 30 минути.

Срещата все пак беше подновена, но в средата на третата част, при резултат 53:43 за Миньор 2015, Тити Папазов изведе отбора си от терена и отказа да продължи участието си в мача. Така контролата остана недовършена.