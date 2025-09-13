Уж издирваният прокурорски син-бияч живеел в София, отскачал и до Перник – до дома на баща си, гръмна Уикенд

Васил Михайлов от Перник, син на окръжния прокурор Бисер Михайлов, който в средата на месец юни беше обявен за национално издирване от МВР заради нови сигнали за рекет и побои, вече е издирван само проформа от полицията, пише „Уикенд“

Според изданието, полицията в Перник е прекратила всякакви издирвателни мероприятия, свързани с 22-годишния побойник, а ченгетата вече не си правят труда да проверяват дори новопостъпили сигнали за местонахождението на прокурорския син.

Твърди се, че Васил Михайлов е засичан многократно в Перник през последните седмици пред къщата на родителите си, както и в района около хотел „Струма“, помещаващ се на едно от най-оживените места в миньорския град. Въпреки, че в началото на септември е бил подаден анонимен сигнал, че издирваният Михайлов е засечен в къщата на баща си Бисер Михайлов, местните ченгета дори не си направили труда да посетят дома на пернишкия окръжен прокурор с мотив, че бащината къща на Васил вече е била обискирана и на адреса не е било установено издирваното лице.

Къщата на прокурора Бисер Михайлов беше навестена от полицията в Перник в началото на месец юли, цели две седмици след като неговият син беше обявен за издирване и това дава основание на местните ченгета да отказват повторен обиск на прокурорския имот.

Според „Уикенд“, уж издирваният от МВР Васил Михайлов се е установил да живее в апартамент в софийския ж.к. „Младост“ 3 и при всяка удобна възможност отскача до Перник.