Пернишкият квартал „Хумни дол“ завря от полиция: Петима задържани при акция на два етапа

Специализирана полицейска операция с цел ефективно противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и осигуряване на полицейско присъствие в уязвими райони, участъци, махали и квартали е проведена вчера от служители на Първо РУ, колегите им от отдел „Охранителна полиция“ при ОДМВР – Перник и дирекция „Жандармерия“ при ГДЖСОБТ.

Основно е инспектиран пернишкия кв. „Хумни дол“, като акцията е проведена в два етапа – .от 05, 30 до 08, 30 ч. и от 10, 00 до 12, 30 ч..

При втория етап е оказано съдействие на РДНСК- Перник, ЕРМ- Запад, ВиК- Перник и представители на строителен контрол на Община Перник. По време на съдействието горепосочените институции са извършили заснемане на незаконни сгради и постройки в района.

От служителите на полицията са проверени 78 лица от който 11 криминално проявени. Съставени са 16 акта по Закона за гражданската регистрация на незаконно пребиващи в района и един по Закона за българските лични документи. Задържани за до 24 ч. са петима души, съпричастни към различни престъпления, извършени на територията на общината. Засиленият контрол продължава.

Кражба на ток в „Куциян“

Около 11, 45 ч. вчера служители от Първо РУ съвместно с представители на електроразпределителното дружество извършили проверка на сграда в пернишкия кв. „Куциян“. Било констатирано неправомерно присъединяване към електропреносната система, с което били създадени условия за непълно отчитане на потребената ел. енергия. Установен е собственика на имота и е започнато разследване по чл. 234“в“, ал. 1 от Наказателния кодекс, работата по което продължава.