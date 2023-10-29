Има избрани кметове на няколко пернишки села от първи тур

29.10.2023 zapernik За Перник 0

В някои от пернишките села има кметове-победители още на първи тур, научи ZaPernik.com. 

В село Рударци печели Пантелей Янков от ГЕРБ.

В село Драгичево Виктор Викторов от ГЕРБ

В село Бучино Александър Александров от ГЕРБ

В село Люлин Румяна Цветанова от Български лейбъристи 

В село Ярджиловци Росица Лазарова от ДПП

В село Мещица Деян Никифоров от ДПП

В село Кладница Васил Мирчев от ГЕРБ

В град Батановци Радослав Петров от ДПП

В село Расник Валерия Любенова от ДПП

В село Ковачевци Васил Станимиров от БСП

В град Трън Цветослава Цветкова от ГЕРБ

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