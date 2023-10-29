Има избрани кметове на няколко пернишки села от първи тур

В някои от пернишките села има кметове-победители още на първи тур, научи ZaPernik.com.
В село Рударци печели Пантелей Янков от ГЕРБ.
В село Драгичево Виктор Викторов от ГЕРБ
В село Бучино Александър Александров от ГЕРБ
В село Люлин Румяна Цветанова от Български лейбъристи
В село Ярджиловци Росица Лазарова от ДПП
В село Мещица Деян Никифоров от ДПП
В село Кладница Васил Мирчев от ГЕРБ
В град Батановци Радослав Петров от ДПП
В село Расник Валерия Любенова от ДПП
В село Ковачевци Васил Станимиров от БСП
В град Трън Цветослава Цветкова от ГЕРБ
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