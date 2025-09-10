Бабо, виж, нещо розово! Убийците в Батановци не се спират: НОВА ОТРОВА край кофи за боклук – пак ще има трупове

Убийците в Батановци не се спират.

След като вчера писахме за открита отрова в хляб, днес НОВА отрова е намерена до контейнер за боклук и в близост до детска площадка.

Бабо, виж, нещо розово!

Вчера по данни на хора, две кучета са отровени, а не се знае още колко. По-скандалното в случая е, че дете на 4 годинки- внуче на жителка в град Батановци първо е забелязало отровата и посегнало да я вземе с думите: „Бабо, виж, нещо розово“. Това се сучва докато жената е излязла с детенцето на разходко с домашното им кученце.

Тази сутрин жената открива нова отрова, разнесена край контейнера. По всяка вероятност ще има още трупове на кучета.

Вчера от полицията съобщиха, че се води разследване за отровено домашно куче в двор.

Стопаните намерили животното в безпомощно състояние на двора, закарали го на ветеринар, но било късно. Кучето починало и в момента се прави аутопсия.

Случайно или не, въпросното куче е било бездомно, но осиновено и обгрижвано.

А Батановци мълчи пред потенциалната опасност за животни и хора и тъне в отрова и трупове…