Пернишки деца се върнаха победители от Европейско в Словения

Млади перничани се класираха в първите места на Европейско първенство в Словения по карате шотокан. Това съобщи за ZaPernik.com един от треньорите Юлиан Николов от клуб „Файтърс-НСА“. Той тренира младите таланти заедно с Калин Крумов, а президент на клуба е Радослав Пенов.

Два златни медала, шест втори места и три трети са извоювали младите перничани за клуба.

Това са класиранията на децата от Перник:

Европейско първенство:

Теодор Лазаров –

– 2ро място кумите мъже(18-20г, – 78кг)

Кристина Михайлова –

– 2ро място кумите(10-11г, – 44кг)

– 2ро място ката (10-11г, 3-1кю)

– 3то място кумите отборно микс (12-15г)

Калоян Велинов –

– 3то място ката (14-15г, 3-1кю)

– 1во място кумите отборно кадети (12-15г)

Европейска кохай купа:

Мартин Мартинов –

-1во място кумите (14-15г, +60кг)

Михаил Бойков –

– 2ро място кумите (14-15г, -60кг)

Виктор Сандев –

– 2ро място кумите (12-13г, +59кг)

Кирил Методиев –

– 2ро място кумите (12-13г, – 59кг)

Ивелин Валентинов –

– 3то място кумите (14-15г, +60кг)

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