Пернишки деца се върнаха победители от Европейско в Словения

Млади перничани се класираха в първите места на Европейско първенство в Словения по карате шотокан. Това съобщи за ZaPernik.com един от треньорите Юлиан Николов от клуб „Файтърс-НСА“. Той тренира младите таланти заедно с Калин Крумов, а президент на клуба е Радослав Пенов.
Два златни медала, шест втори места и три трети са извоювали младите перничани за клуба.
Това са класиранията на децата от Перник:
Европейско първенство:
Теодор Лазаров –
– 2ро място кумите мъже(18-20г, – 78кг)
Кристина Михайлова –
– 2ро място кумите(10-11г, – 44кг)
– 2ро място ката (10-11г, 3-1кю)
– 3то място кумите отборно микс (12-15г)
Калоян Велинов –
– 3то място ката (14-15г, 3-1кю)
– 1во място кумите отборно кадети (12-15г)
Европейска кохай купа:
Мартин Мартинов –
-1во място кумите (14-15г, +60кг)
Михаил Бойков –
– 2ро място кумите (14-15г, -60кг)
Виктор Сандев –
– 2ро място кумите (12-13г, +59кг)
Кирил Методиев –
– 2ро място кумите (12-13г, – 59кг)
Ивелин Валентинов –
– 3то място кумите (14-15г, +60кг)