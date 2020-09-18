Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на област Перник за периода 21-25.09.2020

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 21 септември – 25 септември 2020 г, включително:

ОБЛАСТ

Дата/период Времетраене Засегнат район /улица, квартал, УПИ, ПИ/

Област Перник

Община Брезник

На 24. 09. 2020 г. /09:00 – 16:30 ч. / На 25. 09. 2020 г. /09:00 – 16:30 ч. / – Бабица: С. Бабица

На 21. 09. 2020 г. /09:00 – 16:30 ч. / На 24. 09. 2020 г. /09:00 – 16:30 ч. / – Брезник: Васил Левски 16, 15, 5, 18, 13, 7, 4, 10, 9, 8, 17, 10а, 1, 14, 12, Георги Ив Бунджулов 60, Каравана, 58, 64, 56, 60, 58, Елена Георгиева 7, 2, 5, 23, 3, 9, 1, 13, Зора 1, 4, 2, Йордан Стефанов 12, 22, 24, 26, 10, 16, 6, 4, 8, 5, 4, Радослав Григоров 7, 6а, Славянска 4, 10, 12, 6, 3, 8, 2, 1, 5, Цвета Лумбарова 41, Чорни 10, Чуряк 7, 1, 4, 1, 3

На 21. 09. 2020 г. /09:00 – 16:30 ч. / На 23. 09. 2020 г. /09:00 – 16:30 ч. / На 24. 09. 2020 г. /09:00 – 16:30 ч. / На 25. 09. 2020 г. /09:00 – 16:30 ч. / – Гърло: Общ. Брезник

На 21. 09. 2020 г. /09:01 – 16:30 ч. / На 23. 09. 2020 г. /09:01 – 16:30 ч. / На 24. 09. 2020 г. /09:01 – 16:30 ч. / На 25. 09. 2020 г. /09:01 – 16:30 ч. / – Долна Секирна

На 21. 09. 2020 г. /09:00 – 16:30 ч. / – Режанци: Къща

Община Ковачевци

На 21. 09. 2020 г. /09:01 – 14:00 ч. / На 23. 09. 2020 г. /09:01 – 14:00 ч. / На 24. 09. 2020 г. /09:01 – 14:00 ч. / – Ковачевци, Общ. Ковачевци: Нупи 1146, Мах. Стаменкова

Община Перник

На 23. 09. 2020 г. /10:01 – 10:30 ч. ; 11:30 – 13:00 ч. / – Батановци: 3ти Март , Бела Вода 391, 395, . 395, 392, 398, Бл Дцз Васил Коларов 13, 16, 12, 10, 11, Граово 3, Мах. Трънска И Кащерова 10, 2, 7, 24, 6, 30, 4, 1, 22, 19, 9, 20, 11, 23, Къща, 3, 5, 39, 60, 28, 29, 31, 33, 37, 43, Магазин, 45, 46, Св. Св. Кирил И Методий 15, Свети Спас 8, 7а, 19а, 14, 15, 16, 18, 13, 21, 12, 26, 10, Стар Завод, 15, 13, 11, 12

На 23. 09. 2020 г. /10:01 – 13:00 ч. / – Батановци: Граово 3

На 23. 09. 2020 г. /09:46 – 13:00 ч. / – Батановци: Помпи Темелково

На 24. 09. 2020 г. /08:46 – 10:30 ч. ; 15:15 – 16:30 ч. / – Боснек: 070008 , 3-Ти Март 6, 01, 4, 5, 8, 558 , Iv-189, Кв. 15 , V-90 , Ален Мак 8, 5, 9, 4, 7, 10, 1, 3, Божур 9, 1, 5, 7, 6, 3, 4, Бор 7, 2, 5, 1, 3, Борич 10, 6, 5, В. Левски 12, 14, 27, 6, 23, 8, 17, 10, 5, 19, 1, 15, Витоша 2, 3, 1, 4, Грамаге 3 А, 5, 2, 6, 5а, 1, 8, 10, 3, 4, 9, 3, 2, Добри Дол 2, 9, 06, 07, 5, 3, Духлата 20, 15, 13, 14, 12, 23, 9, 29, 36, 24, 18, 3, 30, 10, 17, 25, 11, 34, 22, 33, 8, 19, 21, 7, 32, 5, 38, 28, 26, 1, 2, 47, 58, 68, 78, 84, 75, 56, 94, 40, 44, 45, 96, 49, 63, 52, 57а, 42, 57, 100, 98, 106, 39, 60, 51, 102, 48, 88, 72, 55, 53, 65, 90, 64, 80, 50, 44а, 104, 74, 92, 43, 61, 76, 108, 62, 48 Механата, 46, Евлоги Агайн 1, 02, 3, 4, Еделвайс 4, 8, 2 Бунгало, 13, 3, 1, 2, 11, 6, Жива Вода 11а, 23, 31, 17, 14, 1, 7, 28, 25, 24, 9, 3, 27, 5, 26, 2, 30, 29, 34, 22, 20, 16, 36, 11, Иван Вазов 07, 03, 6, 01, 05, 4, 7, Игличе 1, 1а, 9а, 10, 3, 5, 12, Извора 6, 19, 15, 3, 1, 13, 17, 16, 9, 21, Йордан Йовков 08, 4, 8, 2, 1, 3, 5, Клен 8, 6, 4, 3, 2, 01, Кокиче 5, 8, 2, 3, 12, 20, 22, 10, 14, 4, 18, 16, 5, 6, 1, Косматица , Ладивец 4, 10, 14, 2, 9, 7, 01, 8, 12, Ливаге 6, 1, 10, 2, 8, 7, 4, Ловен Дом 02, 04, Махала Влахова Вилна Сграда, 11, 10, 9, 2, Бунгало, 8, 16, 12, 14, 7, Махала Джамбазка 6, Минзухар 1, 2, 3, Могиля 5, 11, 12, 7, 1, Момина Сълза 10, 5, 1, 12, 4, 9, 7, 3, 2, 8, 14, Н. Й. Вапцаров 5, 7, 11, 21, 4, 23, 17, 15, 13, 14, 8, 12, 19, Незабравка 13, 21, 17, 15, 19, 11, 5, 4, 7, 9, 6, 2, Петрус 4, 7, 9, 3, Ракита 4, 4 А, 6, 2, Ранковица 2, 6, 4, 1, С. Боснек , Славей 12, 6, 14, Стефан Караджа 9, 8а, 1, 3, 2, 8б, 4, 8, 6, 5, Струма 7, 15, 9, 13, 62, 11, 21, 23, 19, 7, 49, 51, 33, 81, 55, 79, 71, 85, 27, 2, 39, 47, 4, 67, 29, 73, 63, 25, 59, 69, 41, 65, 31, 53, 57, 65а, 61, УПИ XI, Кв. 1а/901 , УПИ XIII-342, Кв. 32 , УПИ І-536, Кв. 43 , Х. Димитър 11, 11а, 9, 3, 7, 25, Христо Ботев 21а, 20, 7, 6, 14, 8, 13, 21, 12, 17, 2, 18, 41, 46, 42, 33, 23, 31, 47, 40, 36, 38, 50, 34, 32, 44, 27, 35, 25, 30, Чакова 13, 5, 8, 1, 7, 2, 15, 10, 6, 14, Явор 7, 4, 1, 2, 3, 4, 06, 01, 9, Яворов 3, Ясен 2, 1, 10, 14, 2, 12, 11, 3

На 24. 09. 2020 г. /09:01 – 10:30 ч. ; 12:00 – 12:30 ч. / – Големо Бучино: Арбова 2а, 2, Бачова Махала , Витоша 7, 51, 24, Даскала 2, 6, 4, Дъбрава 15, 7, Кедър 2, 11, 17, Кокиче 3, Кошеве 20, Кракра 73а, 24, 11, 19, 53, 39, 8, 50, 51а, . 43, 5, Люлин 33, 35, Македония 16, Нарцис 2а, Перник 37, Република 28, 20, 38, 8, 6, Рутеш 1, Скачок 4, София 50, 1а, 5, 28, 24а, 4, Струма 21, 15, УПИ IV-8151 Кв. 15 , УПИ VIII-184 Кв. 48 , УПИ XVI-117 Кв. 19 , УПИ XXIV Кв. 39 , Шефтена 7б, Яланджийска , Ясен 4, 2, 4б, 12, Къща, 5, 256, ПИ 042002 М. Манастира, 50, 49, 58, 56, 51

На 24. 09. 2020 г. /09:01 – 10:30 ч. ; 12:00 – 12:30 ч. / – Драгичево: 10-та 1 УПИ 018018, 559, М. Черешите , VІІ-555 Кв. 80 , Александър Боянов 13, 25, 20, 31, 21, 302, 16, 50, 19, 29 Къща, 31а, 26, 14, 12, 14, 6, 10, 5, Александър Танев 6а, Байкал 1, 12, 10, 16, 13, 14, 8, Бор 4, 4а, 13, 12, 6, 2, Местност Черешите;, 8, 3, Васил Априлов 8, 50, 2, 7, 9, 1, 4, 13, 11, 3, 5, 8д, 10, 20, 27, 12, 10, 35, 33, 8, 23, 21, 15, 29, 16, 14, 25, 31, 22, 17, 18, 24, Васил Левски 18, 14, 3, 17, 12, 6, 10, 19, 1, 4, 21, 7, 15, 13, 5, 9, 8, 2, 16, 30, 26, 52, 44, 58, 22, 36, 20, 50, 29, 27, 34, 42, 40, 38, 59, 48, 23, 54, Витоша 7, 15, 5, 1, 11а, 11, 13, 3, Владайска 5, 7, Къща, 1, 11, 2, 9, 19, 13, Възраждане 28, 38, 42, 45, 59, 63, 26, 24, 53, 43, 49 А, 49, 40, 61, 52, 57, 34, 44, 47, 30, 55, 67, 32, 48, 50, 132, 138, 140, 142, 128, 126, 122, 130, М/У Гор. Идол. Драгичево, 153, 157, 143а, 132б, 144, 149, 145, 143, 183, 202, 216, 210а, 198, 1, 231, 182, 157, 188, 169, 186, 167, 180, 159, 165, 163, 166 Къща, 190, 141, 184, 148, 161, 167, 151, 138, 153, 147, 164 Къща, 155, 168, 192, 162, 225, 178, 143, 169, 184, 194, 68, 104, 86, 129, 139, 92, 114, 102, 119, 107, 111, 106, 78, 109, 103, 115, 118, 94, 100, 70, 108, 116, 96, 131, 125, 127, 84, 109, 137, 135, 113, 98, 133, 110, 41, 82, 120, 111, 90, 105, 112, 74, 80, 88, 101, 105, 123, 64, 87, 97, 83, 89, 66, 79, 82, 93, 85, 62, 83, 66, 54, 58, 1, 69, Върла Стрън 6, 3, 1, Горно Драгичево 173, 196, 204, 200, Горно Драгичево/Гола Могила , Горно Драгичево/Копринено Орище , Гранит 14, 2, 3, 7, 17, 21, 6, 20, 12, 23, 5, 19, 10, 15, 8, 13, 5, Долно Драгичево , Здравец 15, 3, 2, 19, 23, 1, 11, 13, 10, 6, 12, 5, 9, 21, Ивайло 12, 11, 3, 8, 16, 5, 2, 7, 18, 1, Иван Вазов 7, 1, 10, 2, 5, 8, 3, 11, 9 А, 9, Калиница 11, 17, 15, 3, 1, 27, 7, 29, 9, 11, 5, 44, 12, Каменица 25, 31, 23, Кокиче 8, 7, 4, 3, 5, Кракра 2, 5, 33, 10, 7, . 1, 16, 19, 18, 9, 13, 12, 11, 22, 39, 27, 41а, 29, 24б, 24, 35а, 24б, 34, 21, 1, 3, 35, 33, 41, Лебед 9, 1, 16, 6, 7, 3, 12, 13, 14, 5, 11, 10, Любен Каравелов 12, 6, Люлин 34, 38, 20, 6, 32, 56, 10, 2, 66, 30, 4, 70, 58, 48, 46, 9, 34, 18, 8, 3, 12, 28, 7, 22, 26, 16, 54, 1, 45, 64, 14, 24, 62, 36, М. Копринено Орище ПИ 324 , Магистрала 1, Мария Луиза 14, 1, 15, 8, 25, 3, 24, 11, 10, 22, 13, 31, 21, 16, 12, 33, 29, 17, 35, Мах. Крушите Вила, Местност Горно Драгичево Дърводелна, 386, Парцел 502 Кв 429, Къща, Местност Горно Драгичево/Ал Танев 5, Местност Горно Драгичево/Борова Гора , Местност Горно Драгичево/Гола Могила , Местност Горно Драгичево/Копринено Орище 8, Къща, Местност Горно Драгичево/Крушите , Местност Горно Драгичево/Селимите , Местност Горно Драгичево/Черешите , Минзухар 8, 16, 3, 2, 35, Миньор 5а, 3, 6, 8, 7, 4, 2, 10, 14, 1, 5, Мрамор 6, Незабравка 3, Никола Вапцаров 1, 26, 27, 32, 47, 33, 23, 25, 43, 35, 31, 30, 19, 39, 24, 20, 22, 41, 45, 37, 21, 28, 17, 29, 5, 3, 20, 16, 18, 6, 11, 15, 1, 7, 4, 8, 13, 2, 10, Оборище 11, 14, 12, 7а, 7, 16, 10, 13, 6, 1, 3, 4, 2, Панайот Волов 16, 4, 6, 3, 22, 11, 9, 5, 12, 7, 8, 1, 20, 10, 2, ПИ 020003 , ПИ 1625, М. Серимеж , Пирин 37, 28, 27, 17, 5, 6, 11, 10, 12, 13, 1, 4, 4, 15, 29, 41, 7, 39, 9, 2, 21, 43, 3, 47, 23, 35, 8, 45, 33, 31, 39а, 41а, Реката 3, 11, 3, 4, 7, 2, 9, 13, 15, 17, 19, 3, Република 1, 9, 4, 23, 6, 21, 2, 11, 15, 7, 13, 17, 8, Рила 23, 25а, 13, 17, 27, 19, 21, Ропотамо 9, 3, 5, Рударска 14, 45, Павилион, Сава Асенов 7, 2, 9, 11, Серимеж , Средорек 14, 7, 3а, 3, 12, 1, 4, 6, 2, 8, 10, 2, Умище 3, 1, УПИ Viii-1426 , Физкултурна 3, 22, 2, 14, 20, 8, 5, 18, 6, 4, 1, 16, 12, Черни Връх 11, 3, 2, 4, 8, 5, 1, Янтра 14, 16, 22, 26, 24, 6, 18, 20, 10, 10, 22, 12, 8, Гл. Път Е-79, Магистрала, Е-79, Гл. Път Е79, Селска Бара, 26

На 24. 09. 2020 г. /12:31 – 13:30 ч. ; 14:45 – 16:30 ч. / – Драгичево: Байкал 2, Владайско Въстание 83, 89, 87, Възраждане 23, 21, 27, 19, 22, 25, 8, 14, 39, 3, 15, 11, 6, 1, 5, 13, 17, 33, 35, 20, 7, 22, 10, 4, 16, 15, 1, 18, 29, 2, 12, 9, 6а, Георги Бенковски 7, 8а, 9, 3, 2, 12, 18, 4, 14, 10, 6, 5, 16, 1, Кракра 28, 43, 45, 26, 30, 47, 46, 44, 42, 49, 30, 51, . 30, 40, 53, 36, 45, 49, 38, 70, 61, 77, 69, 3, 54, 63, 75, 59, 81, 52, 65, 45, 79, 110, 62, 46, 48, 83, 58, 60, 66, 101, 56, Магистрала Гл. Път Е79, Гл. Път Е79, 1, Автокъща, Мария Луиза 2, Мърчаево ПИ 52 , Пирин 53, 51, 53а, Първа 6, 18, Райна Княгиня 14, 4, 7, 19, 16а, 5, 17, 6, 12, 8, 25, 27, . 9, 23, 21, 13, 11, 15, 9, 16, 18, 22, 31, 39, 29, 20, Рила 1, 7, 3, Рударска 39, 25, 27, 12, 8, Казан, 5, 15, 37, 19, 43, 39, 16, 17, 9, 11, 35, 3, 33, 10, 13, 7, 4, 41, 6, 23, 29, 14, 21, Магист. Е-79 Автоборса&Quot;Вики&Quot;, Павилион, Рударски Път 4, Стара Планина 5, 1, 3, 2, 5, Стефан Караджа 2, 1а, 1, 3, Струма 7, 13, 9, 1, 8, 2, 5, 16, 11, 4, 13, 6, Тинтява 6, 3, 9, 2, 1, 5, Христо Ботев 12, 14, 4, 8, 13, 3, 6, 12, 1, 5, 7, 16, 2, 8, 11, Цар Симеон 3, 16, 29, 20, 24, 27, 19, 11, 14, 4, 30, 13, 31, 21, 26, 25, 33, 17, 8, 28, 7, 12, 9, 10, 23, 34, 22, 36, 1, 32, 18, Цар Симеон I/Кост. Темелков/ 156, Явор 11, 9, 1, 2, 5, 7, 6, 3, 4, Янтра 4, С/У Склад Строителни М-Ли, 13, Магистрала, Тир-Паркинг, Е-79, . 1

На 24. 09. 2020 г. /09:01 – 12:30 ч. / – Драгичево ГУСВ ЕАД, ДЖИ ЕС ИМОТИ ЕОО ПЕТР. БАЗА,

ДП НК ЖИ ПСТ

На 24. 09. 2020 г. /08:46 – 10:30 ч. ; 15:15 – 16:30 ч. / – Кладница: V-15 , Кв. 19 , VІІІ-29, Кв. 18 , Xi-29 Кв. 18 Делта Хил , Акация 1, 1, 2, Бакиница 7, 1, 21, 4, 20, 8, 15, 14, 2, 10, 17, 9, 6, Берлин 24, 14, 15, 20, 17, 19, 5а, 10, 12, 1а, 9, 8, 3, 1, 7, 5, 2, Бор 6, 1, 2, 8, 7, 5, Борис Тодоров 3, 13, 7, Брезите 25, 9, 11, 3, 26, 4, 10 Къща, 13, 2, Брезовица 7, 24, 19, 22, 20, 8, 11, 2, Брюксел 10, 2, 3, 3а, 1, 4, Валого 26, 19, 6, 9, 16, 24, Варшава 8, 12, 4а, 6, 3, Васил Левски 29, 15а, 20, 16, 24, 18, 23, 10, 7, 14, 25, 19, 28, 10, 6, 11, 8, 3, 20, 5, 14, . 5, 4, 15, 2, 12, Виена 2, 7, 5, Вилна Зона , Витоша 1, 3, 6, 7, 5, 2, 21, 80, 35а, 26, 35, 70, 57, 38а, 41, 46, 72, 62, 14, 18, 11, 27, 5, 22, 47, 44, 15, 40, 64, 66, 29, 8, 48, 19, 33, 34, 2, 63, 59, 50, 43, 61, 13, 9, 10, 56, 31, 37в, 45, 17, 39, . 74, 42, 65, 49, 38, 32, 58, 25, 20, 73, 68, 36, 12, 22, 55, 76, 60, Воденичище 21, 10, 37, 19, 27, 25, 7, 11, 1, 9, 5, Волга 19, Горско Стоп. Витошко , Градинарска 3, 6, 1, 2, Гранит 10, 6, 8, 17, 2, 16, Дабо 15, 8, 18, 13, 7, 20, 1, 10, 5, 3, 20, 2, 16, 9, 12, 4, 6, Делта Хил Кв. 17, Доброволец 19, Дончо Ватах 10, 6, 1, 3, 4, Еделвайс 7 Вила, 14, 24, 6, 4, 12, Жк. Делта Хил, УПИ Vi-33, Кв. 12 , Здравец 1, 4, Ивайло 7, 1, 13, 3, 6, 8, 5, 15, 19, 2, Иван Цветанов 8, 75, 13, 2, 22, Иглика 4, 14, 25, 7, 23, Изгрев 4, 14, 5, 13, 28, 20, 15, 25, 31 А, Йордан Божов 15, 6, 4, 16, 9, 2, 5, 3, 13, 21, 11, 7, 15, Калиница 12, 2, 8, 3, 5, 4, 10, Каменарска 19, 16, 30, 21, 10, 7, 29, 26, 2, 4, Кокиче 10, 1, 8, Кракра 15, 25, 1, 7, 21, 12, 9, 3, 19, 16а, 8, 30, 10, 23, Лале 25, 10, 5, 18, 3, 15, 16, 4, 31, 2, 2а, 8, 23, 17, Латинка 10, 6, 4, 2, 5, 14, 18, 1, Ливадите 11, 5, 13, 3, Лондон 72, 35, 55, 53, 70, 9а, 9д, 44, 11, 52, 17, 9в, 22, Кв. 17, 46, 38, 24, 1, 15, 60, 68, 33, 31, 51, 49, 66, 37, 54, 19, 21, 39, Мак 7, Матница 45, 26 Къща, 4, 6, 2, 8, 1, 109, 53, 57, 15, 45, 38, 28, 37, 47, 52 Къща, 54, 21, 48, 11, 5, 41, 31, 60, 42, 50 Къща, 33, 64, 66, 55, 51, 23, 56, 32, 17, Минзухар 9, 5, Мирковица 40, 10, 11, 40, 7, 20, 32, 22, 28, 13, Младост 3, 6, 7, 2, 4, Морена 3, 17, 23, 19, 21, 18, 9, 15, Москва 12, 14, 17, 38, 21, 19, 13, 9, 8, 22, 18, 1, 6, 4, Омуртаг . 16, 5, Петър Янчов 25, 12, 18, 19, 17, 23, 11, 6, 16, 3 Къща, 2, 4, 4, Пладнище 5, Победа 3, 15, Пояс №1на Язовир Студена , Прага 28, 26, 6, 7, 20, 17, 21, 19, 2, 16, 12, Разкръске , Райна Княгиня 11, 6, 17, 8, 4, 12, 7, 5, 1, 10, Рила 4, 1, 2, Рим 46, 48, 44, 52, 50, 60, 58, Рудничар 1, 2, 19, 2, 4, 12, 7, 27, 23, 21, 5, 10, 11, С. Кладница, Община Перник, Екологично Селище Делта Хил, Селимица , София 91, 52, 55, 58, 69, 76, 73, 66, 60, 63, 74, 77, 80, 72, 83, 56, 54, 61, 71, 59, 68, 79а, 79, 81, 75, 64, 30, 36, 45а, 14, 32, 46, 49, 12, 53, 8, 51, Спас Бурнов 9, 6, 34, 12, 26, 2, 20, 4, 7, . 5, 8, . 2, 61, 61, . 1, Стадиона 2, 16, 12, 14, 18, 8, 10, 13, 5, 15, 35, 38, 41, Стамен Милкин 1, 7, 5, 2, Струма 1, Суха Кладница , Тинтява 1, 7, 13 Вила, 6, 16, УПИ II-35, Кв. 17 Делта Хил , УПИ V||-Кв. 20 , УПИ X-017112, Кв. 83 , УПИ XI- 922 Кв. 58 , УПИ XVI-12, Кв. 20 Делта Хил, УПИ XXIX-29, Кв. 20 Делта Хил , УПИ XXXIII-31 Кв. 20 , УПИ ІІІ-21 Кв. 20 , УПИ ХХ-523, Кв. 51 , УПИ-IX 29 Кв. 18, ХVІІ-11010, 11038 , Хан Крум 18, 7, 16, 3, 5, Хемус 16, 19, 23, 10, 23, Хижа Селимица , Цар Самуил 54, 22, 39, 26, 36, 44, 24, 43, 25, 18, 51, 12, 31, 14а, 53, 33, 63, 34, 61, 20, 50 Къща, 27, 28, 48, 57, 10, 19, 30, 9, 16, 7, 13, 8, 36, 106г, 106б, 106, 11, 9, 4, 5, 33, 2, 135, 101, 95, 2, 56, 80, 89 Къща, 130, 64, 78, 60, 74, 91, 66, 87, 68, 73, 79, Цар Симеон 2, 14, 7, 11, 3, 15, 1, 2, 18, 5, 8, 20а, 6, 13, 16, 52, 62, 1, 66, 48, 35, 68, 56, 24, 38, 22, 23, 43, 50, 25, 31, 30, 53, 28, 42, 58, 40, 13, 29, 27, 25, 72, 21, 46, 74, 41, 54, 30, 36, 55, 60, Шипка 5, 14, 11, 1, 23, 3, 26, 12а, 12, 13, 6, 16, 9, Юрий Гагарин 2, 14, 11, 14, 12, 10, 5, 7, 9, 8, 1, Язовирска 8, 12, Яровец 21, 2, 4, 7, 5, 3, 8, 6, 2, С. Витошко-М, Селото; Резиденция, Кв. 17, Селимица, До ТП к, Селимица

На 24. 09. 2020 г. /12:31 – 13:30 ч. ; 14:45 – 16:30 ч. / – ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД РУДАРЦИ . .

На 24. 09. 2020 г. /12:16 – 13:30 ч. ; 15:45 – 16:30 ч. / – Кралев Дол: 3-Ти Март 20, 14, 19, 38, 25, 30, 28, 22, 17, 18, 16, 24, 24, 13, 3, 32, 41, 42, 40, 10, 4, 12, 11а, 3, 7 А, 11, 6, 7, 14, 5, Божилец 7, 5, Боян Витков 13, 12, 3, 16, 23, 1, 5, 17, 8, 2, В. Левски 14, 12, 1, 13, 21, Васил Левски 6, 19, 3, 9, 15, 16, 17, 13, Велико Търново 11, 14, 3, 6, 15, 10, 6а, 5, 8, Волга 21, 23, 19, 10, 17, 14, 4, 9, 5, 6, 7, 2, 1, Голо Бърдо 7, 1, 21, 8, 13, 3, 6, 10, Граничар 4, 2, 5, 3, 32, Къща, 8, 1, Драва 4, 2, Дунав 4, 2, Дъбрава Къща, 3, 2, 25а, 29, 27, 14, 1, 10, 26, 20, 4, 21, Еделвайс 2, 1, Извора 8, 4, 6, 5, Изгрев 9, Искър 11, 3, 10, 17, 7, 9, 8, 15, 20, 5, 6, 14, 2, 9, 4, 25, 11, Калофер 6, 3, 2, 1, Калужерец 14, 10, 15, 8, 1, Лале 9, 5, 16, 7, 8, 1, 12, 2, 10, 6, 9, 21, 34, 6, 22, 32, 23, 26, 19, 28а, 20, 17, 8, 33, 36, 25, 31, 27, 38, Люлин 8а, 2, 13, 1, 7а, 7, 8 А, 6, 8, 4, 5, 10, 7, Люляк 5, 9, 10, 14, 11, Махала Айдарица 11, 2, 4, 5, 12, 13, 3, 10, 5, Махала Орниче 3, 16, 12, 26, 8, 4, 15, 2, Металург 8, 3, 16, 35, 11, 13, 21, 20, 12, 29, 5, 6, 30, 9, 35, 1, 17, 15, 28, 19, 24, 9а, 2, 25, 18, 19, 8, Минзухар 1, 10, 2, 4, 10, 7, Миньор 3, 5, Орниче 6, 25, 14, 1, 5, 9, 24, 4, 21, 11, 4а, 29, 2, Отец Паисий 17, 27, 31, 29, 35, 55 А, 19, 73, 61, 48, 51, 63, 4, 39, 62, 21, 41, 71, 69, 81, 33, 25, 79, 45, 43, 23, 59, 55, 75, 65, 3, 6, 12, 11, 13, 6а, 14, 18, 15, 26, 5, 2, 12, 21, 9, 13, 24, 8, 10, Родопи 12, 1, 7, 33, 4, 15, Светлина 3, 2, 1, Синчец 3, Славей 1, 8, 13, 7, 17, 6, 36, 18, 12, 44, 4, 15, 16, 25, 23а, 26, 23, 10, 9а, 9, 32, 27, 5, Струма 14, 8, 4, 6, 5, 7, 2, Фуражомелка

На 24. 09. 2020 г. /08:46 – 10:30 ч. ; 15:15 – 16:30 ч. / – Перник: ПИ 000307, Находище Студена

На 24. 09. 2020 г. /12:16 – 13:30 ч. ; 15:45 – 16:30 ч. / – Перник: Аврора 1, Айдарица 4, Баба Парашкева 4, 1, 3, 6, 1, 5, 7, 2, Балева Махала/Даскалово/ , Белоградчишки Скали 5, 6, 1, 2, 3, 18, 7, Бор 7, 2 Срещу Д Л В, Боровец 21, 3, 7, 8, 26, 13, 10, 11, 9, 22, 12, 6, 27, 24, 15, 2, 4, 4, 5, 18, 1, 1а, 17, 20, 29, 16, 25, 19, 9, 12, 7, Братя Кокарешкови 7, 3, 1, 5, Волга 69, 64, 61, 65, 59, 67, 18, 3, 7, 19, 21, 25, 16, 8, 4, 6, 17, 15, 1, 9, 5, 14, 20, 23, 11, 4, 67, Грамаге 7, 20, 29, 17, 2а, 1, 14, 27, 13, 37, 6а, 25, 19а, 21, 16, 29, 24, 15а, 19, 18, 20а, 10, 9, 3, 22, 5, 18а, 29а, 35, 4, 15, 6, 31, 33, 1, 8, Димитър Благоев 191, 193, 185, 260, 272, 276, 187, 278, 195, 183, 189, 280, 197, 195, 187, 274, 137, 141, 146, 141, 135, 139, 40, 155, 131, 163, 244, 234, 146, 157, 152, 121, 228, 234, 91, 97, 226, 145, 210, 254, 238, 113, 153, 167, 159, 173, 206, 216, 137, 184, 188, 222, 115, 155, 138, 154, 208, 89, 216, 220, 250, 171, 182, 192, 198, 242, 200а, 200, 248, 242, 93, 232, 152, 117, 236, 194, 119, 131, 222, 194, 240, 95, 149, 174, 176, 236, 142, 127, 99, 204, 230, 180, 133, 147, 150, 123, 178, 157а, 246, 178, 192, 148, 230, 140, 212, 169, 202, 190, 218, 87, 144, 125, 196, 266, 264, 240, 268, 260, 256, 258, 270, 262, Димитър Хранов 3, 3а, 2, Драва 3, 1, 4, 2, Евгении Ачанов 7, 5, 6, 17, 8, 12, 2, 3, Жива Вода 1, Ивайло 1, Йордан Лютибродски 67, 70, 62, 71, 69, 65, 63, 73, 66, 70а, 73а, 75, 77, 78, 76, 79, 80, 74, 81, Климент Охридски 8, 12, 10, 6, 1, 2, 4, Костенец 7, 9, 5, 4, 5, 8, 2, 3а, 3, 6, 1, Кралевски Път 22, 9, 173, 1, 284, 189, 201, 15, 3, 7, 24, 18, 12, 13, 280, 20, 1, Лазар Робев 4а, 4, 2, Леденика 4, 1, 2, 6, 10, 1, 12, Ленин 90, 111а, 85, 99, 111, 84, 94, 93, 78а, 96, 85, 83, 104, 82, 101, 83а, 109, 80, 95, 102, 88, 89, 100, 107, 105, 98, 86, 97а, 91, 97, 101а, 92, 87, 71, 78, 48, 40, 77, 63, 56, 60, 58, 75, 61, 68, 50, 73, 67, 54, 68, 42, 57, 69, 65, 42, 45, 74, 70, 59, 72, 64, 46, 66, 74, 76, 44, 52, 70а, 51, 43, 53, 62, 55, 72а, 49, 40, 47, Мах. Захаринова 46, 50, 41, 56, 40, 54, 44, Мах. Чешкарова , Момин Проход 1, Пещерско Шосе 23, Райко Даскалов 4а, Ракитовец , Рилски Езера 8а, 5, 12, 6, 2, 12а, 8б, 4, 3, 14, 9, 11, 16, 8, 3, 10, 7, 1, 20, 9а, Станке Димитров 46а, 48а, 27, 29, 44, 33, 54, 52, 39, 17, 50, 46, 48, 35, 58, 60, УПИ І Кв. 81 , Христо Ботев 2, 11, Христо Македонски 2, 4, Христо Смирненски 78, 75, 8, 76, 73, 83, 15, 1, 79, 4, 11, 76а, 10, 77, 71, 81, 80, 13, 7, 86, 9, 2, 3, 74, 72, 5, Църква Кр. Път, Чехов 1, Чуйпетлово 1, 3, 4, 2, 6, 5, 6, 1

На 23. 09. 2020 г. /10:01 – 10:30 ч. ; 11:30 – 13:00 ч. / – Перник: Ангел Кънчев 7, Антим Първи 1, 4, 3, 2, 6, Ахелой 12, 20, 5, 32, 14, 24, 16, 8, 38, 26, 30, 10, 40, 6, 22, 12а, 28, 7, Бела Вода 275, 266, 260, 270, 274, 269, 261, 259, 264, 272, 258, 265, 267, 259, Детска Градина, Ботьо Петков 6, 3, 10, 2, 8, 1, 4, Иван Асен Втори 76, 78, 80, 48, 62, 74, 60, 86, 56, 54, 90, 80, 38, 64, 50, 42, 52, 72, 40, 82, 46, 88, 58, 44, 36, 4, Иван Страцимир 2, 4, Иларион Макариополски 5, 7, 10, 1, 16, Клокотница 39, 5, 11, 16, 36, 41, 24, 14, 37, 7, 30, 56, 44, 20, 54, 33, 25, Марин Дринов 8, 12, 2, 10, 6, 9, 1, 3, Мария Луиза 2, Матей Преображенски 4, 6, Мъглиж 11, 1, 7, 5, 2, 15, 4, 6, 3, 9, Неофит Бозвели 10, 4, 8, Никола Обретенов 2, 12, 8, 7, 5, 6, 1, Света Гора 18, 6, 8, 4, 14, 2, Филип Тотю 8, 11, 13, 9, Хан Аспарух 31, 35, 37, 21, 23, 17, 29, 34, Хан Кубрат 9, 17, 13, 6, 2, 8, 5, Хан Маламир 8, 5, 2, 3, 6, 4, 1, 12, Хан Омуртаг 17, 21, 23, 6, 33, 31, 15, 29, 10, 27, 13, 5, 1, 8, 7, 19, 11, 29, 14, 9, 16, 25, 36, 49, 44, 57, 26, 38, 32, 42, 63, 40, 47, 55, 45, 34, 51, Хан Персиан 3, 2, 5, 7, Хан Тервел 19, 57, 15, 40, 25, 33, 17, 56, 50, 37, 54, 28, 27, 48, 21, 36, 39, 38, 45, 35, 31, 34, 30, 32, 3, 6, 4, 1, Цар Борис I 4, 5, 8, 7, Цар Самуил 14, 8, 12, Цар Симеон 13, 2, 7, 12, 3, 6, 1, 5, 9, 10, 266, 261, 265, 264

На 24. 09. 2020 г. /09:01 – 12:30 ч. / – Перник: Бучински Път

На 24. 09. 2020 г. /09:01 – 10:30 ч. ; 12:00 – 12:30 ч. / – Перник: Бучински Път , Люлин/2-ра / 1, 1, 1

На 24. 09. 2020 г. /12:31 – 13:30 ч. ; 14:45 – 16:30 ч. / – Перник: Владайско Въстание 24а, 36, 73, 54, 46, 26, 61, 63, 26а, 42, 22, Началото, 1, 67, 30, 20, 34, 75, 28, 36, 24, 59, 40, 6а, . 75, 61а, 48, 56, 71а, 55, 71, 71, 50, 22а, 57, 32, 38, 44, 53, Владимир Комаров 4, 3, 7, 5, Волга 28, 51, 30, 43, 37, 53, 44, 33, 49, 29, 56, 34, 47, 55, 52, 31, 50, 32, 48, 57, 39, 42, 31, 41, 27, 54, Втора , Възход 23, 3, 7, 22, 9а, 4, 12, 24, 21, 14, 9, 17, 2, 11, 4а, 18, 15, 5, 20, 10, 6, 8, 19, 15, 10, 13, Ганьовец 5, Грамаге 45, 44, 47, 22, 65, 77, 26, 40, 71, 51, 49, 79, 61, 75, 52, 57, 32, 24, 81, 73, 85, 53, 36, 55, 63, 56, 69, 51а, 48, 28, 83, 42, 30, 38, 50, 46, 54, 67, 34, Димитър Благоев 125, 181, 177, 179, Добри Миланов 40, Дунав 3, 15, 6, 17, 16, 4, 13, 9, 14, 11, 10, Дъбрава 52, 45, 53, 38, 38, 48, 49, 63, 35, 37, 42а, 33, 39, 41, 47, 36, 42, 59, 34, 43, 40, 57, 60, 55, 51, Евгении Ачанов 11, 13, Иван Вазов , Йордан Лютибродски 61, 60, 63, Кв. Старата Църква , Климент Охридски 20, 12, 5, 3, 16, 8, 16, 18, Костенец 12, 13, 18, 16, 15, 17, 21, 22, 11, 14, 19, 10, Кралевски Път , Лиляна Димитрова 51а, 55, Магистрала 1, Мах. Горна Църква 15, 11, Мах. Тутулова 25, 22, 27, 1, 14, 24, 12, 7, 21, 9, 29, 16, 28, 10, 3, 8, 30, 23, Момин Проход 3, 2, 1, 9, 27, 6, 31, 23, 11, 10, 22, 13, 31а, 16, 4, 14, 21, 12, 5, 29, 15, 20 А, 8, 20, 17, Никола Вапцаров 5, Никола Парапунов 2, 1, 4, 3, Рилски Езера 13, 23, 23, Стара Църква , Танчовица 5, 7, 2, 10, 4, 8, 42, 6, 3, Трайко Живков 58, 2, 37, 50, 29, 48, 23, 47, 25, 1, 49, 39, 7, 62, 18, 54, 36, 27, 21, 35, 53, 57, 60, 55, 15, 9, 42, 10, 43, 30, 46, 17, 8, 13, 40, 14, 38, 6, 33, 28, 20, 3, 45, 26, 52, 59, 61, 31, 19, 4, 11, Хемус 1, Църква Вила, 28, 42, Кв Църква, Къща, Чуйпетлово 9, 5, 7, 8

На 24. 09. 2020 г. /12:31 – 16:30 ч. / – Перник: Владайско Въстание 24а, 36, 73, 54, 46, 26, 61, 63, 26а, 42, 22, Началото, 1, 67, 30, 20, 34, 75, 28, 36, 24, 59, 40, 6а, . 75, 61а, 48, 56, 71а, 55, 71, 71, 50, 22а, 57, 32, 38, 44, 53, Владимир Комаров 4, 3, 7, 5, Волга 28, 51, 30, 43, 37, 53, 44, 33, 49, 29, 56, 34, 47, 55, 52, 31, 50, 32, 48, 57, 39, 42, 31, 41, 27, 54, Втора , Възход 23, 3, 7, 22, 9а, 4, 12, 24, 21, 14, 9, 17, 2, 11, 4а, 18, 15, 5, 20, 10, 6, 8, 19, 15, 10, 13, Ганьовец 5, Грамаге 45, 44, 47, 22, 65, 77, 26, 40, 71, 51, 49, 79, 61, 75, 52, 57, 32, 24, 81, 73, 85, 53, 36, 55, 63, 56, 69, 51а, 48, 28, 83, 42, 30, 38, 50, 46, 54, 67, 34, Димитър Благоев 125, 181, 177, 179, Добри Миланов 40, Дунав 3, 15, 6, 17, 16, 4, 13, 9, 14, 11, 10, Дъбрава 52, 45, 53, 38, 38, 48, 49, 63, 35, 37, 42а, 33, 39, 41, 47, 36, 42, 59, 34, 43, 40, 57, 60, 55, 51, Евгении Ачанов 11, 13, Иван Вазов , Йордан Лютибродски 61, 60, 63, Кв. Старата Църква , Климент Охридски 20, 12, 5, 3, 16, 8, 16, 18, Костенец 12, 13, 18, 16, 15, 17, 21, 22, 11, 14, 19, 10, Кралевски Път , Лиляна Димитрова 51а, 55, Мах. Горна Църква 15, 11, Мах. Тутулова 25, 22, 27, 1, 14, 24, 12, 7, 21, 9, 29, 16, 28, 10, 3, 8, 30, 23, Момин Проход 3, 2, 1, 9, 27, 6, 31, 23, 11, 10, 22, 13, 31а, 16, 4, 14, 21, 12, 5, 29, 15, 20 А, 8, 20, 17, Никола Вапцаров 5, Никола Парапунов 2, 1, 4, 3, Рилски Езера 13, 23, 23, Стара Църква , Танчовица 5, 7, 2, 10, 4, 8, 42, 6, 3, Трайко Живков 58, 2, 37, 50, 29, 48, 23, 47, 25, 1, 49, 39, 7, 62, 18, 54, 36, 27, 21, 35, 53, 57, 60, 55, 15, 9, 42, 10, 43, 30, 46, 17, 8, 13, 40, 14, 38, 6, 33, 28, 20, 3, 45, 26, 52, 59, 61, 31, 19, 4, 11, Хемус 1, Църква Вила, 28, 42, Кв Църква, Къща, Чуйпетлово 9, 5, 7, 8

На 24. 09. 2020 г. /08:31 – 10:30 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / – Перник: Юрий Гагарин 1

На 24. 09. 2020 г. /12:31 – 13:30 ч. ; 14:45 – 16:30 ч. / – Рударци: 1452 , 3-Ти Март 18, 11, 4, 5, 12, 1, 16, 26, 10, 15, 3, 14, 2, Vi-001267 Кв. 82 , Xcvi-2228, Кв. 21 , Xviii-1965, 1967 Кв. 127 , Арда 1, Балчик 4, 8, 24, 11, 43, 18, Табло С/У №18, 3, 28, 22, 19, 13, 12, 21, Бели Брег 4, Бистрица 1, Божур 19, 11, 14, 15, 13, 14а, 12, 2, 7, 5, 3, Бор 4 Къща, 1, 2, Борова Гора 2, 39, 21, 5, 11, 9, 4, 12, 15, 7, 6, 19, 17, 3, Боровец 4, 6, 17, 8, 12, 2, 8а, Бреза 4, Бузлуджа 13, 3, 7, 12, 9, 16, 5, 1, Бургас 11, 15, 22, 9, 19, 5, 13, Вардар 18, 19, 4, 13, 27, 3, 9, 10, 7, 12, 16, 25, Варна 16, 4а, 2, 20, 21, 3, 7, 17, 25, 4, 6а, 18, 29, 5, 6, 1, 14, 9, 23, 10, 12, 19, Васил Априлов 6, 1, Ваташка 1, 1а, 19, 11, 7, 5, 13, 3, 9, 15, Вела Пеева 9, 1, 5, Веслец 3, 7, 12, 6, 2, 13, 5, 4, 16а, 10, 16, 8, Витоша 21, 17, 19, 10, 13, 11, 9, 7, 18, 5, 3, 1, Ген. Столетов 6, 15, 3, 8, 2, 4, 2а, 209а, Гео Милев 3, 29, 16, 4, 12, 19, 20, 22, 27, 21, 13, 7, 18, 2, 10, 15, 14, 24, 9, Гоце Делчев 3, Гурко 11, 12, 2, ТП Минерал Ст. 29 Кл. Г, 16, 17, 22, 10, 9, 13, 15, 4, 6, 14, 18, 7, 20, 19, 8, Дабо 4, 1, Добрич 2, 6, 5, 63, 28, 2, 36, 13, 28а, 22, 14, 38, 7, 26, 21, 15, 34, 18, 12, 40, 32, 59, 24, 20, 17, 25, 16, 19, 44, 8, 9, 10, 1, 4, 42, 23, Драва 1 А, Дренов Дол 13, 11, 3 Къща, Дулова , Дунав , Ерма 24, 2, 5, 14, 9, 12, 4, 6, 10, 26, 16, 7, 8, 30, 11, 18, 20, 1, 8а, 32, 28, Ехо , Загарица 7, 10, 21, 5, 7, 2, 3, 4, 23, 8, 6, 1, 13, 26, Захари Зограф 23, 6, Здравец 8, 4, 6, 2, 3, Земен 6, 4, 3, 5, 2, 1, Иван Вазов 19, 8, 7, 15, 10, 3, 5, 1, 17, 6, 4, 2, 9, Изгрев 38, 24, 42, 48, 6, 46, 1, 10, 40, 34, 13, 3, 8, 16, 12, 7, Искър 4, 12, 10, 6, 8, 2, 15, Йовчова 37, 17, 4, 3, 2, 5, 8, 10, 1, Кало 104, 109, 94, 113, 106, 93, 11, 107, 1, 98, 5, 93, 90, 32, 22, 105, 103, 57, 94, 46, 82, 35, 47, 23, 89, 75, 72, 36, 25, 61, 86, 34, 58, 62, 12, 99, 78, 43, 28 А, 54, 18, 31, 74, 77, 67, 21, 97, 16, 92, 59, 10, 91, 84, 85, 101, 85а, 48, 15, 76, 29, 24, 79, 80, 60, 38, 64, 69, 63, 83, 49, 26, 13, ТП Кало Ст. 26 Кл. А, 37, 33, 88, 4, 1, 50, 55, 28а, 73, 81, 7, 40, 14, 52, 45, 8, Камчия 4, 6, Капенешка 16, 23, 21, 6, 11, 3, 7, 4, 5, 18, 15, 4 Б, 10, 9, 2, 8, Кирил и Методий 4, 9а, 11, 1, 9, 7, 8, 6, 2, 3, 4, 4, 10, 5, Кирил Пчелински 22, Кракра 35, 12, 31, 25, 26, 17, 19, 36, 30, 2, 34, 7, 11, 1, 3, 38а, 18, 27, 32, 28, 9, 8, 40, 29, 16, Кривуля 12, 15, 2, ТП Ехо Ст. 22 Кл. Б, 53, 45, 55, 47, 29б, 31, М. Кривульо, 44, 11, 41, 13, 10, Лаката 16, 14, 40, 24, 26, 12а, 2, 6, 12, . 1, 36, 28, 20, 30, 4, 18, 34, 9, 22, 8, Лиляна Димитрова 3, Лом 6, 32, 7, 8, 23, 30, 10, 28, 16, 26, 48, 19 Къща, 14, 44, 17, 1, 2, 15, 20, 13, 9, 2, 12, 4, 50, Лопянска Гора 2, 3, Людмила Димитрова , Люлин 3, 4, 2, 12, 6, 1, 5, Марица 1, 8, 3, 6, Мария Луиза 4, 15, 13, 11, 6, 7, Места 5, 10, Местн. Кало , Металург 12, 7, 15, 16, 28, 5, 22, 20, 19, 26, 27, 10, 3, 14, 1, 17, 2, 18, 9 Къща, 24, 21, 9, 13 Къща, 2а, Минерал 4, Миньор 6, 14, 2, 8, 4, 22, 18, 10, 12, 6, 18, 20, Михаил Дойчев 10, 8, 4, 5, 16а, 24, 28, Москва 25, 31, 1, 9, 3, 11, 18, 28, 17, 15, 14, 5, 22, 19, 12, 24, 20, 29а, 35, 21, 38, 36, 27, 37, 29, 16, 13, 23, 39, Несебър 3, 9, 19, 22, 25, 11а, 2, 6, 1 Къща, Никола Вапцаров 7, 3, 24, 22, 14, 2, 7, 18, 4, 20, 6, 9, 13, 12, 1, 27, Обеля 2, 3, 1, 4, 5, Оборище 3, 8, 17, 11, 9, 13, 7, 1, 5, 4а, 15, 2, 4, Опълченска 32, 20, 12, 22, 5, 38, 2, 34, 7, 25, 11, 17, 13а, 1, 3, 15, 46, 8, Острица 3, 1, Отец Паисий 19, 6, 12, 3, 23, 4, 15, 5, 21, . 8, 14, 11, 25, 10, 1, 17, 13, Перник 20, 16, 12, 56, 7, 18, 46, 10, 22, 21, 56а, 34, 25, 48, 14, 38, 24, 11, 44, 30, 28, 15, 13, 37, 5, 33, 27, 3, 32, 26, 54, 58, 62, 17, 29, 35, 50, 52, 9, 19, 42, 6, 7, 8, 4, 1, 5, Пирин 14, 17, 13, 3, 2, 12, Пловдив 6, 12, 50, 22, 5, 35, 8, 30, 22а, 21, 24, 39, 15, 37, 44, 48, 33, 25, 23, 16, 46, 36, 31, 42, 32, 20, 28, 2, 17, 7, 11, 38, 26, 40, 10, 29, 14, 27, Поморие 7, Презвитер Козма 4, 2, 14, 9, 13, 6, 10, 15, 1, 5, 8, 51, 17, 3, 22, 25б, 53, 55, 20, 25, 16, 23, 11, Пчелинска 1, 3, 6, 8, Първи Май 18, 20, 38, 3, 42, 12, 58, 34, 2, 17, 29, 14, 4, 28, 35, 27, 30, 22, 21, 56, 11, 7, 33, 19, 46, 1, 25, 13, 24, 32, Радомир 9, 11, 26, 19, 12, 24, 7, 10, 30, 4, 5, 8, 13, 14, 2, 20, 34, 52, 1, 17, 15, Райко Янков 10, 10 Къща, 13, 18, 3, 1, 22, 8, 2, 14, 12, 4, 6, 7, 3, 5, 9, 16, 11, 17, 15, Рено , Рига 7, 5, 1, 2, Рила 6, 23, 2, 15, 21, 19, 16, 7, 12, 14, 4, 1, 8, 13, 5, 10, Родопи 17, 6, 7, 5, 9, 4, 2, 4, 8, 24, 31, 26, 37, 21, 30, 32, 10, 27, 25, 16, 52, 39, 23, 33, 60, 19, 34, 42, 18, 14, 13, 36, 29, 9, 12, 20, 22, Розова Долина 32, 14, 30, 11, 2, 13, 36, 20, 6, 16а, 23, 26, 22, 3, 5, 21, 10, 1, 24, 25, 9, 12, 34, 8, Ропотамо 35, 17, 3, 15, 30, 23, 16, 7, 19, 5, 26, 20, 10, 27, 12, 18, 2, 11, 34, 22, 13, 25, Рударска 2, 6, Рудничар 2, С. Рударци УПИ-VІ-11007, 11008 Кв. 71, Самоков 6, 1, 3, 4, 14, 2, 11, 5, 13, 10, 13а, 15, Св. Иван Рилски 1, 2, 11, 3, Свищов 25, 17, Селимица 20, 10, 13 А, 14, 6, 11, 2, 17, 16, 3, 23, 4, 8, 16, 1, 6, 7, 9, 5

На 21. 09. 2020 г. /09:00 – 16:00 ч. / На 23. 09. 2020 г. /09:00 – 16:00 ч. / На 25. 09. 2020 г. /09:00 – 16:00 ч. / – Рударци: Xcvi-2228, Кв. 21 , Балчик 4, 8, 24, 11, 43, 18, Табло с/у №18, 3, 28, 22, 19, 13, 12, 21, Борова Гора 2, 39, 21, 5, 11, 9, 4, 12, 15, 7, 6, 19, 17, 3, Боровец 4, 6, 17, 8, 12, 2, 8а, Бургас 11, 15, 22, 9, 19, 5, 13, Варна 16, 4а, 2, 20, 21, 3, 7, 17, 25, 4, 6а, 18, 29, 5, 6, 1, 14, 9, 23, 10, 12, 19, Дулова , Земен 6, 4, 3, 5, 2, 1, Изгрев 38, 24, 42, 48, 6, 46, 1, 10, 40, 34, 13, 3, 8, 16, 12, 7, Кало 98, 5, 93, 90, 32, 22, 105, 103, 57, 94, 46, 82, 35, 47, 23, 89, 75, 72, 36, 25, 61, 86, 34, 58, 62, 12, 99, 78, 43, 28 А, 54, 18, 31, 74, 77, 67, 21, 97, 16, 92, 59, 10, 91, 84, 85, 101, 85а, 48, 15, 76, 29, 24, 79, 80, 60, 38, 64, 69, 63, 83, 49, 26, 13, ТП Кало Ст. 26 Кл. А, 37, 33, 88, 4, 1, 50, 55, 28а, 73, 81, 7, 40, 14, 52, 45, 8, Местн. Кало , Металург 12, 7, 15, 16, 28, 5, 22, 20, 19, 26, 27, 10, 3, 14, 1, 17, 2, 18, 9 Къща, 24, 21, 9, 13 Къща, 2а, Михаил Дойчев 24, 28, Пирин , Пловдив 27, Самоков 6, 1, 3, 4, 14, 2, 11, 5, 13, 10, 13а, 15, Свищов 25, 17, Трън 8, 2, 4 Къща, 12, УПИ LXXXIV-2229, Кв. 21. , Ястребец 2, 5, 6, 7

На 24. 09. 2020 г. /08:46 – 10:30 ч. ; 15:15 – 16:30 ч. / – Студена, Общ. Перник: Ален Мак , Голо Бърдо 2, Еверест 2, 11, 3, 15, 13, 4, 19, 20, 18, 14, 17, 6, 20 Къща, Землище МКТП Щрабаг , Извън Регулация С. Студена Кариера , Илинден 5, 17, 11, 15, 10, 9, 1, 7, 3, 19, 8, 4, 12, 37, 27, 28, 24, 35, 29, 20, 22, Ком 7, 1а, 5, 6, 13, 11, 15, 3, 8, Магистрала 5, 7, 1, 3, Мах. Язовира 16, 1, 9, 1, 15, 22, 10, 14а Къща, 11, 6, 3, 13, 12, 5, 17, 8, Младост 2, 2, Мусала 6, 10, 2, 17, 1, 8, Пролет 4, 5, 10, 12, 6, 13, 2, 1, 8, 11, 9, Рила 3, 6, 2, 5, 4, 6, Сините Вълни 1, 15, 13, 1а, 6, 3, 11, 5, 15, 14, 7, 9, Черни Връх 3, 6, 2, 7, 4, 9, Ретранслатор Студена

На 24. 09. 2020 г. /12:31 – 13:30 ч. ; 14:45 – 16:30 ч. / – Студена, Общ. Перник: Баба Тонка 2, 1, Бачо Киро 7, 11, 9, 3, Блато 7а, 13, 14, 21, 15, 9, 11, 16, 3, 17, 12, 23, 4, 6, 5, 1, Божур 4, 2, Бурковица 21, 12, 6, 1, 11, 13, 3, 19, 15, 4, 8, 2, 14, 16, Бързатица 1, Васил Левски 4, 3, 3, 1, 2, Вит 1, Витоша 3, Георги Бенковски 2, 4, 3, 6, Георги Раковски 1, 5, Горска Поляна 8, 1, 2, 4, 9, 6, 7, 3, 5, Градище 5, 6, 1, 7, 3, 1, 6, 9, Дома , Дъбрава 23, 18, 9, 3, 7, 15, 15а, 1, Еверест 11, Еделвайс 6, 5, 13, 17, 7, 9, 11, 16, 1, 14, 3, 12, 4, Иглика 7, 13, 9, 2, 1, Извор 3, 8, 9, 12, 7, 14, 11, 10, 6, 11, 13, 2, 5, 1, 4, Вила, Извън Регулация С. Студена Кариера , Искър 4, 15, 1, 2, 5, 10, 3, Йордан Корчев 2, 18, 10, 12, 7, 9, 5, 8, 16, 1, 14, Калоян 3, 4, 2а, 1, 2, 2, Капитан Петко Войвода 39, 3, 2, 1, 1, 4, 11, 21, 20, 2, 13, 22, 23, 27, 33, 18, Кирил Богданов 14, 4, 5, 1, 10, 12, 8, Кокиче 2, 6, 8, Кольо Фичето 4, 3, 10, 6, 1, 16, 8, 12, 2, 7, 14, Крайречна 3, Лебед 2, 5, 1а, 3, 1, 6, 2а, 4, 24, Леденика 3, 9, 5, 7, 13, 11, Лилия 7, 1, 3, 5, Лъката 15, 27, 7, 37, 11, 45, 9, 114, 21, 17, 25 А, 33, 35, 13, 23, 25, 29, 5, Люлин 8, 10, 5, 3, 4, Мах. Бугьовец , Мах. Каназирова 2, 3, 1, Мах. Кюлова 7, 1, 3, 5, 4, 6, 8, Мах. Опашиница 1, 9, 26, Вила, Барака, 30 Вила, 8, Къща, 12а, Мах. Шестакова 2, Мах. Язовира , Местн. Буката/И. Р. / , Местн. Шарков Дол /И. Р. / 3, 7, Къща, 11, Местн. Шумнатица 5, Вила, 6, Могилата 9, 5, 7, 2, 5, Незабравка 6, 2, 1, 9, 3, 7, 10, 11, Оборище 8, 13, 20, 18, 22, 4, 10, 11, 17, 14, 2, 5, 1, 16, 3, 19, 7, Одеса 1, Панайот Волов 1, 3, 4, 6, Панайот Хитов 3, 5, Перуника 3, 4, 1, 6, Пороя 4, 1, 5, 3, 7, 2, Първи Май 21, 3, 23, 1, 6, 11, 8, 15, 17, 13, 19, 10, 2, Разсадника 5, Райна Княгина 4, Рибарица 16а, 4, 13, 11, 1, 9, 100, Самуил 1, 11, 13, 4, 3, 5, 7, 12, 9, 14, 6, Слатина 4, 2, 6, Спортист 4, 1, 2, 6, 8, Стадионна 5, 9, 7, 3, 11, Стефан Караджа 2, 5, 7, 3, 6, 2, Струма 16, 14, 12, 8, 24, 10, Съединение 2, Теменуга 12, 5, 14, 4, 7, 9, 2, 13, 1, 3, Тодор Каблешков 4, УПИ Ii-456 Кв. 39 , Хаджи Димитър 3, 8, 6, 2, 1, 4, Хан Крум 43, 14, 1, 51, 37, 23, 2, 8, 27, 33, 34, 47, 40, 11, 36, 45, 15, 24, 32, 5, 12, 31, 7, 4, 6, 20, 13, 10, 26, 30, 3, 41, 21, Христо Ботев 63, 40, 28, 47, 65, 60, 52, 59а, 43, 56, 64, 54, 25, 61, 59, Сп. Превалец, 68, 70, 50, 36, 69, 32, 30, 45, 34, 77, 46, 41, 51, 71, 48, 72, 23, 39, 57, 45, 73, 52, 49, 42, 31, 62, 35, 44, 37, 58, 26, 75, 38, 67, 66, 153, 176, 180, 157, 159, 182, 178, 151, 155, 203, 228, 244, 197, 199, 224, 214, 242, 185, 230, 232, 248, 204, 220, 218, 236, 246, 234, 244, 191, 206, 183, Площада, 226, 222, 210, 238, 181, 201, 189, 195, 240, 175б, 177, 175 В, 234, 196, 90, 192, 169, 165, 186, 188, 163, 200, 167, 194, 198, 171, 175б, 202, 179, На Площада, 175, 184, 161, 166, 145, 150, 136, 134, 127, 158, 135, 140, 115, 164, 168, 126, 143, 154, 122, 130, 152, 126, 124, 131, 148, 144, 133, 150а, 128, 121, 129, 139, 117, 160, 149, 147, 162, 146, 132, 123, 170, 137, 106, 111, 108, 88, 86, 122, 83, 89, 78, 94, 103, 92, 74, 95, 82, 105, 109, 78, 99, 76, 84, 76, 102, 85, 118, 80, 100, 98, 96, 81, 112, 79, 110, 113, 97, 204, 104, 90, 93, 116, 9, Христо Проданов 3, 1, Цар Иван Асен I 10, Чифлик 8, 23, 18, 4, 11, 28, 2, 3, 20, 6, 21, 25, 7, 19, 1, 25а, 22, 15, 26, 13, 12, 9, 24, 9а, 23, 5, 18а, Шийница 46, 38, 132, 28, 26, 20, 34, 42, 43, 39, 37, 2, 42, 31, 23, 33, 25, 36, 35, 4, 17, 10, 12, 2, 1, 15, 8, 11, 13, 6, Юрий Гагарин 24, 18, 9, 11, 34, 8, 27, 13, 10, 32, 29, 16, 22, 14, 26, 21, 19, 4, 3, 7, 6, 15, 28, 23, 12, Явор 6, 3, 4, 1, 2, Янтра 4, 1, 45, Автосервиз, Вила, Къща, Автосервиз

На 24. 09. 2020 г. /08:31 – 10:30 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / – Студена, Общ. Перник: Баба Тонка 7, 6, 5, 9, 11, 4, 3, Барбеш 8, 5, 7, 14, 1, 3, Военен Блок, 9, Бистрица 4, 2, 5, 1, 6, Боровец , Вардар 1, 10, 8, 5, 4, 6, 2, 3, Върбица 2, Вършец 6, 5, 3, 7, 2, 8, 4, Голо Бърдо 7, 3, 11, 1, 2, 15, 13, 4, 9, 10, 14, 8, 5, 6, Ерма 4, 6, 1, Иван Вазов 6, 4, 2, 3, 1, 8, Каражинец 8, 2, Вила, 13б, 1, 56, 7, 28 Къща, 26, 5, 4, 3, 11, 39, 6, Мах. Кашова , Мах. Рулева 3, 9, 4, 11, 10, 7, 5, Местн. Каражинец/И. Р. / 15, 29, Простор 8а, 8, 2, 4, 1, 6, 10, 5, 9, 7, Разсадника 2, 4, 1, 3, Рила 2, Родопи 3, 2, 7, 1, 6, 5, Ропотамо 4, 9, 3, 2, 1, 7, Рулева 2а, 2, 4, 1а, 8, Сините Вълни 4, 2, Стария Площад 8, 2, 1, 5, 4, 3, 6, Струма 26, 36, 34, 40, Христо Ботев 215, 201, 240, 252, 207, 219, 217, 213, 193, 209, 211, 254, 205, 119а, 258, 203, 256, 250, 221, . 264 Военен Блок, 225, 268, 262, 264 Военен Блок, 266, 239, 229, 270, 223, 235, 260, 231, 264, 237, 264 Воен. Бл. -Стълби, 264, 264 1, 2, Воен. Бл. -Вентилатор, 5, 1, Военен Блок-Вентилатор, Военен Блок

На 24. 09. 2020 г. /08:46 – 10:30 ч. ; 15:15 – 16:30 ч. / – Чуйпетлово: УПИ 4-194, Кв. 18

Община Радомир

На 24. 09. 2020 г. /08:31 – 10:30 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / – Горна Диканя: III-1699, Кв. 194 , VII, Кв. 154 , X-1583 , Кв 195 , Горна Диканя , Махала Джорговица , Парцел ХІХ-1127, Кв. 116а ПИ 203 , УПИ I-1026, Kb. 103 , УПИ І-1517 Кв. 211 , УПИ Х-1306, Кв. 165 , ТП Вилите, Къща, Вила, Мах. Джорговица, Къща, Вила, УПИ І-1456 Кв. 200 С. Горна Диканя, УПИ І, Кв. 115

На 24. 09. 2020 г. /08:31 – 10:30 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / – Гълъбник: Кв. 25 УПИ XІІІ-353 , ПИ 110, Кв. 16 , УПИ VІІ-112, Кв. 16 , УПИ ХV-45, Кв. 6 , До Селската Чешма, Вила, Къща, 11-12, Вила

На 24. 09. 2020 г. /08:31 – 10:30 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / – Долна Диканя: 884 Кв. 67а И 67б , 926, II, Кв. 23 , IV-744, Кв. 49 , V-648 5, XI-790, Кв. 55 , XII-375 , XIII-755, Кв. 47 , XIV-586 , XIV-990, Кв. 71 , XVII-1662 Кв. 37 , Гаджова Махала , Градините , Кв. 72, УПИ V-955, 954 , Милева , УПИ I, Кв. 43 , УПИ IV-838, Кв. 62 , УПИ IX=883 Кв 67а , УПИ VII- 852, 854 Кв. 65 , УПИ XI-261, Кв. 40 , УПИ XIII-990 , УПИ XXI-338 , УПИ ХIV-749, Кв. 48 , Х-260 Кв 40 , Милева Махала, Вила, Гусева Махала, Къща, Вила, Вила, Къща, Къща, Склад, Под Язовирната Стена, Бунгало, Къща, ТП Калугерица

На 24. 09. 2020 г. /08:31 – 10:30 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / – Дрен: V-420 Кв. 4 , Втора 4, 3, 5, 20, 36, 7, 26, 28, 24, 40, 11, 9, 38, 32, 13, 18, 30, 22, 16, 42, 1, 1, 4, 22, 10, 60, 6, 39, 46, 48, 27, 1, 43, 17, 56, 41, 58, 31, 35, 60, 15, 29, 33, 50, 52, 37, 44, 21, 25, 19, 23, Двадесет И Втора 7, 8, 6, 9, Двадесет И Девета 1, 5, 4, 2, 1, 3, Двадесет И Осма 1, 3, Двадесет И Пета 6, Двадесет И Първа 2, 10, 6, Двадесет И Седма 3, 1, Двадесет И Трета 9, 5, 7, 23, 23, 21, Двадесет И Четвърта 8, 6, 2, 9, 13, 3, Двадесет И Шеста 3, Двадесета 3, 2, 6, Дванадесета 3, 1, 4, 2, 5, Девета 1, 2, 4, Деветдесет И Девета 5, 2, 3, 1, 8, 4, 9, 7, Деветдесет И Осма 2, 9, 7, 3, 1, Деветдесет И Седма 9, 1, 11, 13, 5, 2, 4, Деветдесет И Трета 1, Деветдесет И Четвърта 5, Деветнадесета 5, 6, 8, Десета 5, 9, 23, 19, 11, 21, 17, 1, 13, 27, 29, 25, 7, 15, 3, Единадесета 18, 6, 14, 5, 9, 10, 4, 7, 3, 13, 11, 8, 12, 21, 2, 19, 6, 1, М. Попова Махала , Махала Мали Дрен 5, 6, 33, 5, 3, 11, Къща, 10, 17, 41, 8, Махала Тареина , Осемдесет И Девета 5, 7, 9, Осемдесет И Осма 6, 3, 5, 2, Осемдесет И Пета 4, Осемдесет И Първа 6, 10, 20, 4, Осемдесет И Трета 3, 5, 8, 12, Осемдесет И Четвърта 6, 3, Осемдесет И Шеста 13, 17, 23, 10, 3, Осемдесета 2, 1, Осемнадесета 4, 4, Осма 7, 11, 14, 2, 3, 6, 24, 5, 10, 15, 28, 13, 20, 22, 9, 4, 1, 8, 12, 17, 26, Пета 6, 2, 5, 4, Петдесет И Втора 2, 10, Петдесет И Девета 2, 9, Петдесет И Осма 6, 8, Петдесет И Пета 7, 6, 2, Петдесет И Първа 3, 7, Петдесет И Седма 2, 6, Петдесет И Трета 25, 29, 31, 11, 7, 5, 19, Петдесет И Четвърта 5, 6, Петдесет И Шеста 1, 5, 6, 1, 4, 3, Петнадесета 21, 25, 31, 27, 26, 35, 24, 17, 15, 22, 19, 2, 11, 3, 1, 5, Първа 46, 50, 54, 32, 1, 20, 6, 38, 14, 13, 5, 15, 11, 28, 17, 22, 21, 19, 30, 4, 25, 7, 12, 3, 26, 23, 10, 36, 34, 24, 40, 52, 2, 18, 42, 8, 32, 1, С. Дрен , Седемдесет И Втора 7, 9, Седемдесет И Девета 4, 10, 6, 3, Седемдесет И Осма 1, 4, 2, Седемдесет И Пета 1, Седемдесет И Седма 3, Седемдесет И Трета 3, 1, 5, Седемдесет И Четвърта 6, 1, 10, 8, Седемдесет И Шеста 4, 6, Седемдесета 2, 4, Седемнадесета 1, Седма 18, 6, 7, 15, 12, 10, 9, 16, 13, 19, 8, 3, 2, 5, 1, 4, 17, 11, Сто 4, 6, 2, Сто И Втора 3, 5, 7, 1, Сто И Девета 6, 21, 1, 18, Сто И Единадесета 2, 7, Сто И Осма 8, 2, Сто И Пета 4, 12, 7, 13, 11, 15, 19, 6, 9, 10, 14, 21, 8, 2, 20, 18, Сто И Петнадесета 6, 24, 14, 4, 18, 16, 10, 2, 26, 20, 28, 8, 12, 20, 4, Сто И Първа 5, 3, 1, Сто И Седма 4, 21, 3, 19, 8, 7, 2, 9, 23, 25, 11, 10, 14, 17, 15, 1, 5, 6, 16, Сто И Трета 1, 5, Сто И Тринадесета 6, 4, 2, Сто И Четвърта 4, 2, 6, 10, 3, 8, 11, 7, 1, 5, 9, Сто И Шеста 1, 4, 8, 2, 6, Трета 7, 9, Тридесет И Втора 3, 1, Тридесет И Девета 5, 3, 1, 1, Тридесет И Осма 4, 1, 2, 12, Тридесет И Пета 2, Тридесет И Първа 1, Тридесет И Седма 6, 2, 1, 7, 9, 3, Тридесет И Четвърта 16, 9, 15, 10, 6, 2, Тридесет И Шеста 12, 1, 4, Тридесета 20, 18, 7, 2, 4, 3, 5, 1, 1, Тринадесета 8, 114, 17, 15, 3, 5, 6, 2, 11, 4, 9, 1, 7, УПИ Iv-761 Кв. 47 , Хейзел Майнер , Четвърта 89, 93, 67, 62, 58, 56, 65, 97, 64, 111, 77, 54, 71, 75, 83, 105, 63, 57, 61, 99, 81, 69, 60, 101, 50, 59, 91, 52, 79, 109, 73, 95, 87, 103, 16, 4, 18, Четиридесет И Втора 7, 12, 3, 14, Четиридесет И Девета 7, Четиридесет И Осма 4, Четиридесет И Пета 18, 5, 15, 16, 29, 25, Четиридесет И Първа 9, 1, 7, Четиридесет И Седма 5, 7, 3, 1, 14, Четиридесет И Трета 8, 1, 14, Четиридесет И Четвърта 16, 14, 22, Четиридесет И Шеста 3, 2, 5, 7, Четиридесета 27, 24, 37, 28, 29, 23, 26, 22, 8, 11, 21, 12, 1, 3, 19, Четиринадесета 1, 2, 5, 3, Шеста 20, 11, 9, 1, 3, 5, 7, Шестдесет И Втора 4, Шестдесет И Девета 2, Шестдесет И Пета 7, 9, Шестдесет И Първа 6, 1, 4, Шестдесет И Седма 3, 5, 1, Шестдесет И Трета 2, 5, Шестдесет И Четвърта 10, 1, 9, 5, Шестдесет И Шеста 5, 7, 66, Шестдесета 2, 10, 2, 3, 4, Шестнадесета 3, 1, 2, 4, 5, 7, 3, Къща

На 24. 09. 2020 г. /09:00 – 15:00 ч. / На 25. 09. 2020 г. /09:00 – 15:00 ч. / – Копаница

На 21. 09. 2020 г. /09:01 – 12:00 ч. / На 23. 09. 2020 г. /09:01 – 12:00 ч. / На 24. 09. 2020 г. /09:31 – 12:00 ч. / – Радомир: Витоша 3, 5, 7, 9, 1, 2, Гърляница 43, 48, 42, 43, 45, 46, 49, 44, 47, 43, Дупнишка 49, 55, Никола Вапцаров 7, 3, 21, 9, 1, 11, 15, 5, 17, Парижка Комуна 10, 12, 8, 6, 7, 5, 2, 3, 4, Пчелинци 7, 2, 13, 8, 9, 4, 10, 6, 11, 12, 5, 3, Път №627 , Хайдут Румяна 13, 7, 4, 15, 18, 9, 17, 11, 16, 6, 8, 1, 5, 10, 2, 12, 14

На 24. 09. 2020 г. /08:31 – 10:30 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / – Старо Село, Общ. Радомир: I-51, Кв. 11 , VII-157 Кв. 17 , XXVІІ-XXVІІІ Кв. 12 , Мах. Дукова , Къща

На 24. 09. 2020 г. /08:31 – 10:30 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / – Чуковец, Общ. Радомир

Община Трън

На 24. 09. 2020 г. /09:00 – 16:30 ч. / На 25. 09. 2020 г. /09:00 – 16:30 ч. / – Филиповци: Махала Драговци

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www. cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

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