Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на област Перник, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, за периода 17.08-21.08.2020 г.

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 17 август – 21 август 2020 г, включително:

ОБЛАСТ

Дата/период Времетраене Засегнат район /улица, квартал, УПИ, ПИ/

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Община Брезник

На 17.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Гърло: Общ. Брезник

На 17.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./ На 18.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./ На 19.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./ На 20.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./ На 21.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./ – Долна Секирна

На 19.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Конска: IV-310, 311, УПИ III-202, кв. 6, Месност Райкова Страна, кв. 26, Къща

На 20.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 21.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Душинци: вила

Община Ковачевци

На 18.08.2020 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 11:30 ч.; 10:30 – 11:30 ч./ – Косово, Общ. Трекляно: махала Ангеловци, махала Върбица, махала Въргинци, махала Дузинци, махала Дурниловци, махала Качаревци къща, махала Лисичковци, махала Пашинци, махала Поповци, махала Селото, махала Сировичинци, махала Такламановци, махала Широки Дол Къща

На 18.08.2020 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 11:30 ч.; 10:30 – 11:30 ч./ – Трекляно: махала Антовци, махала Аплатовци, махала Бакъмска, махала Божуринци, махала Бойкинци, махала Връшинци, махала Гебовци, махала Горни Балабановци, махала Димитрина, махала Долни Балабановци, махала Долно Гъжинци къща, махала Корубинци, махала Кръстинци, махала Кьосинци, махала Лисичковци, махала Младост, махала Павлевци, махала Поповци, махала Стойковци, махала Сукинци, махала Тодоровци, махала Тошинци, махала Трънярци, махала Тупарци, махала Цалакина, махала Центъра къща, къща, 1, Бунгало, махала Чавдаровци, махала Шавудинци, махала Щроклинци

На 18.08.2020 г. /09:00 – 11:30 ч.; 09:00 – 09:30 ч.; 10:30 – 11:30 ч./ – Габрешевци: махала Богдановци, махала Бусарска, махала Гелевци, махала Зарковци, махала Клисурци, махала Костадиновци, махала Мутарска, махала Пешова, махала Полоканска, махала Равнище, махала Тихия Кът, махала Ущиринци, ПИ I-64

На 18.08.2020 г. /09:00 – 11:30 ч.; 09:00 – 09:30 ч.; 10:30 – 11:30 ч./ – Добри Дол, Общ. Трекляно: махала Горна Ливада, махала Добридолски Воденици, махала Паргова, махала Савова

На 18.08.2020 г. /10:30 – 11:30 ч./ – Калотинци

Община Перник

На 17.08.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 18.08.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 19.08.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 20.08.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 21.08.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Рударци: XcVI-2228, кв. 21, Балчик 4, 8, 24, 11, 43, 18, Табло срещу №18, 3, 28, 22, 19, 13, 12, 21, Борова Гора 2, 39, 21, 5, 11, 9, 4, 12, 15, 7, 6, 19, 17, 3, Боровец 4, 6, 17, 8, 12, 2, 8а, Бургас 11, 15, 22, 9, 19, 5, 13, Варна 16, 4а, 2, 20, 21, 3, 7, 17, 25, 4, 6а, 18, 29, 5, 6, 1, 14, 9, 23, 10, 12, 19, Дулова, Земен 6, 4, 3, 5, 2, 1, Изгрев 38, 24, 42, 48, 6, 46, 1, 10, 40, 34, 13, 3, 8, 16, 12, 7, Кало 98, 5, 93, 90, 32, 22, 105, 103, 57, 94, 46, 82, 35, 47, 23, 89, 75, 72, 36, 25, 61, 86, 34, 58, 62, 12, 99, 78, 43, 28 А, 54, 18, 31, 74, 77, 67, 21, 97, 16, 92, 59, 10, 91, 84, 85, 101, 85а, 48, 15, 76, 29, 24, 79, 80, 60, 38, 64, 69, 63, 83, 49, 26, 13, ТП Кало Ст. 26 Кл. А, 37, 33, 88, 4, 1, 50, 55, 28а, 73, 81, 7, 40, 14, 52, 45, 8, Местн. Кало, Металург 12, 7, 15, 16, 28, 5, 22, 20, 19, 26, 27, 10, 3, 14, 1, 17, 2, 18, 9 къща, 24, 21, 9, 13 къща, 2а, Михаил Дойчев 24, 28, Пирин, Пловдив 27, Самоков 6, 1, 3, 4, 14, 2, 11, 5, 13, 10, 13а, 15, Свищов 25, 17, Трън 8, 2, 4 къща, 12, УПИ LXXXIV-2229, кв. 21, Ястребец 2, 5, 6, 7

На 17.08.2020 г. /09:16 – 09:45 ч.; 09:16 – 16:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ – Люлин, Общ. Перник: IV-537, V-614 кв 59, VIII-491, Втора 21, 18, 31, 27, 28, 55, 16, 7, 11, 33, 23, 37-39, 35, 4, 2, 42, 24, 59, 49-51, 40, 32, 35, 1, 57, 53, 28, 8, 38, 42, 29, 9, 30, 34, 47, 3, 59, Двадесет и Втора 13, 6, 19, 9, 15, 21, 2, 11, 7, 17, 5, 1, 3, Двадесет и Девета 2, Двадесет и Пета 17, 4, 26, 29, 23, 8а, 7, 20, 15, 22, 10, Двадесет и Първа 2, Двадесет и Седма 3, 7, 13, 1, Двадесет и Трета 2, 12, 16, 2, Двадесет и Четвърта 44, 32, 47, 41, 26а, 30, 31, 57, 38, 59, 27, 12, 23, 10, 4, 42, 58, 55, 37, Двадесет и Шеста 15, Строеж, 14, 10, 13, 3, 7, 22, 27, 33, 5, 18, Двадесета 3, Дванадесета 12, 20, 6, 9, 20, 11, 8, 27, 14, 12, 23, 10, 25, 6, 4, 5, 7а, 2, 2, 3, Девета 2, 4, 6, 14, Деветнадесета 6, 3, 1, 2, 4, Десета 10, 18, 40, 2, Единадесета 9, 3-4, 1, кв. 31, УПИ1-577, махала Лесков Дол 34, 3, 33, 5, Къща С Ателие, махала Стакьовец и Манастира 22, 5, 7, Местн. Задбудилица къща, Фургон, вила, Парцел 88, 8, Осемнадесета 4, 14, 1, Осма 4, 1, Пета 43, 25, 17, 14, 3, 25, 1, 23, 49, 12, 15, 49, 13, 29, 39, 11, Петнадесета 3, 6, 10, 4, ПИ 874, Първа 13, 9, 20, 11, 16, 6, 21, 138, 123, 140, 112, 134, 156, 109, 107, 119, 17, 125, 108, 146, 122, 154, 104, 64, 103, 16, 89, 73, 85, 56, 71, 68, 66, 92, 84, 57, 95 А, 86, 49, 32, 45, 35, 42, 24, 27, 55, 51, 31, Седемнадесета 6, Седма 14, 11, 9, 8, 4, Трета 10, 25, 6, 12, 23, 18, 2, 14, 19, 7, 10, 10, 2, 11, 4, 13, 1, 8, 10, 6, 15, 9, 8, Тридесет и Осма 3, 7, 15, 9, 17, 1, Тридесет и Седма 3, 2, 1, 6, 4, 8, Тридесет и Шеста 3, 1, 4, 2, 5, 7, Тридесета 1, Тринадесеста 1, 2, 4, 11, 5, 9, 13, 5, 2, 3, 5, Четвърта 2, 26, 25, 6, 14, 7, 3, 28, 15, 22, 16, 8, Четиринадесета 6, 17, 5, 2, 3, 8, 9, 7, 15, Шеснадесета 27, 21, 2, 37, 23, 19, 3, 13, 29, 35, 31, Шеста 24, 5, 2, 8, 6, 3, 1, 22, местност Над шосето, Райлово Центъра, 74, 72, 27, Райлово Центъра, вила, Цьрнел, 37-39, 41

На 17.08.2020 г. /09:16 – 09:45 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ – Перник: Цалева Круша 34, 6, 7, 1, 10, 11, 36, 28, 3, 33, 27, 35, 22, 5, 2, 32, 4, 26, 16, Дърводелска Работилница, Гробищен Парк

На 17.08.2020 г. /09:16 – 16:00 ч.; 09:16 – 09:45 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ – Дивотино: 3-ти Март 15, 21, 29, 3, 28, 26, 13, 24, 22, 10, 42, 2, 20, 8, 11, 7, 40, 16, 6, 34, 19, 30, 2, 23, 14, 40, 34069, Витоша 1, 5, 2, 14, 1, 7, 14, 7а, 9, 16, Втора 5, 2, 7, 1, 10, 8, 2а, 6, Двадесета 6, 31, 19, 27, 6, 1, 2, 11, 5, Двадесетивтора 7, 1, 21, 6, 4, 7, 19, 9, 12, 25, 17, 5, 13, 11, 1, 2, 8, Двадесетидевета 1, 5, 9, 2, 13, 4, 7, 17, 3, Двадесетиосма 21, 12, 20, 26, 25, 29, 15, 8, 18, 19, 22, 22, 32, Двадесетипета 7, 8, 1, 5, 26, 27, Двадесетиседма 10, 8, 6, Двадесетитрета 2, 7, 3, 4, 6, 4, 14, 11, 5, Двадесетичетвърта 6, 11, 4, 10, 2, 6, 7, 3, Двадесетишеста 12, 2, 2, Дванадесета 10, 2а, 6, 10, 1, 5, Девета 4, 7, 5, 3, 12, 10, 8, 13, 4, 6, 5, 1, Деветнадесета 2, 6, 1, 2, 6а, 4, 6, Десета 2, 6, 1, 3, 5, Единадесета 14, 12, 19, 9, 11, 10, 15, 28, 26, 30, 2, 24а, Комсомолска 1, Люлин 45, 49, 31, 43 Б, 46, 47, 47, 43, 5, 15, 14, 3, 4, 1, 8, 12, 2, 11, 6, 10, 28, 19, 35, 32, 27, 25, 21, 17, 30, 37, 18, 23, 20, 33, 38, 28, 16, 40, 42, 31, 26, 29, махала Герен 5, махала Ливаге 22, 5, 8, 25, махала Светавода 2, 1, махала Тенов Дол, Миньор 22, 68, 25, 62, 15, 23, 70, 35, 17, 58, 51, 31, 37, 14, 27, 41, 66, 19, 2, 60, 64, 8, 10, 3, 33, 52, 18, 46, 28, 9, 38, 56, 35, 62, 54, 86, 16, 68, 5, 27, 11, 47, 32, 15, 12, 1, 4, 40, 29, 32 А, 20, 7, 42, 33, 53, 53, 32, 7, 30, къща, 39, 26, 11, 13, 6, 49, 24, 109, 128, 147, 121, 125а, 135, 162, 131, 134, 154, 119, 129, 126, 59, 160, 111, 152, 113, 143, 156, 123, 120, 117, 138, 137, 158, 116, 122, 124, 126а, 133, 115, 127, 132, 119, 150, 118, 142, 141, 140, 125, 130, 107, 79, 72, 102, 83, 75, 104, 96, 105, 69, 87, 82, 98, 108, 61, 74, 67, 79а, 80, 86, 91, 84, 73, 81, 99, 106, 93, 112, 78, 71, 65, 95, 73, 94, 59, 100, 114, 101, 97, 110, 92, 77, 88, Осемнадесета 7, 9, 5, 1, Осма 4, 3, 1, Пета 4, 2, 1, Петдесета 8, 10, 12, 3, 5, 6, 13, 2, Петдесетивтора 15, 2, 11, 17, 7, 5, 8, 1, Петдесетипета 1, Петдесетитрета 5, 3, Петнадесета 7а, 10, 12, 7, 6, 1, 2, 9, 5, Първа 8, 28, 34, 12, 20, 11, 26, 11, 26, 10б, 24, 16, 13, 113, 7, 18, 1, 11е, 11б, 5, 22, 11, 2, 14, 10а, 10, 3, 37, 29, 31, 54, 38, 96, 25, 33, 28, 88, 42, 49, 64, 18, 100, 48, 40, 74, 15а, 34, 78 къща, 21, Парцел 9-18, 39, 15, 102, 47, 35, 72, 46, 82, 32, 80, 60, 19, 36, 77, 75, 61, 108, 53, 116, 73, 65, 79, 46, 55, 118, 104, 55а, 57, 67, 1, 26, Рила 9, 11, 13, 7, 6, 1, 3, 5, Седемнадесета 2, 1, Седма 10, 7, 3, 3, 31, Слатина 12, 8, 8, 3, 9, 10, 2, 5, 1, 3, Струма 5, 9, 7, 3, 13, 27, 4, 19, 1, 15, 21, 11, 2а, 36, 79 А, 34, 32, 77, 79, 24, 41, 59, 55, 53, 63, 61, 16, 45, 18, 65, 8, 47, 39, 14, 57, 51, 49, 16, 13, Тенов Дол 1, Тридесета 1, 5, 2, Тридесетивтора 2, 8, 6, 3, 1, 5, Тридесетиосма 1, 7, Тридесетипета 13, 11, 13, 6, 1, 3, 17, 33, 23, 37, 25, 35, 41, 2, 43, 29, 27, Тридесетипърва 6, 9, 10, 4, 7, 5, 3, 9, 1, Тридесетиседма 5, Тридесетитрета 2, Тридесетичетвърта 25, 1, 7, 27, 41, 1 В, 6, 45, 20, 43, 19, 39, 33, 3, 37, 31, 5, 24, 11, 21, 13, 47, 23, 9, 15, 17, Тридесетишеста 5, 7, Тринадесета 13, 5, 12, 9, 18, 1, 7, 5, 3, 2, УПИ IV-1084 кв. 81, УПИ VIII – 296 Kb. 21, УПИ Іі кв. 746, Четвърта 6, 15, 11, 2, 8, 13, 1, 4, 10, 7, 9, 3, 5, 7, Четирдесета 11, 1, 10, 9, 3, Четирдесетиосма 5, 3, 7, 5б, 9, 7, 3, 5а, 9, 10, 4, Четирдесетипета 6, 43, 27, 49, 9, 6, 21, 13, 17, 37, 25, 7, 29, 15, 31, 9, 19, 11, 35, Четирдесетиседма 22, 15, 11, 18, 10, 14, 6, 30, 32, 21, 34, Четирдесетитрета 7, 6, 3, 9, 1, 2, 10, 5, 4, 8, Четринадесета 6, 19, 20 къща, 26, 21, 10, 9, 7, 18, 1, 14, 5, 13, 3, 17, 11, 2, 4, 8, 16, 14, Шеста 3, 30, 31, 3, 2, 4, 9, 1, 5, 7, 8, Шестнадесета 4, 2, 3, М. Прогон ПИ 151084, Бреста, В Двора на ТКЗС, махала Градините

На 17.08.2020 г. /10:00 – 13:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Богданов Дол: Витоша 26, махала Скочиловец 29, Рила 18, Струма 11, Цар Симеон 20, 29, 13, 40, 28

На 17.08.2020 г. /14:00 – 15:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Батановци: 3ти Март 28, 36, 22, 16, 24, 34, 12, 30, 10, 20, 6, 18, 4, 26, 8, 66, 64, 56, 3, 36, 42, 58, 54, 62, 42, 44, 38, 40б, 9, 64, 60, 40, 2, до Ж. П Гара, 1, 3, 40а, 46, 7, 46, 1 1, 56, 1, 6ти Септември 1, 5, 3, 2, 7, 21, 27, 23, 15, 25, 6, 19, 13, 9, 11, 2, 25, 4, 17, 29, 8, Акация 1, Александър Стамболийски 17, 9, 12, 11, 5, 8, 3, 2, 15, 10, 14, 13, 19, 16, 49, 80, 41, 64, 37, 76, 53, 43, 86, 47, 74, 39, 31, 33, 55, 84, 45, 66, 76а, 82, 78, 70, 72, 36, 9, 54, 29е, 58, 18, 62, 20, 32, 29а, 21, 28, 46, 30, 36, 60, 34, 25, 52, 18, 48, 27, 42, 29, 44, 24, 40, 50, 23, 22, Батан Войвода 3, 6, 1, 4, 2, 15, 5, 19, 16, 11а, 25, 12а, 20, 7, 18, 21, 14, 11, 13, 17, 22, 23, 9, 12, 8, 22, Бистрица 16, 18, 1а, 4, 1, 16а, 22, 8, 20, 6, 12, Борова 6, 8, 9, 17, 16, 1, 12, 3, 13, 4, 6а, 10, 19, 7, 14, 5, 11, 22, Братя Миладинови 4, 2, 16, 7, 13, 8, 14, 9, 5, 12, 12а, 1, 11, 10, 6, Бушляк, Васил Левски 13, 3, 5, 13а, 1, 9, 7, 11, Вергил Ваклинов 7, 1, 3, 2, 5, Витоша 6, 2, 8, 4, Владимир Заимов 25, 42, 44, 31, 38, 43, 41, 37, 40, 33, 36, 39, 29, 27, 42а, 23, 21, 37 А, Георги Бенковски 7, 3а, 3, 1, 6, 5, 8, Голо Бърдо 10, 4, 14, 2, 6, Граово 6, 2, 107, 95, 91, 99, 97, 105, 93, 101, 103, 91, 72, 79, 78, 89, 85, 71, 68, 87, 76, 80, 74, 81, 73, 70, 77, 83, 75, 52, 64, 43, 30, 31, 39, 3, 50, 19, 61, 17, 41, 63, 25, 29, 62, 46, 60, 44, 42, 58, 34, 21, 11, 56, 32, 37, 51, 20, 17, 65, 36, 10, 45, 5, 27, 40, 38, 7, 64а, 35, 9, 59, 23, 8, 69, 18, 55, 13, 7, 12, 67а, 26, 57, 67, 49, 47, 54, 22, 24, 14, Железничарска 11, 19, Желю Демиревски 18, 22, Иван Вазов 4, 1, 2, 9, 3, 6, 5, Илинден 3, 4, 8, 53, 22, 1, 10, 16, 18, 17, 11, 5, 13, 2, 6, 15, Княз Борис I 2, 30, 15, 18, 34, 4, 8, 7, 15, 28, 32, 19, 5, 16, 17, 1, 20, 3, 9, 12, 22, 5а, 24, 10, 26, 14, Коста Тричков 20, 11, 15, 14а, 5, 18, 23, 22, 6, 7, 4, 26, 19, 12, 24а, 3, 2, 9, 14, 10, 1, 13, 24, 31, 33, 34, 51, 43, 52, 30, 45, 42, 29, 50, 26, 40, 49, 27, 35, 47, 37, 28, 29, 41, 32, 36, Лозан Рангелов 1, Любен Каравелов 8, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 2, 11, махала Делниче 19, 17, 21, 25, 23, 16, 20, 22, 9, 29а, 7, 12, 5, 4, 13, 31, 26, 30, 3, 6, 11, 32, 29, махала Кабранови 14, 27, 20, 10, 7, 22, 13, 3, 2, 8, 26, 17, 4, 16, 25, 11, 17а, 1, 6, 15, 23, 9, 21, махала Яшарска 2, 6, махала Андрейна, Младост 2, 8, 4, 1, 6, 10, Никола Вапцаров 17, 11, 4, 5, 16, 2, 10, 13, 7, 3, 9, 19, 12, 17, 14, 28, 30, 49, 31, 43, 51, 45, 27, 32, 53, 34, 29, 45а, 25, 36, 49а, 38, 35, 37, 39, 47, 41, 55, 24, 20, 18, 23а, 22, 23, 21, Панайот Волов 2, 7, 3, 7а, 4, 8, 5, 7, Пчела 3, 7, 9, 1, 11, Република 18, 23, 21, 17, 17а, 2, 22, 6, 13, 19, 3, 9, 10, 11, 20, 14, 15, 23, 8, 16, 12, 7, Св. Св. Кирил и Методийй 53, 42, 74, 24а, 29, 46, 37, 36, 51, 47, 41, 2, 130, 132, 128, 34, 51, 65, 49, 40, 22а, 21, 29, 14, 17, 43, 18, 15, 24, 12, 45, 24, 10, 20, 16, 27, 35, 12а, 19, 27, 22, 12, 43, 7, 7, 8, 2, 25, 22, 5, 27, 5, 4, 6, 11, 6, 19, 9, 3, Средорек 2, 9, 5, 1, 8, 6, 4, 12а, 3, 10, 22, 7, 11, 12, 14, 13, 16, Стара Планина 12, 3, 6, 7, 14, 5, Старо Село 1, 2, 9, 3, 5, 4, 15, 14, 19, 17, 18, 12, 16, 20, 21, 11, 15а, 13, Стефан Караджа 2, 11, 1, 5, 4, 6, 9, Стране 51, 52, 47, 53, 49, 4, 45, 56, 48, 44, 50, Струма 19, 23, 22, 13, 26, 17, 27, 1, 5, 11, 4, 27, 33, Трендафил Георгиев 18, 1, 5а, 9, 2, 14, 7, 5, 12, 10, 16, 6, 3, 2а, 8, Физкултурна 1, 5, 11, 15, 13, 14, 19, Христо Ботев 9, 14, 12, 10, 16, 38, 24а, 15, 19, 24, 21, 34, 23, 27, 26, 32, 33, 29, 35, 25а, 37, 17, 22, 31, 20а, 33а, 30, 18, 28, 25, 20, 36, 9, 40, 9 9, 40, 7, 6, 2, 3, 4, 8, 5, Христо Смирненски 9, 5, 11, 7, 2, 3, 5а, 16, 27, 23, 19, 29, 14, 17, 21, 10, 13, Шипка 2, 4, 7, 1, 5, 3, 11, 9, Павилион, Автоспирка, Двора на ТКЗС, Гарата, 1, 9, 37, 13

На 17.08.2020 г. /14:00 – 15:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Лесковец, Общ. Перник: Бившо ТКЗС

На 17.08.2020 г. /14:00 – 15:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Перник: Ахелой 1а, 3, 12, 3а, 1, Баба Тонка 7, 18, 15, 1, Бела Вода 8, 10, 2, 87, 311а, 339, 332, 307, 316, 362, 19, 12, 319, 8б, 22, 9, 358, 304, 328, 8, 338, 13, 320, 321, 2, 315, 337, 21, 329, 20, 336, 11, Канцелария, 17, 334, 317, Селекц. Център, 320, 322, 3, 1, 39, 340, 15, 18, Зад Кметството, 333, 311, 335, 25, 314, 330, 361, 313, 333, 351, 371, 372, 369, 363, 364, 349, 365, 379, 374, 383, 357, 354, 352, 355, 345, 350, 377, 336, 368, 370, 347, 366, 381, до МТП Расолкова махала, 341, 375, 373, 353, 348, 376, 378, Боянски Водопад 1, Градина, Григорий Цамблак 2 Читалище, Емине 6, Железничарска 15а, 17, Иван Асен Втори 18, 13, 11, 26, 34, 19, 62, 29, 28, 23, 8, 3, 30, 12, 11, 1, 36, 22, 32, 17, Бензиностанция, Клокотница 12, 4, 1, 3, 6, 2, 10, 8, Матей Преображенски 2, Света Гора 21, 15, 18, Симеон Радев 9, Симеоновград 20, 5, Хан Аспарух 2, 12, 25, 15, 8, 3, 27, 10, 19, 17, 6, 16, 22, 11, 4, 28, 10, 30, Хан Омуртаг 39, 22, 37, 43, 33, 35, 41, 20, Цар Самуил 1, 2, 3, 7, 6, 5, 4

На 17.08.2020 г. /14:00 – 15:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Планиница, Общ. Перник: П-Л Ххіі, кв. 14, УПИ I-108, кв. 1

На 17.08.2020 г. /14:00 – 15:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Черна Гора, Общ. Перник: Георги Раковски 46, 8, 9, 5, 36, 25, 19, 51, 56, 33, 29, 45, 68, 54, 27, 6, 59, 62, 35, 64, 1, 30, 50, 53, 31, 30а, 22, 13, 61, 58, 4, 21, 32, 28, 55, 20, 16, 40, 48, 24, 34, 11, 3, 52, 12, 26, 66, Еделвайс 4, 3, 1, Извор 2, 3, 4, Каравански път 3, 10, 5, 15, 4, 7, 6, 2, 8, Китка 7, 8, 9, 3, 4, Лесковски път 41, 19, 37, 1, 5, 15, 21, 17, 39, 13, 9, 7, 30, 35, 3, 27, 11, Стопански Двор, 33, 16, Магюшница 6, 1, 4, 2, махала Ваклинови 2, 6, 1, махала Димеви 22, 10, 9, 2, 11, 15, 8, махала Кюрчийски 5, 8, 31, 38, 4, 7, 14, 10, 18, 27, 45, 19, 23, 25, 24, 35, 15, 29, 37, 11, 3, 3а, 16, 1, 36, 44, махала Сугареви 2, махала Толева 2, 4, 3, Нова махала 1, 22, 19, 14, 27, 7, 5, 23, 34, 11, 6, 12, 15, 17, 25, 16, 20, 30, 8, 32, 26, 13, 18, 9, 2, 29, 10, Раец 4, 1, 5, 2, Симеон Костов 2, 12, 10, 9, 4, 6, 5, 1, Стара Планина 51, 49, 44, 47, 26, 42, 3, 45, 24, 29, 39, 5, 3, 1, Юрий Гагарин 12, 10а, 11, 3а, 10, 1, 10

На 17.08.2020 г. /14:00 – 15:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Ярджиловци: VIII-388, кв. 31, Александър Стамболийски 2, 2, 7, 8, 4, Ален Мак 6, 6, Арда 4, 2, 3, Асен Китанов 1, 12, 14, 4, 6, 5, 5, 6, 14, 12, 1, 4, Братя Чакрини 20, 47, 13, 49, 9, 14, 40, 42, 18, 35, 10, 30, 1, 24, 3, 39, 21, 45, 26, 8, 6, 27, 12, 53, 29, 25, 37, 38, 43, 22, 36, 44, 28, 32, 31, 23, 48, 34, 15, 46, 51, 33, Васил Левски 8, 2, 4, 1, 3, 6, Велин Асенов 6, 16, 13, 8, 3, 11, 2, 10, 16, 2, 6, 3, 10, 8, 13, 11, Вердин Александров 7, 9, 8, 6, Витоша 1, 3, 8, 4, 2, 18, 5, 7, 2, Георги Димитров 13а, 7, 10, 22, 6, 3, 12, 15, 5, 19, 11, 18, 9, 16, 14, 13, 8, 1, 9, 13, 5, 12, 1, 6, 15, 11, 14, 22, 10, 19, 7, 3, 13а, 8, 16, 18, Двадесет и Трети Април 1, 8, 10, 20, 3, 5, 11, 14, 17, 42, 49, 23, 53, 40, 9, 33, 21, 16, 29, 51, 19, 18, 15, 25, 37, 33, 47, 7, 15, 38, Девети Септември 53, 34, 1, 37, 11, 33, 41, 5, 39, 28, 32, 35, 24, 21, 27, 4, 26, 31, 43, 9, 17, 8, 29, 30, 3, 45, 25, 35а, 7, 41а, 38, 35а, 36, 34, 38а, 68, 61, 64, 48, 51, 40, 63, 32, 58, 55, 50, 38, 57, 59, 1, 52, 57а, 67, 46, 34а, 42, 56, 70, 54, 53, 40а, 49, 44, 62, 1, 8, 7, 41, 33, 31, 45, 32, 43, 35а, 4, 30, 25, 11, 24, 35, 21, 28, 37, 3, 26, 9, 41а, 5, 17, 29, 39, 27, Иван Алексиев 14, 16, 9, 6, 24, 23, 8, 5, 10, 18, 19, 25, 7, 4, 22, 13, 15, 28, 17, 2, 21, 12, 23, 16, 18, 9, 4, 6, 22, 7, 24, 14, 25, 2, 10, 8, 12, 17, 5, 19, 28, 15, 21, 13, 4, Иван Димитров 4, 2, 3, 5, 1, Извън Плана, Йордан Станоев 6, 19, 23, 31, 24, 25, 22, 26, 21, 6, 28, 3, 6, 8, 11, 10, 5, 14, 13, 9, 7, 12, 15, Китка 13, 10, 21, 19, 12, 23, 16, 12, 20, 17, 11, 13, 15, 18, 24, 22, 9, 7, 6, 8, 4, 2, 3, 5, 1, Кракра 13, 3, 7, Марин Зафиров 6, 2, 2, 6, 4, 8, 9, 12, 14, 9, Методий Станимиров 3, 5, 5а, 4, 1, 2, 11, Никола Вапцаров 7, 15, 4, 14, 4а, 8, 10, 1, 9, 3, 12, 2, 10, 9, 2, 7, 4а, 14, 15, 3, 4, 12, 1, 8, Оборище 2, 5, 2, 5, Орниче 12, 26, 13, 10а, 1, 9, 8, 32, 7, 5, 19, 28, 30, 10, 3, 34, 67, 121, 92, 94, 71, 69, 83, 89, 71, 111, 95, 125, 91а, 115, 85, 73, 101, 64, 100, 75, 115, 75, 103, 92, 99, 79, 76, 117, 119, 80, 65, 107, 84, 74, 91, 73, 102, 68, 127, 66, 77, 129, 78, 96, 105, 43, 42, 29, 37, 27, 51, 33, 49, 60, 20, 55, 46, 56, 53, 41, 62, 38, 25, 58, 54, Осоица 1, 5, 4, 2, 4, 1, 5, 2, Партизан 1, 23, 51, 19, 21, 49, 54, 60, 51, 14, 38, 26, 21 А, 20, 15, 3, 37, 25, 72, 2, 30, 4, 16, 32, 64, 56, 24, 43, 55, 45, 65, 53, 74, 8, 28, 57, 36, 34, 86, 39, 61, 34а, 13, 7, 41, 50, 33, 23, 40, 44, 35, 31, 22, 22, 18, 68, 17, 70, 48, 62, 25а, 10, 63, 57а, 46, 52, Перник 5, 4, 7, Плиска 11, 53, 13, 69, 33, 57, 31, 67, 10, 64, 11, 10, 35, 25, 47, 49, 71, 55, 23, 2, 29, Първи Май 9, 3, 4, 7, 5, 6, 10, 13, Радослав Зафиров 3а, 31, Рила 4, 8, 2, 1, 10, Свилен Русев 3, 1, Славчо Дяков 7,,, 12, 6, 4, 9, 14, 16, 10, 12, 17, 30, 22, 13, 15, 28, 25, 32, 19, 35, 11, 23, 20, 21, 18, Средна Гора 7, 11, 9, 13а, 13, 5, 2, 3, 6, 1, Стара Планина 3, 5, 9, 7, 1, 11, 11, 7, 5, 9, 1, 3, Стража 3, 10, 9, 5, 7, 8, 6, Струма 4, 4, Тодор Димитров 4, 3, 2а, 6, 21, 15, 19, 13, 2, УПИ XX-744, кв. 60, Христо Смирненски 4, 6, 21, 16, 3, 18, 12, 3а, 6, 18, 3а, 12, 21, 16, 3, Кафе-Павилион

На 17.08.2020 г. /14:00 – 15:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ На 18.08.2020 г. /09:16 – 09:45 ч.; 09:16 – 16:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ – Радуй: Вз Шумака, вила, Къща

На 17.08.2020 г. /14:00 – 15:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ На 18.08.2020 г. /09:16 – 09:45 ч.; 09:16 – 16:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ – Расник: Бобош 2, Брод 1, Ибровица 17, Казанджийска 27, Околовръстен път 48, 15, Първи Май 16, Фургон, Къща

На 17.08.2020 г. /14:00 – 15:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ На 18.08.2020 г. /09:16 – 09:45 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ – Богданов Дол: 793, Васил Левски 4, 6, Витоша 15, 22, 24, 9, 31 А, 5, 18, 26, 5, Георги Сава Раковски 23, 10, 29, 21, 2, 37, 42, 20, 15, 46, 20, 2, 11, Иван Вазов 5, Иглика 2, 1, 4, Извор 11, 8, 10, Китка 36, 6, 12, 14, 9, 11, 5, 1, 2, Княз Александър Батенберг 8, 6, 4, Княз Борис I 64, 32, 48, 11, 35, 46, 34, 40, 33, 31, 49, 20, 22, Любен Каравелов 4, 6, Люлин 2, махала Дълга Бара 3, махала Стаменова 6, 52, 31, 8, 36, 40, 9, 4, 45, 41, 23, 63, 28, 64, 37, 50, вила, 55, 30, къща, 25, 26, 27, 11, Помпа, Отец Паисий 17, 5, 15, 13, 3, 11, 17, 19, 2, 7, Петър Берон 15, 13, 17, 7, 5, Пирин 2, 6, 29, 3, 10, 28, 4, 1, 14, 1, Пчела 3, 12, 6, 8, Рила 6, 18, 19, 9, Стара Планина 42, 19, 9, 7, 14, 32, 12, 30, 17, Струма 16, 5, 14, 13, 4, 9, 1, 20, 3, 6, 8, 11, 9, 16, Теменуга 15, 22, 7, 12, 3, Хан Аспарух 77, 40, 33, 31, 27, 43 А, 14, 37, 5, 2, 29, 20, 35, 11, 15, 23, 12, 1, 45, 43, 7, 17, 21, 39, 9, 18, 38, 65, 67, 69, 51, 36, 49, 75, 73, 26, 47, 63, Христо Ботев 19, 5, 15, 13, 7, 8, 2, 9, Христо Смирненски 5, 18, 27, 7, Цар Калоян 20, 14, 6, 12, 16, 14, 20, 4, Цар Симеон 20, 24, 56, 41, 48, 32, 29, 36, 27, 39, 43, 52, 37, 50, 47, 38, 17, 54, 21, 34, 26, 30, 50, 28, Чучулига 7, 6, 5, 8, 13, 18, 4, 3, Магерница, В Стопанския Двор, къща, Краварник, 2, 6, 8, 4, 7, 3, Кланница

На 17.08.2020 г. /14:00 – 15:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ На 18.08.2020 г. /09:16 – 09:45 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ – Витановци: Васил Левски 50а, Кракра Пернишки 11, 1, П-Л ІV-241, кв. 29, УПИ І-51 кв. 14, 3

На 17.08.2020 г. /14:00 – 15:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ На 18.08.2020 г. /09:16 – 09:45 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ – Гоце Делчев: Ючдорушко Дере

На 17.08.2020 г. /14:00 – 15:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ На 18.08.2020 г. /09:16 – 09:45 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ – Зидарци

На 17.08.2020 г. /14:00 – 15:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ На 18.08.2020 г. /09:16 – 09:45 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ – Мещица: Адалберт Антонов 12, 11, 6, Александър Димитров 8, 2, 9, 15, 14, 10, 23, 1, 20, 26, Александър Невски 4, 2, 1, 3, 5, Александър Стамболийски 15, 16, 37, 11, 17, 18, 21, 6, 29, 31, 23, 8, 13, Андрей Жданов 7, 6, 4, 8, 7, 1, Васил Коларов 1, 90, 31, 66, 53, 72, 51, 64, 41, 66, 33, 34 къща, 35, 4, 25, 9, 13, 56, 17, 46, 11, 19, 10, 36, 15, 24, Васил Левски 24, 1, 26, 9, 28, 11, 3, 8, 30, 31, 17, 12, 2, 19, 7, 29, 14, 5, 34, 23, 4, 25, Велин Сърбов 5, 1, 8, 13, 10, 11, 16, 4, Генерал Гурко 22, 20, 2, 13, 18, 1, 4а, 14, 4, 11, 20, 6, 16, Генерал Скобелев 12, 4, 2, 4, 3, Генерал Толбухин 5, 1, 3, 4, 8, 7, 10, Генерал Тотлебен 14, 27, 24, 29, 21, 7, 9, 11, Гео Милев, Георги Бенковски 2, Георги Димитров 11, 13, 22, 4, 17, 10 къща, 3, 7, 1, 80, 74, 68, 89, 5, 85, 70, 72, 83, 76, 86, 64, 101, 94, 77, 66, 95, 58, 62, 103, 88, 79, 90, 69, 30, 33, 14, 49, 52, 31, 48, 65б, 22, 18, 40, 53, 36, 63в, 43, 61, 54, 44, 47, 12, 140, 25, 63, 35, 65а, 16, 42, Георги Сава Раковски 2, 4, 1, 4, Гоце Делчев 8, 12, 5, 15, 7, Даме Груев 1, 5, 1, 3, 4, Детелина 10, 8, 18, 20, 15, 9, 3, 7, 4, 24, 1, 5, 14, Детелина Минчева 2, Димитър Благоев 20, 6, 19, 18, 16, 100, Димитър Каляшки 6, 3, 8, 3а, 1, 2, 4, 17, 13, 31, 25, 34, 30, 32, 23, Еделвайс 1, 3, 2, Елена Георгиева 1, 4, 13, 17, 6, 5, 23, 21, 15, Елин Пелин 3, 15, 9, 22, 14, 15, 21, 5, 16, 1, Захари Стоянов 1а, 11, Иван Вазов 11, 9, 5, 7, 1, 3, Йордан Йовков 4, 2, 6, 1, Йорданка Николова 1, 22, 21, 24, 15, 16, 18, 11, 23, 27, Капитан Петко Войвода 9, 11, 5, кв. 3 УПИ VIII-165, Кокиче 5, 15, Комсомолска 2, 5, 9, 11, 20, 1, 3, Ленко 20, 8, 4 къща, 2, Леонид Брежнев 4, 2, 3, 5, 8, 9, 10, Лилия 4, 2, Лиляна Димитрова 1, 2 къща, 7, 5, Маршал Жуков 3, Митко Палаузов 6, 9, 2, Никола Вапцаров 19, 10, 15, Никола Парапунов 11, 6, 8, 5, 3 къща, Октомврийска Революция 11, 8, 21, 3, 13, 4, 12, 10, 5, 19, Пейо Яворов 3, път №63, Райна Княгиня 2, 3, 1, 5, 10, Рахила Ангелова 1, С. Мещица, Стадион, Пл. №140, кв62, Свилен Русев 10, 14, 4, 2, 15, 5, 6, 3, 1, Сергей Румянцев 1, Синчец 2, Станке Димитров 5, ХVIII кв. 55а, Юрий Гагарин 6, 3, 4, 1, 2, Ястребино 12, 18, 7, 16, 21, 6, 15, 32, 14, 8, 5, 10, 76, Спирка Бенковски

На 17.08.2020 г. /14:00 – 15:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ На 18.08.2020 г. /09:16 – 16:00 ч.; 09:16 – 09:45 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ – Вискяр: Іі-253 кв. 30, Близо до Кмета

На 18.08.2020 г. /09:00 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 11:00 – 12:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Батановци: 3ти Март, Бела Вода 395, 395, 392, 398, Бл Дцз Васил Коларов 13, 16, 12, 10, 11, Граово 3, махала Трънска и Кащерова 10, 2, 7, 24, 6, 30, 4, 1, 22, 19, 9, 20, 11, 23, къща, 3, 5, 39, 60, 28, 29, 31, 33, 37, 43, Магазин, 45, 46, Св. Св. Кирил и Методийй 15, Свети Спас 8, 7а, 19а, 14, 15, 16, 18, 13, 21, 12, 26, 10, Стар Завод, 15, 13, 11, 12

На 18.08.2020 г. /09:00 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 11:00 – 12:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Перник: Ангел Кънчев 7, Антим Първи 1, 4, 3, 2, 6, Ахелой 12, 20, 5, 32, 14, 24, 16, 8, 38, 26, 30, 10, 40, 6, 22, 12а, 28, 7, Бела Вода 275, 266, 260, 270, 274, 269, 261, 259, 264, 272, 258, 265, 267, 259, 391, Детска Градина, Ботьо Петков 6, 3, 10, 2, 8, 1, 4, Иван Асен Втори 76, 78, 80, 48, 62, 74, 60, 86, 56, 54, 90, 80, 38, 64, 50, 42, 52, 72, 40, 82, 46, 88, 58, 44, 36, 4, Иван Страцимир 2, 4, Иларион Макариополски 5, 7, 10, 1, 16, Клокотница 39, 5, 11, 16, 36, 41, 24, 14, 37, 7, 30, 56, 44, 20, 54, 33, 25, Марин Дринов 8, 12, 2, 10, 6, 9, 1, 3, Мария Луиза 2, Матей Преображенски 4, 6, Мъглиж 11, 1, 7, 5, 2, 15, 4, 6, 3, 9, Неофит Бозвели 10, 4, 8, Никола Обретенов 2, 12, 8, 7, 5, 6, 1, Света Гора 18, 6, 8, 4, 14, 2, Филип Тотю 8, 11, 13, 9, Хан Аспарух 31, 35, 37, 21, 23, 17, 29, 34, Хан Кубрат 9, 17, 13, 6, 2, 8, 5, Хан Маламир 8, 5, 2, 3, 6, 4, 1, 12, Хан Омуртаг 17, 21, 23, 6, 33, 31, 15, 29, 10, 27, 13, 5, 1, 8, 7, 19, 11, 29, 14, 9, 16, 25, 36, 49, 44, 57, 26, 38, 32, 42, 63, 40, 47, 55, 45, 34, 51, Хан Персиан 3, 2, 5, 7, Хан Тервел 19, 57, 15, 40, 25, 33, 17, 56, 50, 37, 54, 28, 27, 48, 21, 36, 39, 38, 45, 35, 31, 34, 30, 32, 3, 6, 4, 1, Цар Борис I 4, 5, 8, 7, Цар Самуил 14, 8, 12, Цар Симеон 13, 2, 7, 12, 3, 6, 1, 5, 9, 10, 266, 261, 265, 264

На 18.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Селищен Дол

На 18.08.2020 г. /09:16 – 09:45 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ – Батановци: 3ти Март 28, 36, 22, 16, 24, 34, 12, 30, 10, 20, 6, 18, 4, 26, 8, 56, 3, 36, 42, 58, 54, 62, 42, 44, 38, 40б, 9, 64, 60, 40, 2, до Ж. П Гара, 1, 3, 40а, 46, 7, 46, 1 1, 56, 1, 6ти Септември 1, 5, 3, 2, 21, 27, 23, 15, 25, 6, 19, 13, 9, 11, 2, 25, 4, 17, 29, 8, Акация 1, Александър Стамболийски 17, 9, 12, 11, 5, 8, 3, 2, 15, 10, 14, 13, 19, 16, 36, 9, 54, 29е, 58, 18, 62, 20, 32, 29а, 21, 28, 46, 30, 36, 60, 34, 25, 52, 18, 48, 27, 42, 29, 44, 24, 40, 50, 23, 22, Батан Войвода 3, 6, 1, 4, 2, 15, 5, 19, 16, 11а, 25, 12а, 20, 7, 18, 21, 14, 11, 13, 17, 22, 23, 9, 12, 8, 22, Бистрица 16, 18, 1а, 4, 1, 16а, 22, 8, 20, 6, 12, Братя Миладинови 4, 2, 16, 7, 13, 8, 14, 9, 5, 12, 12а, 1, 11, 10, 6, Васил Левски 13, 3, 5, 13а, 1, 9, 7, 11, Владимир Заимов 25, 42, 44, 31, 38, 43, 41, 37, 40, 33, 36, 39, 29, 27, 42а, 23, 21, 37 А, Георги Бенковски 7, 3а, 3, 1, 6, 5, 8, Граово 6, 2, 91, 72, 79, 78, 89, 85, 71, 68, 87, 76, 80, 74, 81, 73, 70, 77, 83, 75, 52, 64, 43, 30, 31, 39, 3, 50, 19, 61, 17, 41, 63, 25, 29, 62, 46, 60, 44, 42, 58, 34, 21, 11, 56, 32, 37, 51, 20, 17, 65, 36, 10, 45, 5, 27, 40, 38, 7, 64а, 35, 9, 59, 23, 8, 69, 18, 55, 13, 7, 12, 67а, 26, 57, 67, 49, 47, 54, 22, 24, 14, Желю Демиревски 18, 22, Княз Борис I 2, Коста Тричков 20, 11, 15, 14а, 5, 18, 23, 22, 6, 7, 4, 26, 19, 12, 24а, 3, 2, 9, 14, 10, 1, 13, 24, Любен Каравелов 8, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 2, 11, махала Делниче 19, 17, 21, 25, 23, 16, 20, 22, 9, 29а, 7, 12, 5, 4, 13, 31, 26, 30, 3, 6, 11, 32, 29, Никола Вапцаров 17, 11, 4, 5, 16, 2, 10, 13, 7, 3, 9, 19, 12, 17, 14, 28, 30, 49, 31, 43, 51, 45, 27, 32, 53, 34, 29, 45а, 25, 36, 49а, 38, 35, 37, 39, 47, 41, 55, 24, 20, 18, 23а, 22, 23, 21, Панайот Волов 2, Св. Св. Кирил и Методийй 53, 42, 74, 24а, 29, 46, 37, 36, 51, 47, 41, 2, 130, 132, 128, 34, 40, 22а, 21, 29, 14, 17, 43, 18, 15, 24, 12, 45, 24, 10, 20, 16, 27, 35, 12а, 19, 27, 22, 12, 43, 7, 7, 8, 2, 25, 22, 5, 27, 5, 4, 6, 11, 6, 19, 9, 3, Средорек 2, 9, 5, 1, 8, 6, 4, 12а, 3, 10, 22, 7, 11, 12, 14, 13, 16, Старо Село 1, 2, 9, 3, 5, 4, Стефан Караджа 2, 11, 1, 5, 4, 6, 9, Стране 51, 52, 47, 53, 49, 4, 45, 56, 48, 44, 50, Струма 19, 23, 22, 13, 26, 17, 27, 27, 33, Трендафил Георгиев 18, 1, 5а, 9, 2, 14, 7, 5, 12, 10, 16, 6, 3, 2а, 8, Христо Ботев 9, 14, 12, 10, 16, 38, 24а, 15, 19, 24, 21, 34, 23, 27, 26, 32, 33, 29, 35, 25а, 37, 17, 22, 31, 20а, 33а, 30, 18, 28, 25, 20, 36, 9, 40, 9 9, 40, 7, 6, 2, 3, 4, 8, 5, Христо Смирненски 9, 5, 11, 7, 2, 3, 5а, 16, 27, 23, 19, 29, 14, 17, 21, 10, 13, Шипка 2, 4, 7, 1, 5, 3, 11, 9, Павилион, Автоспирка, Гарата, 1, 9, 37, 13

На 18.08.2020 г. /09:16 – 09:45 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ – Перник: Ахелой 1а, 3, 12, 3а, 1, Баба Тонка 7, 18, 15, 1, Бела Вода 8, 10, 2, 87, 311а, 339, 332, 307, 316, 362, 19, 12, 319, 8б, 22, 9, 358, 304, 328, 8, 338, 13, 320, 321, 2, 315, 337, 21, 329, 20, 336, 11, Канцелария, 17, 334, 317, Селекц. Център, 320, 322, 3, 1, 39, 340, 15, 18, Зад Кметството, 333, 311, 335, 25, 314, 330, 361, 313, 333, 351, 371, 372, 369, 363, 364, 349, 365, 379, 374, 383, 357, 354, 352, 355, 345, 350, 377, 336, 368, 370, 347, 366, 381, до МТП Расолкова махала, 341, 375, 373, 353, 348, 376, 378, Боянски Водопад 1, Градина, Григорий Цамблак 2 Читалище, Емине 6, Иван Асен Втори 18, 13, 11, 26, 34, 19, 62, 29, 28, 23, 8, 3, 30, 12, 11, 1, 36, 22, 32, 17, Бензиностанция, Клокотница 12, 4, 1, 3, 6, 2, 10, 8, Матей Преображенски 2, Света Гора 21, 15, 18, Симеон Радев 9, Симеоновград 20, 5, Хан Аспарух 2, 12, 25, 15, 8, 3, 27, 10, 19, 17, 6, 16, 22, 11, 4, 28, 10, 30, Хан Омуртаг 39, 22, 37, 43, 33, 35, 41, 20, Цар Самуил 1, 2, 3, 7, 6, 5, 4

На 18.08.2020 г. /09:16 – 09:45 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ – Ярджиловци: Ален Мак 6, 6, Арда 4, 2, 3, Асен Китанов 1, 12, 14, 4, 6, 5, 5, 6, 14, 12, 1, 4, Велин Асенов 6, 16, 13, 8, 3, 11, 2, 10, 16, 2, 6, 3, 10, 8, 13, 11, Георги Димитров 13а, 7, 10, 22, 6, 3, 12, 15, 5, 19, 11, 18, 9, 16, 14, 13, 8, 1, 9, 13, 5, 12, 1, 6, 15, 11, 14, 22, 10, 19, 7, 3, 13а, 8, 16, 18, Девети Септември 53, 34, 1, 37, 11, 33, 41, 5, 39, 28, 32, 35, 24, 21, 27, 4, 26, 31, 43, 9, 17, 8, 29, 30, 3, 45, 25, 35а, 7, 41а, 1, 8, 7, 41, 33, 31, 45, 32, 43, 35а, 4, 30, 25, 11, 24, 35, 21, 28, 37, 3, 26, 9, 41а, 5, 17, 29, 39, 27, Иван Алексиев 14, 16, 9, 6, 24, 23, 8, 5, 10, 18, 19, 25, 7, 4, 22, 13, 15, 28, 17, 2, 21, 12, 23, 16, 18, 9, 4, 6, 22, 7, 24, 14, 25, 2, 10, 8, 12, 17, 5, 19, 28, 15, 21, 13, Йордан Станоев 6, Китка 13, Кракра 13, 3, 7, Никола Вапцаров 7, 15, 4, 14, 4а, 8, 10, 1, 9, 3, 12, 2, 10, 9, 2, 7, 4а, 14, 15, 3, 4, 12, 1, 8, Оборище 2, 5, 2, 5, Орниче 12, 26, 13, 10а, 1, 9, 8, 32, 7, 5, 19, 28, 30, 10, 3, 34, Осоица 1, 5, 4, 2, 4, 1, 5, 2, Перник 5, 4, 7, Първи Май 9, 3, 4, 7, 5, 6, 10, 13, Рила 4, 8, Свилен Русев 3, 1, Средна Гора 7, 11, 9, 13а, 13, 5, 2, 3, 6, 1, Стара Планина 3, 5, 9, 7, 1, 11, 11, 7, 5, 9, 1, 3, Струма 4, 4, Тодор Димитров 4, 3, 2а, 6, 21, 15, 19, 13, 2, УПИ XX-744, кв. 60, Христо Смирненски 4, 6, 21, 16, 3, 18, 12, 3а, 6, 18, 3а, 12, 21, 16, 3

На 18.08.2020 г. /09:16 – 16:00 ч./ – Мещица: Адалберт Антонов 12, 11, 6, Александър Димитров 8, 2, 9, 15, 14, 10, 23, 1, 20, 26, Александър Невски 4, 2, 1, 3, 5, Александър Стамболийски 15, 16, 37, 11, 17, 18, 21, 6, 29, 31, 23, 8, 13, Васил Коларов 90, 31, 66, 53, 72, 51, 64, 41, 66, 33, 34 къща, 35, 4, Васил Левски 24, 1, 26, 9, 28, 11, 3, 8, 30, 31, 17, 12, 2, 19, 7, 29, 14, 5, 34, 23, 4, 25, Велин Сърбов 5, 1, 8, 13, 10, 11, 16, 4, Генерал Скобелев 4, Георги Бенковски 2, Георги Димитров 86, 64, 101, 94, 77, 66, 95, 58, 62, 103, 88, 79, 90, 69, 80, 74, 68, 89, 5, 85, 70, 72, 83, 76, Георги Сава Раковски 2, 4, 1, 4, Гоце Делчев 8, 12, 5, 15, 7, Детелина 10, 8, 18, 20, 15, 9, 3, 7, 4, 24, 1, 5, 14, Димитър Благоев 100, Димитър Каляшки 17, 13, 31, 25, 34, 30, 32, 23, Еделвайс 1, 3, 2, Елена Георгиева 1, 4, 13, 17, 6, 5, 23, 21, 15, Елин Пелин 3, 15, 9, 22, 14, 15, 21, 5, 16, 1, Захари Стоянов 1а, 11, Иван Вазов 9, 5, 7, 1, 3, Йорданка Николова 22, 21, 24, 15, 16, 18, 11, 23, 27, Капитан Петко Войвода 9, 11, 5, кв. 3 УПИ VIII-165, Кокиче 5, 15, Лилия 4, 2, Лиляна Димитрова 1, 2 къща, 7, 5, Митко Палаузов 6, 9, 2, Никола Вапцаров 19, 10, 15, Никола Парапунов 11, 6, 8, 5, 3 къща, Пейо Яворов 3, С. Мещица, Стадион, Пл. №140, кв62, Свилен Русев 10, 14, 4, 2, 15, 5, 6, 3, 1, Синчец 2, Станке Димитров 5, Ястребино 12, 18, 7, 16, 21, 6, 15, 32, 14, 8, 5, 10, 76, Спирка Бенковски

На 18.08.2020 г. /14:00 – 15:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Перник: Бела Вода 300, 285, 284, 301, 281, 299, 287, 296, 291, 288, 297, 280, 290, 278, 298, 293, 292, 282, 293, 294, 289, 284, 295, Бързия 2, Голо Бърдо 9, 3, 10, 19, 26, 27, 16, 7, 4, 6, 15, 32, 30, 14, 12, 38, 34, 24, 1, 11, 28, 21, 36, 8, 17, 23, 17, 25, 22, 2, 19, Горицвет 1, Захари Зограф 29, 11, 9, 27, 1, 25, 15, 17, 4, 21, 3, 13, 8, 12, 23, 19, 6, 10, Иван Асен Втори 90, Калкас, Кап. Петко Войвода 16, Китка 10, Кристал, Кристал Блокове 20, Изолатор За Кучета, 28, 12, 11а, 11, Люлин 173, 163, 155, 145, 114, 115, 120, 151, 153, 169, 187, 177, 149, 135, 159, 157, 183, 155, 191, 117а, 141, 147, Люлякова 4, 10, 8, 12, 5, 6, 14, 7, 3, Майска Роза 5, 8, 7, 4, 9, 3, 1, 6, 2, Манастирски път 1, 6, 1а, 4, 10, 3, 8, 2, Местн. Шевърляк 36, 15, Металик 2, 3, 9, 20, 17, 24, 7, 10, 18, 19, 26, 11, 14, 6, 3а, 13, 7, 25, 12, 23, 4, 1, 8, 21, 27, Отдих 12, 19, 14, 6, 4, 5, 29, 33, 7, 31, 21, 10, 3, 17, 13, 9, 1, 25, 15, 27, 2, 11, Палма 126, 128, 170, 138, 168, 144, 130, 134, 146, 171, 132, 117, 142, Победа 19, 12, 9, 11, 14, 14а, 23, 4, 8, 13, 2, 22, 16, 9, 21, 17, 1, 3, 6, 5, 20, 18, 10, 7, 2а, Рудничар 2, 10, 8, 4, 12, 6, Съзлийка 2, 8, 3, 1, 5, 2а, 1 Сазлийка 1, 7, 6, Шамък 117, 117а, вила, къща, 179

На 19.08.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Перник: Брегалница 10, 12, 6, 6, Иван Рилски 4, Кракра 3, Кракра Пернишки 17, до Гум, 17, 3, 17, 15, 3. до Чочи, 3, 8, Кресна 2, 4, 4, 8, 2, 4, 6, 6, 6, 2, 2, 2а, Св. Иван Рилски 2, 19, 1, 17, 17, Св. Св. Кирил и Методийй 5, 10, 2, 2, 4, 9, 1, 7

На 20.08.2020 г. /08:30 – 11:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Перник: Кристал Блокове, Подстанция Кракра

Община Радомир

На 17.08.2020 г. /09:01 – 09:30 ч./ – Радомир: Райко Даскалов, Алеко Константинов 1, 1, Александър Ботев 1, 5, 14, 10, 2, 6, 12, 7, 22, 20, 4, 18, 3, 16, 8, Александър Стамболийски 8, 6, 4, 2, 12, 1, 3, 10, Арката, Батенберг 17, Павилион, 6, 19, 2, 4, 4а, 15, 3, 49, Коопазар, 4 3, 19, 6, 8, 41, 43, 3, 9, 13, 13, 25, 21, 23, 25, 17, Бенковска 8, 7, 3, 5, 8, 9, 6, 2, 4, Блок Ное – 2 Ное – 2, Вардар 9, 7, 3, 1, 5, 11, Васил Левски 6, 7, 5, 9, 3, 4, 9, 1, Войнишко Въстание 1, 1, 4, 2 4, 4, 1 5, 1, Павилион, Върба Газстанция, Генерал Кантарджиев 11, 10, 2, 1, 17, 7, 6, 4, 9, 3, 16, 12, 5, 20, 8, 22, 15, 19, 13, 18, 14, 24, Деян Гебрев 7, 3, 2, 8, 1, 16, 10, 12, 4, 13, 5, 6, 11, 9, Дупнишка 12, 4, 18, 2, 8, 1, 7, 6, 1, 41, 6, 13, 12, 10, 43, 23, 20, 21, 17, 27, 25, 22, 24, 19, 26, 9, 5, Евтим Рангелов 12, 5, 13, 11, Иван Асен II 22, 24, 11, 18, 4, 1, 36, 35, 25, 20, 12, 38, 10, 6, 32, 13, 9, 16, 15, 8, Кирил и Методий 3, 5, 21, 15, 9, 12, 11, 17, 1, 14, Кубрат 6, 4, 2, 3, 7, 5, Кюстендилска 6, Люлякова 24, 26, 27, 30, 28, 115, 74, 33, 35, 20, 39, 22, Майор Чиляев 18, 5, 6, 11, 3, 16, 14, 1, 10, 8, 12, 13, 4, 9, Мирчо Христов 27, 17, 1, 4, 20, 5, 11, 15, 19, 14, 13, 31, 9, 2, 23, 3, 21, 16, 25, 7, 26, 6, 29, 12, Ное Магазин, 1, 2, 2, 2, Павилион, 1, Оборище 9, 22, 7, 24, 1, 3, 5, 17, 11, 12, 20, 4, 6, 14, 13, 8, 15, 10, 16, 2, 28, 26, 18, 30, Пирин 14, 20, 8, 7, 16, 2, 26, 3, 10а, 19, 5, 15, 21, 12, 18, 6, 9, 1, 4, 9, 13, 10, 22, 11, 23, Подпор. Константин Цанков 12, 14, 7, 10, 6, 9, 2, 3, 8, 16, 18, 4, 5, 1, 38, 15, 35, 44, 54, 60, 46, 62, 29, 25, 52а, 68, 21, 36, 28, 23, 25а, 64, 50, 32, 17, 56, 11, 33, 31, 37, 72, 22, 58, 6, 27, 20, 70, 40, 42, 19, 58а, 13, 34, 48, 26, Полк. Митрев 5, 1, 9, 13, 15, 19, 23, 11, 17, 1а, 3, 7, Преспа 1, Райко Даскалов 79, 70, 73, 81, 65, 67, 69, 64, 66, 71, 75, 83, 63, 1, Сервиз За Гуми и Кафе, 38, Павилион, 37, 46а, 50, 46б, 46, 14, 10, 26, 12, 4, 6, 8, 38, 16, 31 У-Ще Св. Св. Кирил и Методийй, 23, 25, 42, 37, 28, 20, 31, 35, 23, 33, 24, 22, 44, 21, 30, 36, 40, 18, 32, 26, 41, 45, 47, 49, 51, Свилен Русев 9, 19, 1, 18, 12, 3, 14, 7, 21, 2, 5, 6, 8, 17, 10, 4, 15, 13, 16, 23, 11, 25, Свобода 1, 5, 7, 10, 8, 14, 3, 8, 1, 19, 15, 17, 12, 10, Магазин, Парцел 34-989, 16, 19, 11, 20, 4, 1, 1, 2, 7, Стефан Пергелов 5, 19, 9, 15, 17, 7, 11, 6, 13, 21, Търново 10, 12, 4, 2, Христо Ботев 3, 7, 11, 9, 20, 5, 24, 14, 8, 10, 22, 16, 1, 6, Христо Смирненски 2, 9, Цар Освободител 5, 5, 7, 3, 2, 1, Шар 11, 1, 20, 2, 27, 24, 8, 3, 9, 15, 14, 19, 26, 12, 6, 18, 13, 5, 4, 10, 28, 23, 29, 22, 7, 21, 25, 16, Шейново 8, 2, 1, 10, 4, 6, Автогара, Толбухин 13, Кооперативен Пазар, на Кооп. Пазар, Павилион на Пазара, Павилион

На 17.08.2020 г. /09:01 – 15:16 ч./ На 18.08.2020 г. /09:01 – 15:16 ч./ На 19.08.2020 г. /09:01 – 15:16 ч./ На 20.08.2020 г. /09:01 – 15:16 ч./ На 21.08.2020 г. /09:01 – 15:16 ч./ – Радомир: Арката 20, 22, 10, 17, 21, 9, 11, 7, 8, 18, 12, 19, 16, 23, 24

На 18.08.2020 г. /09:00 – 10:00 ч.; 11:00 – 12:00 ч./ – Батановци: Батановци

Община Трън

На 17.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Цегриловци: ПИ 197, Временно Захранване на Жил. Сграда

На 18.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Ярловци

На 19.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Трън: 8ми Март 6, 5, 14, 10, 18, 2, 13, 1а, 22, 12, 20, 1, 16, 4, 24, 3, 11, 17, 4а, 9, Атанас Ботев 2, 4, Гочо Гопин 4, 11, 13, 9, 19, 3, 2, 25, 7, 21, 17, 21, Десета 9, 5, 3, 7, Мосаловска 3, 2, 1, 19, 11а, 10, 17, 15, 3а, Народна Воля 17, 1, 15, 37, 18, 35, 3, Павилион, 45, 26, 25, 46, 30, 10, 6, 20, 38, 5, 44, 36, 12, 24, Петър Асенов 2а, 4, 13, 8, 15, Тако Пеев 3, 20, 1, 6, 14, 11, 29, 9, 19, 5, 2, 7, 31, 18, 13, 27, 33, 25, 23

На 20.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Трън: Денчо Знеполски 89, 91, 83, 104, 79, 87, 101, 85, 90, 102, 97, 35, махала Кошарите, кв. Власина

На 21.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./ – Бусинци: махала Трап, Къща

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

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