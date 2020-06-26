Планирани прекъсвания на електрозахранването за област Перник за периода 29.06-03.07.2020

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 29 юни – 03 юли 2020 г, включително:

ОБЛАСТ

Дата/период Времетраене Засегнат район /улица, квартал, УПИ, ПИ/

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Община Брезник

На 29.06.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Гигинци: УПИ Хіv-219, кв. 22, къща

На 30.06.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./ – Садовик: УПИ VII-288, 289, кв. 3, къща

Община Земен

На 29.06.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 30.06.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 01.07.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 02.07.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 03.07.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Еловдол

На 01.07.2020 г. /09:00 – 15:00 ч./ – Земен: Александър Стамболийски 4, 8, 10, 2, 1, 24, 26, 28, 20, 5, 18, 6, 3, 22, 16, 12, 14, Евтим Арсов 2, 4, Земенски Манастир 32, 28, 18, 40, 41, 59, 24, 29, 53, 20, 26, 22, 26, 57, 36, 43, 29, Земенско Кале 27, 20, 12, 23, 8, 33, 3, 14, 24, 10, 9, 16, 19, 17, 31, 1, 29, 7, 21, 25, 16 А, 22, 16 Б, 18, 21, 13, 11, Иван Вазов 6, 11, 4, 9, 8, 2, . 5, 1, 7, 7а, Ильо Войвода 3, 12, 2, 4, Кирил и Методи 4, . 6, 3, 2, 1, 3, Княз Борис 2, 1, 4, Кракра 4, 2, 3 А, 3, 1, Манастирска 30, 36, 34, 55, 38, 42, 42а, 57, 46, 44, Никола Петков 10, Паисий Хилендарски 4, 6, 2, 3, 8, Христо Ботев 9, 12, 7, 6, 4, 1, 13, 8, 11, 14, 10а, 10, 2, Цар Асен 7, 2, 3, 4, 9, 1, 6, 5, 8

Община Ковачевци

На 30.06.2020 г. /08:46 – 10:16 ч./ – Байкалско: 084033, Общ. Радомир-махала Накева, къща

На 30.06.2020 г. /08:46 – 10:16 ч./ – Буново, Общ. Кюстендил: Мах Чакъревска

На 30.06.2020 г. /08:46 – 10:16 ч./ – Дебели Лаг: къща, къща, до Паметника на Свилен Русев, Храм

На 30.06.2020 г. /08:46 – 10:16 ч./ – Драгомирово, Общ. Радомир: 1 УПИ 019012

На 30.06.2020 г. /08:46 – 10:16 ч./ – Егълница: п-л Vi-70, кв. 8, УПИ Iv, Кв 12, УПИ XII-197, 198 кв. 28, къща, вила

На 30.06.2020 г. /08:46 – 10:16 ч./ – Извор, Общ. Радомир: махала Канджулица, махала Пириница, УПИ V-138 кв. 24, 1

На 30.06.2020 г. /08:46 – 10:16 ч./ – Калище: Iv-278, кв. 29а, УПИ VI-260, кв. 15, УПИ X-306, кв. 15, УПИ ХIII-239, кв. 20

На 30.06.2020 г. /08:46 – 10:16 ч./ – Углярци

Община Перник

На 29.06.2020 г. /08:30 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Долна Вереница: Втора 36

На 29.06.2020 г. /08:30 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Перник: Атанас Накев 11, 5, 1, 1а, 6, 2, 7, 4, 2, 25, 10, 20, 18, 31, 14, 26, 8, 29, 12, 23, 22, 28, 21, 15, 16, 17, 19, 24, 28, 27, 19а, Благой Гебрев 32а, 56, 56, 56, 58, 56а, 32 В, 32а, 58, 63, Зад бл. 64, 62, 64, 64, 66в, 67, 64, 67б, 67, 65а, 66, 66, 66б, 80а, 67, 80а, 66б, 80 срещу Супермаркета, 65, до бл. 64, 67, 66, 29е, Пред бл. 36, 1, 31а, 35в, до бл. 62, 64, 31, 33, до бл. 36, 36, срещу бл. 36, 36, 33б, 35, 36, 33а, 60, срещу бл. 60, 61, до бл. 60, 32б, 78, 38, 32а, 32, 37, 32, 32, 23 32, 38, 37, кв. 126, срещу Казабланка, 70, 43, 38, 32в, 70, 32, 32а, Бучински път Ладовица, Владайско Въстание 43, 16, 2, 38в, 18, 14, 39б, 10, 41, 8, 37, 12, Зад Регал, 4, 1, 1, 13, 1, 2, 15, 1, 1 Павилион, Воронеж 5, 3, 6, 2, 4, 3а, 3а, 90, Вулкан 10, 2, 6, 4, 8, Девин 1, Димитровград 3, 1, 2, 5, 7, Димитър Благоев 11, 22, 34, 40, 18, 48, 34, 40, 13, 42, 4, 19, 30, 62, 58, 30, 16, 23, 27, 24, 46, 38а, 9, 24, 20, 46, 1, 50, 14, 52, 15, 2, 16, 54, 60, 32, 64, 28, 15, 22, 17, 21, 44, 5, 56, 36, 25, 38, 26, 10, Димитър Рибарски 10, 14, 12, 8, 7, 1, 2, 5, Иван Шишман 6, 7, 10, 16, 5, 16, 1а, 2, 14, 12, 8, 4, 3, 1, Изток на Фасадата на ТП Стадиона, срещу Ф Стомана, срещу Стомана, 2, Пред Стомана, ТП Албена, до ТП Витоша, Сп. Даскалово, магазин, Сп. Даскалово, Калофер 2, Кирил Тупанков 2, Крум Накев 5, 4, 11, 2, Лом 36, махала Портарева 142, 143, 64, 70, 68, 66, 72, 145, 69, Никифор Панкев 3а, 7, 3, 1, 5, Огоста 1, 9, 7, 4, 12, 6, 3, 8, 2, 5, 11, 10, Петър Пенчев 8, 12, 9, 3, 6, 10, 2, 7, 4, 11, 1, 5, 12, Превалец 10, 1а, 6, 5, 4, 12, 8, 1, 8, 14, Стомана 2, 2, 2, 3, 1, 3, 3, 3а, 1, Стримон 1, 63, 15, 7, 2, 17, 13, 11, 9, 1, 5, УПИ V, кв. 201, кв. Изток, Хасково 1 В, 1 А, 1, 1 Б, Църква, Юрий Гагарин до Стадион Металург, Ямбол 7, 8г, 1, 8а

На 29.06.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Драгичево: Байкал 1, 12, 10, 16, 13, 14, 8, Васил Априлов 8, 50, 2, 7, 9, 1, 4, 13, 11, 3, 5, 8д, Възраждане 28, 38, 42, 45, 59, 63, 26, 24, 53, 43, 49 А, 49, 40, 61, 52, 57, 34, 44, 47, 30, 55, 67, 32, 48, 50, Кракра, Миньор 5а, 3, 6, 8, 7, 4, 2, 10, 14, 1, 5, Никола Вапцаров 1, Пирин 37, 28, 27, 17, 5, 6, 11, 10, 12, 13, 1, 4, 4, 15, 29, 41, 7, 39, 9, 2, 21, 43, 3, 47, 23, 35, 8, 45, 33, 31, 39а, 41а, Рила 23, 25а, 13, 17, 27, 19, 21, Янтра 14, 16, 22, 26, 24, 6, 18, 20, 10, 10, 22, 12, 8

На 29.06.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 30.06.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Рударци: 1452, Vi-001267 кв. 82, XvIIi-1965, 1967 кв. 127, Арда 1, Бели Брег 4, Бистрица 1, Божур 19, 11, 14, 15, 13, 14а, 12, Божур 2, 7, 5, 3, Бор 4 къща, 1, 2, Бреза 4, Вардар 18, 19, 4, 13, 27, 3, 9, 10, 7, 12, 16, 25, Ген. Столетов 6, 15, 3, 8, 2, 4, 2а, 209а, Гоце Делчев 3, Гурко 11, 12, 2, ТП Минерал Ст. 29 Кл. Г, 16, 17, 22, 10, 9, 13, 15, 4, 6, 14, 18, 7, 20, 19, 8, Добрич 2, Добрич 6, 5, 63, 28, 2, 36, 13, 28а, 22, 14, 38, 7, 26, 21, 15, 34, 18, 12, 40, 32, 59, 24, 20, 17, 25, 16, 19, 44, 8, 9, 10, 1, 4, 42, 23, Драва 1 А, Дренов Дол 13, 11, 3 къща, Дунав, Ехо, Загарица 10, 21, 5, 7, 2, 3, 4, 23, 8, 6, 1, 13, 26, Загарица 7, Захари Зограф 23, 6, Иван Вазов 19, 8, 7, 15, 10, 3, 5, 1, 17, 6, 4, 2, 9, Йовчова 17, 4, 3, 2, 5, 8, 10, 1, Йовчова 37, Кало, Кирил и Методий 4, 9а, 11, 1, 9, 7, 8, 6, 2, 3, 4, 4, 10, 5, Кирил Пчелински 22, Кракра 35, 12, 31, 25, 26, 17, 19, 36, 30, 2, 34, 7, 11, 1, 3, 38а, 18, 27, 32, 28, 9, 8, 40, 29, 16, Кракра, Кривуля 12, 15, 2, ТП Ехо Ст. 22 Кл. Б, 53, 45, 55, 47, 29б, 31, М. Кривульо, 44, 11, 41, 13, 10, Лом 6, 32, 7, 8, 23, 30, 10, 28, 16, 26, 48, 19 къща, 14, 44, 17, 1, 2, 15, 20, 13, 9, 2, 12, 4, 50, Лопянска Гора 2, 3, Мария Луиза 4, 15, 13, 11, 6, 7, Места 5, 10, Минерал 4, Москва 25, 31, 1, 9, 3, 11, 18, 28, 17, 15, 14, 5, 22, 19, 12, 24, 20, 29а, 35, 21, 38, 36, 27, 37, 29, 16, 13, 23, Москва, Несебър 3, 9, 19, 22, 25, 11а, 2, 6, 1 къща, Никола Вапцаров 7, Никола Вапцаров 27, Никола Вапцаров 3, 24, 22, 14, 2, 7, 18, 4, 20, 6, 9, 13, 12, 1, Обеля 2, 3, 1, 4, 5, Опълченска 32, 20, 12, 22, 5, 38, 2, 34, 7, 25, 11, 17, 13а, 1, 3, 15, 46, Опълченска 8, Отец Паисий 19, 6, 12, 3, 23, 4, 15, 5, 21, . 8, 14, 11, 25, 10, 1, 17, 13, Перник 6, 7, 8, 4, 1, 5, Поморие 7, Презвитер Козма 4, 2, 14, 9, 13, 6, 10, 15, 1, 5, 8, Презвитер Козма 51, 17, 3, 22, 25б, 53, 55, 20, 25, 16, 23, 11, Пчелинска 1, 3, 6, 8, Рено, Рига 7, 5, 1, 2, Рудничар 2, Св. Иван Рилски 1, 2, 11, 3, Силистра 15, 7, 10, 1, 9а, 16, 17, 13, 11, 18, 14, 12, 5, 4, Скобелев 4, 9, Солун 7, 6, 3, 10, 1, 2, 1а, София 25, 2, 3, 5, 6, 14, 11, 23, 1, 27, Стримон 16, 8, 6, 9, 10, Струма 1, 26, 51, №27, 7, 3, 30, 22, 13, 12, 20, 4, 10, 29, 32, 6, 42, 2, 38, 27, 19, 9, 18, 21, 39, 16, 37, 24, 5, 10а, 17, 15, 34, 5а, 11а, 33, Темелко Ненков 3, Тинтява 1, 3, 2, 4, ул. Вардар/Ул. Силистра, УПИ І-1427 кв. 80б, Христо Ботев 16, 12 А, 18а, 20, 3, 13, 11, 14, 26, 8, 12, 9, 5, Христо Смирненски 11, 19, 17а, 4, 9, 7, 3, 2, 8, Цветaна Живкова 10, 3, 8, Черни Връх 133, 111, 123, 143а, 80, 135, 113, 109, 119, 61, 105, 131 А, 149, 131а, 125а, 147, 145, 163, 155, 88, 109, 127, 107, 139, 103, 99а, 143, 157, 111, 167, 137, 129, 90, 157, 184, 125, 141, 161, 82, 159, 151, 121, 162, 101, Черни Връх 93, 76б, 97 А, Черни Връх 85, 89, 77, 46, 70, 87, 93, 83, 89, 72 Тото Пункт, 85, 76а, 91, 79, Шумнатица къща, 24, 16, 18, 14, 7, 17, 11, 10 къща, 15, 9, Янтра 35, 28, 14, 16, 18, 10

На 30.06.2020 г. /08:00 – 09:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ На 03.07.2020 г. /15:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Перник: Брезник 2, Владислав Граматик 37, 49, 53, 63, 57, 75а, 47, 73, 71, 75, 39, 35, 27, 43, 61, 65, 43а, 49а, 45, 69, 41, 1, 67, Граово, Добри Чинтулов 1, 9, 13, 5, 3, 6, 4, 2, 12, 7, 10а, 15, 11, 10, 8, Зад Държавен Архив, Инжинерен 14б, 12б, 6 А, 12а, 6, 18а, 14а, 12в, 16б, 14г, 18в, 16в, Кракра Пернишки 14, магазин, 1, 4, 4, 1, 2, 1, Михаил Георгиев 2, Презвитер Козма 2, 1, 5, 3, 4, Радомир 1, 1, Самоков 1, Св. Иван Рилски 1, 1, 1, 1, Тако Пеев 1, Тодор Влайков 12, Тодор Паница 19, 5, 24, 4, 10, 8, 14, 26, 15, 22, 6, 17, 11, 7, 2, 12, 16, 4, 20, 13, 18, 1, Физкултурна 1, 18, 1, 16, 12, Парка, 18г, Централен Градски Парк, Каравана на Входа на Парка, Парка

На 30.06.2020 г. /08:31 – 10:30 ч.; 14:15 – 15:00 ч./ – Перник: Алеко Константинов 11, 13, 8, 4, 12, 15, 6, 10, 13 Гар, 16, 2, 20, 17, Бродо до 5-То Оу, 7, Бунтовник 5, 4, 2, 3, 7, 6, 1, 4а, Васил Априлов 8, 1, 2, 7, 5, 3, 4, Гео Милев 5, 3, 2, 1, 4, Георги Мамарчев М/У бл. 13 и 14, 15, 1, до бл. 14, 2, 14, 14, 26, 26, 26, 9, 16, 21, Димова махала 19, до Супера, Павилион, 17, кв, 1, магазин, 16, 75, до бл. 13, 14, 12, 13, 13, Димчо Дебелянов 9, 8, 11, 1, Добруджа 27, 29, 21, 35, 31, 36, 28, 29, 33, 36г, 30, 25, 31, 34, 32, 38, 3 31, 35а, 37, Дойран 8, 2, 9, 6, 12, 1, 7, 11, 4, 5, 3, Захари Стоянов 14а, 12б, 13, 15, Зюмбюл 8, 26, 6, 16, 32, 30, 4, 7, 12, 3, 28, 10, 22, 2, 36, 38, Ивайло 2, 3, 5, 6, 2, 4, 1, Иван Вазов под Моста, 5, 15 5, 3, 8, 7, 8 5, 3, 9, 5, Капитан Векилски 1, 4, 6, 3, 2, Клисура 1, 5, 3, 4, 11, 7, 2, 9, 6, Кокиче 5, 7, 6а, 12, 2, 8, 8а, 6, Любен Каравелов 8, 8, 6, 12, Люлин 24, 17а, 7а, 7, 3, 15, 12, 2, 18, 27, 20е, 10, 6, 13, 16, 19, 12а, 17, 21, 31, 1, 29, 8, 14, 21, 23, 2, 11, 4, 90, 25, 4, 22, 12, 15а, 6а, 5, Миньор 13, 15, Мургаш 2, 9, 3, 7, 1, 7, 5, Мусала 7, 3а, 3, 1, 4, 10, 8, 5, 12, 2, 6, Найден Геров 5, 8, 2, 10, 1, 3, 9, 1, 12, 11, 7, Никола Козлев 13, 9, 12, 2, 4, 10, 18, 11, 17, 19, 3, 21а, 7, 14, 8, 20, 6, 1, 1, 16, 15, 21, 25, 5, 5, Оборище 1, 1, Пейо Яворов 6, 25, 26, 37а, 28, 39, 42, 37, 24, 22, 32, 25, Пенчо Славейков 20, 20, 20, 34, 36, 38, 32, 40, Перелик 6, Протожерица 1, Родопи 1, Сан Стефано 14, 4, 2, 8, 16, 6, 3, 6, Св. Св. Кирил и Методий, Селимица 3, 8, 2, 4, 1, 6, 1а, 5, Силистра 6, 5, 4, 5, 6, Синчец 1, Софийско шосе 60, 58, 50, 60, 46, 54, 50, 76, 72, 40, 62, 68, Автогара, 56, 74, срещу Стара Планина, 42, 64, 66, 70, 54, 40, 74, 42а, 44, Павилион, 62, 52, 72, 58, 46, 126, 124, 136, 138, 132, 130, 61, 124, 59, 134, 128, 63, 140, 142, 89, 71, 83, 79, 95, 87, 65, 93, 91, 81, 69, 67, 89, 85, 73, 77, 31, 49, 47, 49, 35, 35, 110, 94, 45, 106, 37, 43, 94, 41, 110, 98, 100, 96, 116, 104, 39, 33, 114, 102, 92, 37, 96, 106, 7, 90, 80, 80, магазин, 1, 88, Тотопункт, 7, 84, 86, до бл. 21, 90, 21а, 15, 15, 7, Автогара, 21, 82, 15, 84, 78, 78, 88, Станционна 6, Стара Планина 13б, 15, 21, 13 А, 11, 11, 15, 13, 6, 11а, 10, 23, 1, 9, 13б, 11а, 8, 6б, 25, 5, 12, 7, 4, 6а, 5, Стефан Караджа 2, 1, 2а, 22, 21, 7а, 10, 13, 19, 24, 20, 19а, 17, 14, 3, 11, 5, 9, 20а, 15, 12, 16, 20, 13, 18, 15а, 7, 10а, Теменуга 2, 6, 3, 4, 8, 9, 5, 11, 1, 14, 7, 13, 10, Тодор Каблешков 11, 4, 5, 6, 3, 1, 5а, 2, 8а, 9, 10, 8, 12, Тутракан 19, 13, 16, 28, 10д, 14, 18, 10в, 17, 11, 20, 15, 10, 22, Христо Ботев 93, 91, 89, Хумни Дол магазин, 17, 4, 15, 2, 3, 5, 1, 7, 13, 10, 25, 8, 12, 11, 27, 27, 16, 14, Шибой 12, 20, 11, 16, 13а, 18, 9, 15, 4, 13, до Теменуга, Автогара, Тец

На 30.06.2020 г. /10:01 – 10:30 ч.; 14:30 – 15:00 ч./ – Перник: Бели Брег Тото Пункт, Ресторант Радар, до Радар, Битов Комбинат, Куциян, Миньор 53, Мърквичка 38, Първи Май 51, 31, 18, 21, 28, 17, 20, Св. Св. Кирил и Методий 21, 21 УПИ VIII, кв. Проучване, кв. 160, УПИ Ііі, кв. 9165, кв. Твърди Ливади, 1, Зад Минен гараж, 14, 16, 15, 12, 21, 21, 31, 17, 17, 23, Твърди Ливади 10, до бл. 60, 20, 40, магазин до бл. 60, 37, на Пазара, 36, 38, до бл. 60, магазин, 38, 16, 27, 20, 33, 22, Училище, 35, 28, 60, 25, 32, 36, 17, 34, 26, 32, 23, 24, 21, 18, 52, 51, 50, 44, Пред бл. 56, 29, 25, 31, 41, 47, 27, 56, 30, 49, 55, до бл. 55, 26, 45, Миньор №53, Миньор 53, Миньор №53, 53, Миньор №53, Миньор 53, 9, 7, 4, 2, 159, 5, 8, 6, 1, Трети март 3, Хумни дол тото пункт

На 30.06.2020 г. /10:01 – 15:00 ч./ – Перник БУЛТРАВЕЛ ЛИЗИНГ КО ООД

За периода 01-03.07.2020 г. /08:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Перник: Кристал Блокове, подстанция Кракра

На 01.07.2020 г. /08:46 – 10:00 ч.; 11:45 – 13:00 ч./ – Брезник: Цвета Лумбарова

На 01.07.2020 г. /08:46 – 10:00 ч.; 11:45 – 13:00 ч./ – Даскалово: Втора

На 01.07.2020 г. /08:46 – 10:00 ч.; 11:45 – 13:00 ч./ – Драгичево: Байкал 2, Възраждане 23, 21, 27, 19, 22, 25, 8, 14, 39, 3, 15, 11, 6, 1, 5, 13, 17, 33, 35, 20, 7, 22, 10, 4, 16, 15, 1, 18, 29, 2, 12, 9, 6а, Георги Бенковски 7, 8а, 9, 3, 2, 12, 18, 4, 14, 10, 6, 5, 16, 1, Кракра 28, 43, 45, 26, 30, 47, 46, 44, 42, 49, 30, 51, . 30, 40, 53, 36, 45, 49, 38, 70, 61, 77, 69, 3, 54, 63, 75, 59, 81, 52, 65, 45, 79, 110, 62, 46, 48, 83, 58, 60, 66, 101, 56, Магистрала Гл. път Е79, 1, Гл. път Е79, 1, Автокъща, Мария Луиза 2, Пирин 53, 51, 53а, Първа 6, 18, Райна Княгиня 14, 4, 7, 19, 16а, 5, 17, 6, 12, 8, 25, 27, . 9, 23, 21, 13, 11, 15, 9, 16, 18, 22, 31, 39, 29, 20, Рила 1, 7, 3, Рударска 39, 25, 27, 12, 8, Казан, 5, 15, 37, 19, 43, 39, 16, 17, 9, 11, 35, 3, 33, 10, 13, 7, 4, 41, 6, 23, 29, 14, 21, Магист. Е-79 Автоборса Вики, Павилион, Стара Планина 5, 1, 3, 2, 5, Стефан Караджа 2, 1а, 1, 3, Струма 7, 13, 9, 1, 8, 2, 5, 16, 11, 4, 13, 6, Тинтява 6, 3, 9, 2, 1, 5, Христо Ботев 12, 14, 4, 8, 13, 3, 6, 12, 1, 5, 7, 16, 2, 8, 11, Цар Симеон 3, 16, 29, 20, 24, 27, 19, 11, 14, 4, 30, 13, 31, 21, 26, 25, 33, 17, 8, 28, 7, 12, 9, 10, 23, 34, 22, 36, 1, 32, 18, Явор 11, 9, 1, 2, 5, 7, 6, 3, 4, Янтра 4, срещу Склад Строителни М-Ли, 13, Магистрала, Тир-Паркинг, Е-79, . 1

На 01.07.2020 г. /08:46 – 10:00 ч.; 11:45 – 13:00 ч./ – Мърчаево: Мърчаево ПИ 52, Рударски път 4, Цар Симеон I/Кост. Темелков/ 156

На 01.07.2020 г. /08:46 – 10:00 ч.; 11:45 – 13:00 ч./ – Перник: Владайско Въстание 83, 89, 87, 24а, 36, 73, 54, 46, 26, 61, 63, 26а, 42, 22, Началото, 1, 67, 30, 20, 34, 75, 28, 36, 24, 59, 40, 6а, . 75, 61а, 48, 56, 71а, 55, 71, 71, 50, 22а, 57, 32, 38, 44, 53, Владимир Комаров 4, 3, 7, 5, Волга 28, 51, 30, 43, 37, 53, 44, 33, 49, 29, 56, 34, 47, 55, 52, 31, 50, 32, 48, 57, 39, 42, 31, 41, 27, 54, Възход 23, 3, 7, 22, 9а, 4, 12, 24, 21, 14, 9, 17, 2, 11, 4а, 18, 15, 5, 20, 10, 6, 8, 19, 15, 10, 13, Ганьовец 5, Грамаге 45, 44, 47, 22, 65, 77, 26, 40, 71, 51, 49, 79, 61, 75, 52, 57, 32, 24, 81, 73, 85, 53, 36, 55, 63, 56, 69, 51а, 48, 28, 83, 42, 30, 38, 50, 46, 54, 67, 34, Димитър Благоев 125, 181, 177, 179, Добри Миланов 40, Дунав 3, 15, 6, 17, 16, 4, 13, 9, 14, 11, 10, Дъбрава 52, 45, 53, 38, 38, 48, 49, 63, 35, 37, 42а, 33, 39, 41, 47, 36, 42, 59, 34, 43, 40, 57, 60, 55, 51, Евгении Ачанов 11, 13, Йордан Лютибродски 61, 60, 63, кв. Старата Църква, Климент Охридски 20, 12, 5, 3, 16, 8, 16, 18, Костенец 12, 13, 18, 16, 15, 17, 21, 22, 11, 14, 19, 10, Кралевски път, Лиляна Димитрова 51а, 55, махала Горна Църква 15, 11, махала Тутулова 25, 22, 27, 1, 14, 24, 12, 7, 21, 9, 29, 16, 28, 10, 3, 8, 30, 23, Момин Проход 3, 2, 1, 9, 27, 6, 31, 23, 11, 10, 22, 13, 31а, 16, 4, 14, 21, 12, 5, 29, 15, 20 А, 8, 20, 17, Никола Вапцаров 5, Никола Парапунов 2, 1, 4, 3, Рилски Езера 13, 23, 23, Стара Църква, Танчовица 5, 7, 2, 10, 4, 8, 42, 6, 3, Трайко Живков 58, 2, 37, 50, 29, 48, 23, 47, 25, 1, 49, 39, 7, 62, 18, 54, 36, 27, 21, 35, 53, 57, 60, 55, 15, 9, 42, 10, 43, 30, 46, 17, 8, 13, 40, 14, 38, 6, 33, 28, 20, 3, 45, 26, 52, 59, 61, 31, 19, 4, 11, Хемус 1, Църква вила, 28, 42, Кв Църква, къща, Чуйпетлово 9, 5, 7, 8

На 01.07.2020 г. /08:46 – 10:00 ч.; 11:45 – 13:00 ч./ – Рударци: 1452, 3-ти Март 18, 11, 4, 5, 12, 1, 16, 26, 10, 15, 3, 14, 2, Vi-001267 кв. 82, Xcvi-2228, кв. 21, XvIIi-1965, 1967 кв. 127, Арда 1, Балчик 4, 8, 24, 11, 43, 18, Табло срещу №18, 3, 28, 22, 19, 13, 12, 21, Бели Брег 4, Бистрица 1, Божур 19, 11, 14, 15, 13, 14а, 12, 2, 7, 5, 3, Бор 4 къща, 1, 2, Борова Гора 2, 39, 21, 5, 11, 9, 4, 12, 15, 7, 6, 19, 17, 3, Боровец 4, 6, 17, 8, 12, 2, 8а, Бреза 4, Бузлуджа 13, 3, 7, 12, 9, 16, 5, 1, Бургас 11, 15, 22, 9, 19, 5, 13, Вардар 18, 19, 4, 13, 27, 3, 9, 10, 7, 12, 16, 25, Варна 16, 4а, 2, 20, 21, 3, 7, 17, 25, 4, 6а, 18, 29, 5, 6, 1, 14, 9, 23, 10, 12, 19, Васил Априлов 6, 1, Ваташка 1, 1а, 19, 11, 7, 5, 13, 3, 9, 15, Вела Пеева 9, 1, 5, Веслец 3, 7, 12, 6, 2, 13, 5, 4, 16а, 10, 16, 8, Витоша 21, 17, 19, 10, 13, 11, 9, 7, 18, 5, 3, 1, Ген. Столетов 6, 15, 3, 8, 2, 4, 2а, 209а, Гео Милев 3, 29, 16, 4, 12, 19, 20, 22, 27, 21, 13, 7, 18, 2, 10, 15, 14, 24, 9, Гоце Делчев 3, Гурко 11, 12, 2, ТП Минерал Ст. 29 Кл. Г, 16, 17, 22, 10, 9, 13, 15, 4, 6, 14, 18, 7, 20, 19, 8, Дабо 4, 1, Добрич 2, 6, 5, 63, 28, 2, 36, 13, 28а, 22, 14, 38, 7, 26, 21, 15, 34, 18, 12, 40, 32, 59, 24, 20, 17, 25, 16, 19, 44, 8, 9, 10, 1, 4, 42, 23, Драва 1 А, Дренов Дол 13, 11, 3 къща, Дулова, Дунав, Ерма 24, 2, 5, 14, 9, 12, 4, 6, 10, 26, 16, 7, 8, 30, 11, 18, 20, 1, 8а, 32, 28, Ехо, Загарица 7, 10, 21, 5, 7, 2, 3, 4, 23, 8, 6, 1, 13, 26, Захари Зограф 23, 6, Здравец 8, 4, 6, 2, 3, Земен 6, 4, 3, 5, 2, 1, Иван Вазов 19, 8, 7, 15, 10, 3, 5, 1, 17, 6, 4, 2, 9, Изгрев 38, 24, 42, 48, 6, 46, 1, 10, 40, 34, 13, 3, 8, 16, 12, 7, Искър 4, 12, 10, 6, 8, 2, 15, Йовчова 37, 17, 4, 3, 2, 5, 8, 10, 1, Кало 104, 109, 94, 113, 106, 93, 11, 107, 1, 98, 5, 93, 90, 32, 22, 105, 103, 57, 94, 46, 82, 35, 47, 23, 89, 75, 72, 36, 25, 61, 86, 34, 58, 62, 12, 99, 78, 43, 28 А, 54, 18, 31, 74, 77, 67, 21, 97, 16, 92, 59, 10, 91, 84, 85, 101, 85а, 48, 15, 76, 29, 24, 79, 80, 60, 38, 64, 69, 63, 83, 49, 26, 13, ТП Кало Ст. 26 Кл. А, 37, 33, 88, 4, 1, 50, 55, 28а, 73, 81, 7, 40, 14, 52, 45, 8, Камчия 4, 6, Капенешка 16, 23, 21, 6, 11, 3, 7, 4, 5, 18, 15, 4 Б, 10, 9, 2, 8, Кирил и Методий 4, 9а, 11, 1, 9, 7, 8, 6, 2, 3, 4, 4, 10, 5, Кирил Пчелински 22, Кракра 35, 12, 31, 25, 26, 17, 19, 36, 30, 2, 34, 7, 11, 1, 3, 38а, 18, 27, 32, 28, 9, 8, 40, 29, 16, Кривуля 12, 15, 2, ТП Ехо Ст. 22 Кл. Б, 53, 45, 55, 47, 29б, 31, М. Кривульо, 44, 11, 41, 13, 10, Лаката 16, 14, 40, 24, 26, 12а, 2, 6, 12, . 1, 36, 28, 20, 30, 4, 18, 34, 9, 22, 8, Лиляна Димитрова 3, Лом 6, 32, 7, 8, 23, 30, 10, 28, 16, 26, 48, 19 къща, 14, 44, 17, 1, 2, 15, 20, 13, 9, 2, 12, 4, 50, Лопянска Гора 2, 3, Людмила Димитрова, Люлин 3, 4, 2, 12, 6, 1, 5, Марица 1, 8, 3, 6, Мария Луиза 4, 15, 13, 11, 6, 7, Места 5, 10, местност Кало, Металург 12, 7, 15, 16, 28, 5, 22, 20, 19, 26, 27, 10, 3, 14, 1, 17, 2, 18, 9 къща, 24, 21, 9, 13 къща, 2а, Минерал 4, Миньор 6, 14, 2, 8, 4, 22, 18, 10, 12, 6, 18, 20, Михаил Дойчев 10, 8, 4, 5, 16а, 24, 28, Москва 25, 31, 1, 9, 3, 11, 18, 28, 17, 15, 14, 5, 22, 19, 12, 24, 20, 29а, 35, 21, 38, 36, 27, 37, 29, 16, 13, 23, 39, Несебър 3, 9, 19, 22, 25, 11а, 2, 6, 1 къща, Никола Вапцаров 7, 3, 24, 22, 14, 2, 7, 18, 4, 20, 6, 9, 13, 12, 1, 27, Обеля 2, 3, 1, 4, 5, Оборище 3, 8, 17, 11, 9, 13, 7, 1, 5, 4а, 15, 2, 4, Опълченска 32, 20, 12, 22, 5, 38, 2, 34, 7, 25, 11, 17, 13а, 1, 3, 15, 46, 8, Острица 3, 1, Отец Паисий 19, 6, 12, 3, 23, 4, 15, 5, 21, . 8, 14, 11, 25, 10, 1, 17, 13, Перник 20, 16, 12, 56, 7, 18, 46, 10, 22, 21, 56а, 34, 25, 48, 14, 38, 24, 11, 44, 30, 28, 15, 13, 37, 5, 33, 27, 3, 32, 26, 54, 58, 62, 17, 29, 35, 50, 52, 9, 19, 42, 6, 7, 8, 4, 1, 5, Пирин 14, 17, 13, 3, 2, 12, Пловдив 6, 12, 50, 22, 5, 35, 8, 30, 22а, 21, 24, 39, 15, 37, 44, 48, 33, 25, 23, 16, 46, 36, 31, 42, 32, 20, 28, 2, 17, 7, 11, 38, 26, 40, 10, 29, 14, 27, Поморие 7, Презвитер Козма 4, 2, 14, 9, 13, 6, 10, 15, 1, 5, 8, 51, 17, 3, 22, 25б, 53, 55, 20, 25, 16, 23, 11, Пчелинска 1, 3, 6, 8, Първи Май 18, 20, 38, 3, 42, 12, 58, 34, 2, 17, 29, 14, 4, 28, 35, 27, 30, 22, 21, 56, 11, 7, 33, 19, 46, 1, 25, 13, 24, 32, Радомир 9, 11, 26, 19, 12, 24, 7, 10, 30, 4, 5, 8, 13, 14, 2, 20, 34, 52, 1, 17, 15, Райко Янков 10, 10 къща, 13, 18, 3, 1, 22, 8, 2, 14, 12, 4, 6, 7, 3, 5, 9, 16, 11, 17, 15, Рено, Рига 7, 5, 1, 2, Рила 6, 23, 2, 15, 21, 19, 16, 7, 12, 14, 4, 1, 8, 13, 5, 10, Родопи 17, 6, 7, 5, 9, 4, 2, 4, 8, 24, 31, 26, 37, 21, 30, 32, 10, 27, 25, 16, 52, 39, 23, 33, 60, 19, 34, 42, 18, 14, 13, 36, 29, 9, 12, 20, 22, Розова Долина 32, 14, 30, 11, 2, 13, 36, 20, 6, 16а, 23, 26, 22, 3, 5, 21, 10, 1, 24, 25, 9, 12, 34, 8, Ропотамо 35, 17, 3, 15, 30, 23, 16, 7, 19, 5, 26, 20, 10, 27, 12, 18, 2, 11, 34, 22, 13, 25, Рударска 2, 6, Рудничар 2, С. Рударци УПИ-VІ-11007, 11008 кв. 71, Самоков 6, 1, 3, 4, 14, 2, 11, 5, 13, 10, 13а, 15, Св. Иван Рилски 1, 2, 11, 3, Свищов 25, 17, Селимица 20, 10, 13 А, 14, 6, 11, 2, 17, 16, 3, 23, 4, 8, 16, 1, 6, 7, 9, 5

На 01.07.2020 г. /08:46 – 10:00 ч.; 11:45 – 13:00 ч./ – Студена, Общ. Перник: Баба Тонка 2, 1, Бачо Киро 7, 11, 9, 3, Блато 7а, 13, 14, 21, 15, 9, 11, 16, 3, 17, 12, 23, 4, 6, 5, 1, Божур 4, 2, Бурковица 21, 12, 6, 1, 11, 13, 3, 19, 15, 4, 8, 2, 14, 16, Бързатица 1, Васил Левски 4, 3, 3, 1, 2, Вит 1, Витоша 3, Георги Бенковски 2, 4, 3, 6, Георги Раковски 1, 5, Горска Поляна 8, 1, 2, 4, 9, 6, 7, 3, 5, Градище 5, 6, 1, 7, 3, 1, 6, 9, Дома, Дъбрава 23, 18, 9, 3, 7, 15, 15а, 1, Еверест 11, Еделвайс 6, 5, 13, 17, 7, 9, 11, 16, 1, 14, 3, 12, 4, Иван Вазов, Иглика 7, 13, 9, 2, 1, Извор 3, 8, 9, 12, 7, 14, 11, 10, 6, 11, 13, 2, 5, 1, 4, вила, извън регулация С. Студена Кариера, Искър 4, 15, 1, 2, 5, 10, 3, Йордан Корчев 2, 18, 10, 12, 7, 9, 5, 8, 16, 1, 14, Калоян 3, 4, 2а, 1, 2, 2, Капитан Петко Войвода 39, 3, 2, 1, 1, 4, 11, 21, 20, 2, 13, 22, 23, 27, 33, 18, Кирил Богданов 14, 4, 5, 1, 10, 12, 8, Кокиче 2, 6, 8, Кольо Фичето 4, 3, 10, 6, 1, 16, 8, 12, 2, 7, 14, Крайречна 3, Лебед 2, 5, 1а, 3, 1, 6, 2а, 4, 24, Леденика 3, 9, 5, 7, 13, 11, Лилия 7, 1, 3, 5, Лъката 15, 27, 7, 37, 11, 45, 9, 114, 21, 17, 25 А, 33, 35, 13, 23, 25, 29, 5, Люлин 8, 10, 5, 3, 4, махала Бугьовец, махала Каназирова 2, 3, 1, махала Кюлова 7, 1, 3, 5, 4, 6, 8, махала Опашиница 1, 9, 26, вила, Барака, 30 вила, 8, къща, 12а, махала Шестакова 2, махала Язовира, местност Буката/И. Р. /, местност Шарков Дол /И. Р. / 3, 7, къща, 11, местност Шумнатица 5, вила, 6, Могилата 9, 5, 7, 2, 5, Незабравка 6, 2, 1, 9, 3, 7, 10, 11, Оборище 8, 13, 20, 18, 22, 4, 10, 11, 17, 14, 2, 5, 1, 16, 3, 19, 7, Одеса 1, Панайот Волов 1, 3, 4, 6, Панайот Хитов 3, 5, Перуника 3, 4, 1, 6, Пороя 4, 1, 5, 3, 7, 2, Първи Май 21, 3, 23, 1, 6, 11, 8, 15, 17, 13, 19, 10, 2, Разсадника 5, Райна Княгина 4, Рибарица 16а, 4, 13, 11, 1, 9, 100, Самуил 1, 11, 13, 4, 3, 5, 7, 12, 9, 14, 6, Слатина 4, 2, 6, Спортист 4, 1, 2, 6, 8, Стадионна 5, 9, 7, 3, 11, Стефан Караджа 5, 7, 3, 6, 2, Струма 16, 14, 12, 8, 24, 10, Съединение 2, Теменуга 12, 5, 14, 4, 7, 9, 2, 13, 1, 3, Тодор Каблешков 4, УПИ II-456 кв. 39, Хаджи Димитър 3, 8, 6, 2, 1, 4, Хан Крум 43, 14, 1, 51, 37, 23, 2, 8, 27, 33, 34, 47, 40, 11, 36, 45, 15, 24, 32, 5, 12, 31, 7, 4, 6, 20, 13, 10, 26, 30, 3, 41, 21, Христо Ботев 63, 40, 28, 47, 65, 60, 52, 59а, 43, 56, 64, 54, 25, 61, 59, Сп. Превалец, 68, 70, 50, 36, 69, 32, 30, 45, 34, 77, 46, 41, 51, 71, 48, 72, 23, 39, 57, 45, 73, 52, 49, 42, 31, 62, 35, 44, 37, 58, 26, 75, 38, 67, 66, 153, 176, 180, 157, 159, 182, 178, 151, 155, 203, 228, 244, 197, 199, 224, 214, 242, 185, 230, 232, 248, 204, 220, 218, 236, 246, 234, 244, 191, 206, 183, Площада, 226, 222, 210, 238, 181, 201, 189, 195, 240, 175б, 177, 175 В, 234, 196, 90, 192, 169, 165, 186, 188, 163, 200, 167, 194, 198, 171, 175б, 202, 179, на Площада, 175, 184, 161, 166, 145, 150, 136, 134, 127, 158, 135, 140, 115, 164, 168, 126, 143, 154, 122, 130, 152, 126, 124, 131, 148, 144, 133, 150а, 128, 121, 129, 139, 117, 160, 149, 147, 162, 146, 132, 123, 170, 137, 106, 111, 108, 88, 86, 122, 83, 89, 78, 94, 103, 92, 74, 95, 82, 105, 109, 78, 99, 76, 84, 76, 102, 85, 118, 80, 100, 98, 96, 81, 112, 79, 110, 113, 97, 204, 104, 90, 93, 116, 9, Христо Проданов 3, 1, Цар Иван Асен I 10, Чифлик 8, 23, 18, 4, 11, 28, 2, 3, 20, 6, 21, 25, 7, 19, 1, 25а, 22, 15, 26, 13, 12, 9, 24, 9а, 23, 5, 18а, Шийница 46, 38, 132, 28, 26, 20, 34, 42, 43, 39, 37, 2, 42, 31, 23, 33, 25, 36, 35, 4, 17, 10, 12, 2, 1, 15, 8, 11, 13, 6, Юрий Гагарин 24, 18, 9, 11, 34, 8, 27, 13, 10, 32, 29, 16, 22, 14, 26, 21, 19, 4, 3, 7, 6, 15, 28, 23, 12, Явор 6, 3, 4, 1, 2, Янтра 4, 1, 45, Автосервиз, вила, къща, Автосервиз

На 01.07.2020 г. /08:46 – 10:00 ч.; 11:45 – 13:00 ч./ – Студено Буче: Стефан Караджа 2

На 01.07.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 02.07.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 03.07.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Перник: Арчар 2, 1, 7а, 4, 6, 7б, Бистрица 1, 3, Будиславец 35, 47, 37, 30, 32, 45, 43, 33, Бързия 12, 14, 4, 6, 8, Вит 6, 3, 12, 3а, 1, Въча 3, 5, 4, 2, Захари Зограф 22, 18, 20, 35, 41, 37, 33а, 26, 31, 45, 41а, 16, 43, 16а, 29, 39, 35, 24, Калкас 12, Кладенец 6, 8, 11, 2, 5, 3, 7, Колуница 48, 21, 13, 46, 26, 15, 19, 17, 42, 11, 23, 42, 44, 30, 40, 25, 34, 32, Луда Яна 26, 26, 8, 5, 18, 20, 24, 6, 16, 10, 22, 4, Мир 2, 3, 5, 4, Осъм 2, 1, 4, Ропотамо 10, 12, 13, 3, 11, 9, 6, 8, 7, 1, 2, 14, Тополница 2, 6, 1, 4, 11, 7, 9, 5, 3, 8, 13

На 01.07.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 02.07.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 03.07.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Рударци: 1452, Vi-001267 кв. 82, XvIIi-1965, 1967 кв. 127, Арда 1, Бели Брег 4, Бистрица 1, Божур 2, 7, 5, 3, Божур 19, 11, 14, 15, 13, 14а, 12, Бор 4 къща, 1, 2, Бреза 4, Вардар 18, 19, 4, 13, 27, 3, 9, 10, 7, 12, 16, 25, Ген. Столетов 6, 15, 3, 8, 2, 4, 2а, 209а, Гоце Делчев 3, Гурко 11, 12, 2, ТП Минерал Ст. 29 Кл. Г, 16, 17, 22, 10, 9, 13, 15, 4, 6, 14, 18, 7, 20, 19, 8, Добрич 6, 5, 63, 28, 2, 36, 13, 28а, 22, 14, 38, 7, 26, 21, 15, 34, 18, 12, 40, 32, 59, 24, 20, 17, 25, 16, 19, 44, 8, 9, 10, 1, 4, 42, 23, Добрич 2, Драва 1 А, Дренов Дол 13, 11, 3 къща, Дунав, Ехо, Загарица 7, Загарица 10, 21, 5, 7, 2, 3, 4, 23, 8, 6, 1, 13, 26, Захари Зограф 23, 6, Иван Вазов 19, 8, 7, 15, 10, 3, 5, 1, 17, 6, 4, 2, 9, Йовчова 37, Йовчова 17, 4, 3, 2, 5, 8, 10, 1, Кало, Кирил и Методий 4, 9а, 11, 1, 9, 7, 8, 6, 2, 3, 4, 4, 10, 5, Кирил Пчелински 22, Кракра, Кракра 35, 12, 31, 25, 26, 17, 19, 36, 30, 2, 34, 7, 11, 1, 3, 38а, 18, 27, 32, 28, 9, 8, 40, 29, 16, Кривуля 12, 15, 2, ТП Ехо Ст. 22 Кл. Б, 53, 45, 55, 47, 29б, 31, М. Кривульо, 44, 11, 41, 13, 10, Лом 6, 32, 7, 8, 23, 30, 10, 28, 16, 26, 48, 19 къща, 14, 44, 17, 1, 2, 15, 20, 13, 9, 2, 12, 4, 50, Лопянска Гора 2, 3, Мария Луиза 4, 15, 13, 11, 6, 7, Места 5, 10, Минерал 4, Москва, Москва 25, 31, 1, 9, 3, 11, 18, 28, 17, 15, 14, 5, 22, 19, 12, 24, 20, 29а, 35, 21, 38, 36, 27, 37, 29, 16, 13, 23, Несебър 3, 9, 19, 22, 25, 11а, 2, 6, 1 къща, Никола Вапцаров 27, Никола Вапцаров 3, 24, 22, 14, 2, 7, 18, 4, 20, 6, 9, 13, 12, 1, Никола Вапцаров 7, Обеля 2, 3, 1, 4, 5, Опълченска 8, Опълченска 32, 20, 12, 22, 5, 38, 2, 34, 7, 25, 11, 17, 13а, 1, 3, 15, 46, Отец Паисий 19, 6, 12, 3, 23, 4, 15, 5, 21, . 8, 14, 11, 25, 10, 1, 17, 13, Перник 6, 7, 8, 4, 1, 5, Поморие 7, Презвитер Козма 51, 17, 3, 22, 25б, 53, 55, 20, 25, 16, 23, 11, Презвитер Козма 4, 2, 14, 9, 13, 6, 10, 15, 1, 5, 8, Пчелинска 1, 3, 6, 8, Рено, Рига 7, 5, 1, 2, Рудничар 2, Св. Иван Рилски 1, 2, 11, 3, Силистра 15, 7, 10, 1, 9а, 16, 17, 13, 11, 18, 14, 12, 5, 4, Скобелев 4, 9, Солун 7, 6, 3, 10, 1, 2, 1а, София 25, 2, 3, 5, 6, 14, 11, 23, 1, 27, Стримон 16, 8, 6, 9, 10, Струма 1, 26, 51, №27, 7, 3, 30, 22, 13, 12, 20, 4, 10, 29, 32, 6, 42, 2, 38, 27, 19, 9, 18, 21, 39, 16, 37, 24, 5, 10а, 17, 15, 34, 5а, 11а, 33, Темелко Ненков 3, Тинтява 1, 3, 2, 4, ул. Вардар/Ул. Силистра, УПИ І-1427 кв. 80б, Христо Ботев 16, 12 А, 18а, 20, 3, 13, 11, 14, 26, 8, 12, 9, 5, Христо Смирненски 11, 19, 17а, 4, 9, 7, 3, 2, 8, Цветaна Живкова 10, 3, 8, Черни Връх 93, 76б, 97 А, Черни Връх 85, 89, 77, 46, 70, 87, 93, 83, 89, 72 Тото Пункт, 85, 76а, 91, 79, Черни Връх 133, 111, 123, 143а, 80, 135, 113, 109, 119, 61, 105, 131 А, 149, 131а, 125а, 147, 145, 163, 155, 88, 109, 127, 107, 139, 103, 99а, 143, 157, 111, 167, 137, 129, 90, 157, 184, 125, 141, 161, 82, 159, 151, 121, 162, 101, Шумнатица къща, 24, 16, 18, 14, 7, 17, 11, 10 къща, 15, 9, Янтра 35, 28, 14, 16, 18, 10

На 01.07.2020 г. /09:01 – 10:00 ч.; 09:01 – 13:00 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ – Кралев Дол: 3-ти Март 20, 14, 19, 38, 25, 30, 28, 22, 17, 18, 16, 24, 24, 13, 3, 32, 41, 42, 40, 10, 4, 12, 11а, 3, 7 А, 11, 6, 7, 14, 5, Божилец 7, 5, Боян Витков 13, 12, 3, 16, 23, 1, 5, 17, 8, 2, В. Левски 14, 12, 1, 13, 21, Васил Левски 6, 19, 3, 9, 15, 16, 17, 13, Велико Търново 11, 14, 3, 6, 15, 10, 6а, 5, 8, Волга 21, 23, 19, 10, 17, 14, 4, 9, 5, 6, 7, 2, 1, Голо Бърдо 7, 1, 21, 8, 13, 3, 6, 10, Граничар 4, 2, 5, 3, 32, къща, 8, 1, Драва 4, 2, Дунав 4, 2, Дъбрава къща, 3, 2, 25а, 29, 27, 14, 1, 10, 26, 20, 4, 21, Еделвайс 2, 1, Извора 8, 4, 6, 5, Изгрев 9, Искър 11, 3, 10, 17, 7, 9, 8, 15, 20, 5, 6, 14, 2, 9, 4, 25, 11, Калофер 6, 3, 2, 1, Калужерец 14, 10, 15, 8, 1, Лале 9, 5, 16, 7, 8, 1, 12, 2, 10, 6, 9, 21, 34, 6, 22, 32, 23, 26, 19, 28а, 20, 17, 8, 33, 36, 25, 31, 27, 38, Люлин 8а, 2, 13, 1, 7а, 7, 8 А, 6, 8, 4, 5, 10, 7, Люляк 5, 9, 10, 14, 11, махала Айдарица 11, 2, 4, 5, 12, 13, 3, 10, 5, махала Орниче 3, 16, 12, 26, 8, 4, 15, 2, Металург 8, 3, 16, 35, 11, 13, 21, 20, 12, 29, 5, 6, 30, 9, 35, 1, 17, 15, 28, 19, 24, 9а, 2, 25, 18, 19, 8, Минзухар 1, 10, 2, 4, 10, 7, Миньор 3, 5, Орниче 6, 25, 14, 1, 5, 9, 24, 4, 21, 11, 4а, 29, 2, Отец Паисий 17, 27, 31, 29, 35, 55 А, 19, 73, 61, 48, 51, 63, 4, 39, 62, 21, 41, 71, 69, 81, 33, 25, 79, 45, 43, 23, 59, 55, 75, 65, 3, 6, 12, 11, 13, 6а, 14, 18, 15, 26, 5, 2, 12, 21, 9, 13, 24, 8, 10, Родопи 12, 1, 7, 33, 4, 15, Светлина 3, 2, 1, Синчец 3, Славей 1, 8, 13, 7, 17, 6, 36, 18, 12, 44, 4, 15, 16, 25, 23а, 26, 23, 10, 9а, 9, 32, 27, 5, Струма 14, 8, 4, 6, 5, 7, 2, Фуражомелка

На 01.07.2020 г. /09:01 – 10:00 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ – Земен: Пещерско шосе 23

На 01.07.2020 г. /09:01 – 10:00 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ – Перник: Аврора 1, Айдарица 4, Баба Парашкева 4, 1, 3, 6, 1, 5, 7, 2, Балева махала /Даскалово/, Белоградчишки Скали 5, 6, 1, 2, 3, 18, 7, Бор 7, Боровец 21, 3, 7, 8, 26, 13, 10, 11, 9, 22, 12, 6, 27, 24, 15, 2, 4, 4, 5, 18, 1, 1а, 17, 20, 29, 16, 25, 19, 9, Братя Кокарешкови 7, 3, 1, 5, Волга 69, 64, 61, 65, 59, 67, 18, 3, 7, 19, 21, 25, 16, 8, 4, 6, 17, 15, 1, 9, 5, 14, 20, 23, 11, Грамаге 7, 20, 29, 17, 2а, 1, 14, 27, 13, 37, 6а, 25, 19а, 21, 16, 29, 24, 15а, 19, 18, 20а, 10, 9, 3, 22, 5, 18а, 29а, 35, 4, 15, 6, 31, 33, 1, 8, Димитър Благоев 191, 193, 185, 260, 272, 276, 187, 278, 195, 183, 189, 280, 197, 195, 187, 274, 137, 141, 146, 141, 135, 139, 40, 155, 131, 163, 244, 234, 146, 157, 152, 121, 228, 234, 91, 97, 226, 145, 210, 254, 238, 113, 153, 167, 159, 173, 206, 216, 137, 184, 188, 222, 115, 155, 138, 154, 208, 89, 216, 220, 250, 171, 182, 192, 198, 242, 200а, 200, 248, 242, 93, 232, 152, 117, 236, 194, 119, 131, 222, 194, 240, 95, 149, 174, 176, 236, 142, 127, 99, 204, 230, 180, 133, 147, 150, 123, 178, 157а, 246, 178, 192, 148, 230, 140, 212, 169, 202, 190, 218, 87, 144, 125, 196, 266, 264, 240, 268, 260, 256, 258, 270, 262, Димитър Хранов 3, 3а, 2, Драва 3, 1, 4, 2, Евгении Ачанов 7, 5, 6, 17, 8, 12, 2, 3, Жива Вода 1, Ивайло 1, Йордан Лютибродски 67, 70, 62, 71, 69, 65, 63, 73, 66, 70а, 73а, 75, 77, 78, 76, 79, 80, 74, 81, Климент Охридски 8, 12, 10, 6, 1, 2, 4, Костенец 7, 9, 5, 4, 5, 8, 2, 3а, 3, 6, 1, Кралевски път 22, 9, 173, 1, 284, 189, 201, 15, 3, 7, 24, 18, 12, 13, 280, 20, Лазар Робев 4а, 4, 2, Леденика 4, 1, 2, 6, 10, 1, 12, Ленин 90, 111а, 85, 99, 111, 84, 94, 93, 78а, 96, 85, 83, 104, 82, 101, 83а, 109, 80, 95, 102, 88, 89, 100, 107, 105, 98, 86, 97а, 91, 97, 101а, 92, 87, 71, 78, 48, 40, 77, 63, 56, 60, 58, 75, 61, 68, 50, 73, 67, 54, 68, 42, 57, 69, 65, 42, 45, 74, 70, 59, 72, 64, 46, 66, 74, 76, 44, 52, 70а, 51, 43, 53, 62, 55, 72а, 49, 40, 47, махала Захаринова 46, 50, 41, 56, 40, 54, 44, махала Чешкарова, Момин Проход 1, Ракитовец, Рилски Езера 8а, 5, 12, 6, 2, 12а, 8б, 4, 3, 14, 9, 11, 16, 8, 3, 10, 7, 1, 20, 9а, Станке Димитров 46а, 48а, 27, 29, 44, 33, 54, 52, 39, 17, 50, 46, 48, 35, 58, 60, УПИ І кв. 81, Христо Македонски 2, 4, Христо Смирненски 78, 75, 8, 76, 73, 83, 15, 1, 79, 4, 11, 76а, 10, 77, 71, 81, 80, 13, 7, 86, 9, 2, 3, 74, 72, 5, Църква Кр. път, Чехов 1, Чуйпетлово 1, 3, 4, 2, 6, 5, 6, 1

На 01.07.2020 г. /09:01 – 10:00 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ – Студена, Общ. Перник: Бор 2 Срещу Д Л В, Боровец 12, 7, Волга 4, 67, Кралевски път 1, Райко Даскалов 4а, Христо Ботев 2, 11

На 02.07.2020 г. /09:01 – 10:30 ч.; 15:01 – 16:30 ч./ – Перник: Арчар 2, 1, 7а, 4, 6, 7б, Бели Кладенци 7, 4, 1, 8, 5, 9, 14, 8, 19, 15, 17, 18, 24, 10, 10а, 22, 20, 12, 11, 13, Бистрица 1, 3, Будиславец 35, 47, 37, 30, 32, 45, 43, 33, 15, 17, 1, 4, 14, 12, 9, 21, 6, 11, 17а, 3, 5, 23, 16, 13, 19, Бързия 12, 14, 4, 6, 8, 2, Васил Левски, Вит 6, 3, 12, 3а, 1, Въча 3, 5, 4, 2, Голо Бърдо 9, 3, 10, 19, 26, 27, 16, 7, 4, 6, 15, 32, 30, 14, 12, 38, 34, 24, 1, 11, 28, 21, 36, 8, 17, 23, 17, 25, 22, 2, 19, Горицвет 1, Джерман 2, 1, 18, 4, 16, 8, 12, 3, 14, 6, Железни Заводи 53, Захари Зограф 22, 18, 20, 35, 41, 37, 33а, 26, 31, 45, 41а, 16, 43, 16а, 29, 39, 35, 24, 29, 11, 9, 27, 1, 25, 15, 17, 4, 21, 3, 13, 8, 12, 23, 19, 6, 10, 93, 60, 105, 74, 95 къща, 72, 111, 99, 83, 80б, 58, 95, 80, 61, 101, 70, 87, 78а, 76, 62, 70, 107, 67, 72, 110, 91, 77, 103, 75, 89, 62, 86, 85, 78, 84, 97, 79, 113, 115, 44, 42, 50, Павилион, 65, 54, 36, 59, 36, 69, 46, 67, 38, 53, 56, 71, 63, 30, 55, 61, 40, 61, 73, 49, 51, 32, 57, 48, 51, 52, 63, 61, Златна Панега 8а, 10, 9, 1, 5, 11, 4, 8, 12, 6, 3, Калкас 12, Караманица 31, 13, 70, 50, 22, 9, 16, 72а, 41, 89, 103, 38, 15, 62, 28, 64, 53, 95, 47, 27, 18, 101, 77, 79, 25, 83, 33, 51, 5, 10, 24, 23, 87, 48, 52, 45, 29, 62, 6, 76, 57, 3, 85, 43, 19, 39, 90, 65, 11, 68, 40, 91, 32, 30, 56, 86, 8, 81, 88, 7, 12, 37, 14, 74, 82, 17, 21, 55, 69, 44, 26, 80, 106, Дърводелна Работилница, 106, Кариери, Кладенец 6, 8, 11, 2, 5, 3, 7, 19, 21, 17, 23, Колуница 48, 21, 13, 46, 26, 15, 19, 17, 42, 11, 23, 42, 44, 30, 40, 25, 34, 32, 6, 7а, 22, 8а, 1, 7в, 16, 10, 20, 12, 7б, 6, 4, 14, 8, 18, 1, Куциян 3, 6, 4, 7, 2, Луда Яна 2/4, 26, 26, 8, 5, 18, 20, 24, 6, 16, 10, 22, 4, Люлин 173, 163, 155, 145, 114, 115, 120, 151, 153, 169, 187, 177, 149, 135, 159, 157, 183, 155, 191, 117а, 141, 147, Люлякова 4, 10, 8, 12, 5, 6, 14, 7, 3, Майска Роза 5, 8, 7, 4, 9, 3, 1, 6, 2, Манастирски път 1, 6, 1а, 4, 10, 3, 8, 2, махала Ракьовец вила, 1, 1, местност Шевърляк 36, 15, Металик 31, 34, 30, 29, 35, 28, 36, 33, 32, 2, 3, 9, 20, 17, 24, 7, 10, 18, 19, 26, 11, 14, 6, 3а, 13, 7, 25, 12, 23, 4, 1, 8, 21, 27, Мир 2, 3, 5, 4, Младост 2, 1, 1, 5, 3, 4, Нов Живот 4, 2, 12а, 1, 6, 3, Осъм 2, 1, 4, Отдих 12, 19, 14, 6, 4, 5, 29, 33, 7, 31, 21, 10, 3, 17, 13, 9, 1, 25, 15, 27, 2, 11, Палма 126, 128, 170, 138, 168, 144, 130, 134, 146, 171, 132, 117, 142, Победа 27, 35, 37, 25, 26, 32, 33, 28, 26, 30, 29, 31, 19, 12, 9, 11, 14, 14а, 23, 4, 8, 13, 2, 22, 16, 9, 21, 17, 1, 3, 6, 5, 20, 18, 10, 7, 2а, 43, 45, 47, 51, Ропотамо 10, 12, 13, 3, 11, 9, 6, 8, 7, 1, 2, 14, Рудничар 2, 10, 8, 4, 12, 6, Съзлийка 2, 8, 3, 1, 5, 2а, 1 Сазлийка 1, 7, 6, Тополница 2, 6, 1, 4, 11, 7, 9, 5, 3, 8, 13, Шамък 117, 117а, вила, къща, 179

Община Радомир

На 29.06.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 30.06.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 01.07.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Стефаново, Общ. Радомир: махала Егреците къща, ПИ 604 кв. 101, УПИ ІX-1083, 1084

На 29.06.2020 г. /09:01 – 15:00 ч./ На 30.06.2020 г. /09:01 – 15:00 ч./ На 01.07.2020 г. /09:01 – 15:00 ч./ На 02.07.2020 г. /09:01 – 15:00 ч./ На 03.07.2020 г. /09:01 – 15:00 ч./ – Гълъбник

На 30.06.2020 г. /09:46 – 10:15 ч.; 14:30 – 15:00 ч./ – Батановци: 3ти Март 66, 64, 6ти Септември 7, Александър Стамболийски 49, 80, 41, 64, 37, 76, 53, 43, 86, 47, 74, 39, 31, 33, 55, 84, 45, 66, 76а, 82, 78, 70, 72, Борова 6, 8, 9, 17, 16, 1, 12, 3, 13, 4, 6а, 10, 19, 7, 14, 5, 11, 22, Бушляк, Вергил Ваклинов 7, 1, 3, 2, 5, Витоша 6, 2, 8, 4, Голо Бърдо 10, 4, 14, 2, 6, Граово 107, 95, 91, 99, 97, 105, 93, 101, 103, Железничарска 11, 19, Иван Вазов 4, 1, 2, 9, 3, 6, 5, Илинден 3, 4, 8, 53, 22, 1, 10, 16, 18, 17, 11, 5, 13, 2, 6, 15, Княз Борис I 30, 15, 18, 34, 4, 8, 7, 15, 28, 32, 19, 5, 16, 17, 1, 20, 3, 9, 12, 22, 5а, 24, 10, 26, 14, Коста Тричков 31, 33, 34, 51, 43, 52, 30, 45, 42, 29, 50, 26, 40, 49, 27, 35, 47, 37, 28, 29, 41, 32, 36, Лозан Рангелов 1, махала Кабранови 14, 27, 20, 10, 7, 22, 13, 3, 2, 8, 26, 17, 4, 16, 25, 11, 17а, 1, 6, 15, 23, 9, 21, махала Яшарска 2, 6, махала Андрейна, Младост 2, 8, 4, 1, 6, 10, Панайот Волов 7, 3, 7а, 4, 8, 5, 7, Пчела 3, 7, 9, 1, 11, Република 18, 23, 21, 17, 17а, 2, 22, 6, 13, 19, 3, 9, 10, 11, 20, 14, 15, 23, 8, 16, 12, 7, Св. Св. Кирил и Методий 51, 65, 49, Средорек, Стара Планина 12, 3, 6, 7, 14, 5, Старо Село 15, 14, 19, 17, 18, 12, 16, 20, 21, 11, 15а, 13, Струма 1, 5, 11, 4, Физкултурна 1, 5, 11, 15, 13, 14, 19, двора на ТКЗС

На 30.06.2020 г. /09:01 – 10:00 ч.; 09:01 – 15:00 ч.; 13:01 – 15:00 ч./ – Негованци: Vi-355, УПИ-130 кв. 37

На 30.06.2020 г. /09:01 – 10:00 ч.; 13:01 – 15:00 ч./ – Беланица: 10 вила

На 30.06.2020 г. /09:01 – 10:00 ч.; 13:01 – 15:00 ч./ – Бобораци: XIIi-216, Kw. 31, ІІІ – 323 кв. 26, УПИ V-219, Kw. 32, УПИ XII-250, кв. 30, ХVIII-136, кв. 23, къща

На 30.06.2020 г. /09:01 – 10:00 ч.; 13:01 – 15:00 ч./ – Жедна: вила, Центъра

На 30.06.2020 г. /09:01 – 10:00 ч.; 13:01 – 15:00 ч./ – Житуша: п-л Іv Пл. №711, кв. 56, УПИ V-675, кв. 52, УПИvі, вила, къща, 4

На 30.06.2020 г. /09:01 – 10:00 ч.; 13:01 – 15:00 ч./ – Извор, Общ. Радомир: кв. 1, УПИ Хіv, махала Канджулица, Парцел V-220, кв. 12, УПИ II-492 кв. 41, УПИ III-345, кв. 34, УПИ V-310 кв. 34, УПИ VI-332 кв. 39, УПИ Vi-441, УПИ VII-69, кв. 13, до Фурната, къща

На 30.06.2020 г. /09:01 – 10:00 ч.; 13:01 – 15:00 ч./ – Касилаг: X-130, УПИ ІІІ-230, УПИ Хіv-191, къща

На 30.06.2020 г. /09:01 – 10:00 ч.; 13:01 – 15:00 ч./ – Кленовик: II-169, кв. 15, Vi-5, кв. 20, стопански двор, до Митко Пожарникара, М/У Житуша и Кленовик, Бунгало, вила, 4, 7, 6, 8

На 30.06.2020 г. /09:01 – 10:00 ч.; 13:01 – 15:00 ч./ – Кошарите: п-л VII-117, кв. 18, УПИ Vііі, кв. 17, Къша

На 30.06.2020 г. /09:01 – 10:00 ч.; 13:01 – 15:00 ч./ – Поцърненци: махала Калугерски Чифлик 65, Хан, Фургон

На 30.06.2020 г. /09:01 – 10:00 ч.; 13:01 – 15:00 ч./ – Прибой: Фасулкова махала , къща, махала Гърбева, вила, Мах Кайтаска, къща, Бунгало

На 30.06.2020 г. /09:01 – 15:00 ч./ – Бобораци

На 30.06.2020 г. /09:01 – 15:00 ч./ – Извор, Общ. Радомир: махала Канджулица

На 30.06.2020 г. /09:46 – 10:15 ч.; 09:46 – 15:00 ч.; 14:30 – 15:00 ч./ – Лесковец, Общ. Перник: бившо ТКЗС

На 30.06.2020 г. /09:46 – 10:15 ч.; 09:46 – 15:00 ч.; 14:30 – 15:00 ч./ – Планиница, Общ. Перник: п-л ХХІІ, кв. 14, УПИ I-108, кв. 1

На 30.06.2020 г. /09:46 – 10:15 ч.; 14:30 – 15:00 ч./ – Борнарево: УПИи I-066007 кв. 66, вила, кв. Момкова

На 30.06.2020 г. /09:46 – 10:15 ч.; 14:30 – 15:00 ч./ – Копаница

На 30.06.2020 г. /09:46 – 10:15 ч.; 14:30 – 15:00 ч./ – Перник: Железничарска 15а, 17

На 30.06.2020 г. /09:46 – 10:15 ч.; 14:30 – 15:00 ч./ – Радомир: махала Арбанас

На 30.06.2020 г. /09:46 – 10:15 ч.; 14:30 – 15:00 ч./ – Черна Гора, Общ. Перник: Георги Раковски 46, 8, 9, 5, 36, 25, 19, 51, 56, 33, 29, 45, 68, 54, 27, 6, 59, 62, 35, 64, 1, 30, 50, 53, 31, 30а, 22, 13, 61, 58, 4, 21, 32, 28, 55, 20, 16, 40, 48, 24, 34, 11, 3, 52, 12, 26, 66, Еделвайс 4, 3, 1, Извор 2, 3, 4, Каравански път 3, 10, 5, 15, 4, 7, 6, 2, 8, Китка 7, 8, 9, 3, 4, Лесковски път 41, 19, 37, 1, 5, 15, 21, 17, 39, 13, 9, 7, 30, 35, 3, 27, 11, стопански двор, 33, 16, Магюшница 6, 1, 4, 2, махала Ваклинови 2, 6, 1, махала Димеви 22, 10, 9, 2, 11, 15, 8, махала Кюрчийски 5, 8, 31, 38, 4, 7, 14, 10, 18, 27, 45, 19, 23, 25, 24, 35, 15, 29, 37, 11, 3, 3а, 16, 1, 36, 44, махала Сугареви 2, махала Толева 2, 4, 3, Нова махала 1, 22, 19, 14, 27, 7, 5, 23, 34, 11, 6, 12, 15, 17, 25, 16, 20, 30, 8, 32, 26, 13, 18, 9, 2, 29, 10, Раец 4, 1, 5, 2, Симеон Костов 2, 12, 10, 9, 4, 6, 5, 1, Стара Планина 51, 49, 44, 47, 26, 42, 3, 45, 24, 29, 39, 5, 3, 1, Юрий Гагарин 12, 10а, 11, 3а, 10, 1, 10

На 30.06.2020 г. /09:46 – 10:15 ч.; 14:30 – 15:00 ч./ – Ярджиловци: VIIi-388, кв. 31, Александър Стамболийски 2, 2, 7, 8, 4, Братя Чакрини 20, 47, 13, 49, 9, 14, 40, 42, 18, 35, 10, 30, 1, 24, 3, 39, 21, 45, 26, 8, 6, 27, 12, 53, 29, 25, 37, 38, 43, 22, 36, 44, 28, 32, 31, 23, 48, 34, 15, 46, 51, 33, Васил Левски 8, 2, 4, 1, 3, 6, Вердин Александров 7, 9, 8, 6, Витоша 1, 3, 8, 4, 2, 18, 5, 7, 2, Двадесет и Трети Април 1, 8, 10, 20, 3, 5, 11, 14, 17, 42, 49, 23, 53, 40, 9, 33, 21, 16, 29, 51, 19, 18, 15, 25, 37, 33, 47, 7, 15, 38, Девети Септември 34, 38а, 68, 61, 64, 48, 51, 40, 63, 32, 58, 55, 50, 38, 57, 59, 1, 52, 57а, 67, 46, 34а, 42, 56, 70, 54, 53, 40а, 49, 44, 62, 38, 35а, 36, Иван Алексиев 4, Иван Димитров 4, 2, 3, 5, 1, Извън Плана, Йордан Станоев 3, 6, 8, 11, 10, 5, 14, 13, 9, 7, 12, 15, 19, 23, 31, 24, 25, 22, 26, 21, 6, 28, Китка 9, 7, 6, 8, 4, 2, 3, 5, 1, 10, 21, 19, 12, 23, 16, 12, 20, 17, 11, 13, 15, 18, 24, 22, Марин Зафиров 6, 2, 2, 6, 4, 8, 9, 12, 14, 9, Методи Станимиров 3, 5, 5а, 4, 1, 2, 11, Орниче 43, 42, 29, 37, 27, 51, 33, 49, 60, 20, 55, 46, 56, 53, 41, 62, 38, 25, 58, 54, 67, 121, 92, 94, 71, 69, 83, 89, 71, 111, 95, 125, 91а, 115, 85, 73, 101, 64, 100, 75, 115, 75, 103, 92, 99, 79, 76, 117, 119, 80, 65, 107, 84, 74, 91, 73, 102, 68, 127, 66, 77, 129, 78, 96, 105, Партизан 1, 23, 51, 19, 21, 49, 54, 60, 51, 14, 38, 26, 21 А, 20, 15, 3, 37, 25, 72, 2, 30, 4, 16, 32, 64, 56, 24, 43, 55, 45, 65, 53, 74, 8, 28, 57, 36, 34, 86, 39, 61, 34а, 13, 7, 41, 50, 33, 23, 40, 44, 35, 31, 22, 22, 18, 68, 17, 70, 48, 62, 25а, 10, 63, 57а, 46, 52, Плиска 11, 53, 13, 69, 33, 57, 31, 67, 10, 64, 11, 10, 35, 25, 47, 49, 71, 55, 23, 2, 29, Радослав Зафиров 3а, 31, Рила 2, 1, 10, Славчо Дяков 7, 12, 6, 4, 9, 14, 16, 10, 12, 17, 30, 22, 13, 15, 28, 25, 32, 19, 35, 11, 23, 20, 21, 18, Стража 3, 10, 9, 5, 7, 8, 6, Кафе-Павилион

Община Трън

На 29.06.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 30.06.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 01.07.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 02.07.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 03.07.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Главановци, Общ. Трън

На 29.06.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./ – Трън: Атанас Ботев 4, 3, 17, 14, 15, 30, 12, 19, 13, 6, 1, 11, 10, 8, 16, 21, Васил Левски 7, 10, 2а, 6, 12, 8, 20, 1, 3, 2, 9, 11, 16, 1а, 14, 4, еднофамилни жилища 10, 3, 11, 4, 9, 5, 6, 2, 1, 7, 8, Мосаловска 31, 52, 56, 54, 50, Тенеси 3, 8, 2, 5, Чарчалат 5, 5.

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

Хидравлични ремонти в Перник - 0884052132

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