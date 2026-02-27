Елитът на Перник се събра

Математическата гимназия в Перник доказа, че е неподвластна на времето, отбелязвайки грандиозните 105 години от своето създаване. Повече от век училището е ковачница за таланти, а юбилейното тържество събра на едно място политическия елит на града, бивши възпитаници и бъдещи световни учени.

Заместник-кметът Стефан Кръстев, който е сред гордите кадри на гимназията, не скри вълнението си и призна, че ПМГ е положила основите на неговия успех.

„Всеки път, когато посещавам тази гимназия, изпитвам силно вълнение. Срещите тук ми напомнят за ученическите години и за хората, с които сме споделяли този важен етап от живота си. Осъзнавам колко много ми е дала тази гимназия“

Директорът Емилия Грозданова пък припомни, че въпреки предизвикателствата, мисията на училището остава непроменена – да вдъхновява младите хора да покоряват върхове.

„През годината на своето създаване училището поставя началото на благородна мисия – да образова, възпитава и вдъхновява. През десетилетията то преминава през различни предизвикателства и обществени промени, но запазва най-важното – вярата в силата на знанието и потенциала на младите хора“

На сцената оживяха сцени от произведенията на патрона на училището Христо Смирненски „Приказка за стълбата“ и „Братчетата на Гаврош“, напомняйки, че и днес творбите му се разбират, ценят и достигат до сърцата на хората.

По традиция бяха отличени ученици, спечелили призови места в съпътстващите празника конкурси – литературен, фотографски, за дигитален плакат и за сайт, посветен на патрона на гимназията. С грамоти бяха наградени и възпитаници за достойното им представяне в състезания и олимпиади по математика и информатика.