Кучешката сага в Батановци преля! Чистачка на жп гарата бута къщички на бездомни животни и заплашва с „мерки“

Сагата БАТАНОВЦИ няма край! След като градът бе залят от отрова, която взе и жертви, кметът на Батановци, който бе основно обвиняван от природозащитниците, взе мерки, като първо кастрира собствените си кучета и второ : постави дървени къщички, собственост на Община Перник за бездомните четириноги.

Въпросните къщички обаче не изтраяха дълго, съобщава Аделина във фейбсук, която за пореден път дава публичност на мародерствата срещу животите. Този път агресорът е работничка – чистачка на жп гарата, която е чупила къщичка и е заплашвала, че ще вземе мерки срещу бездомните. Природозащитници призовават кметът на града Радослав Петров да влезе в правомощията си и той да вземе мерки срещу агресорката. Самият той написа в коментар, че ще има събрание по този повод.

Ето какво пише Аделина: