БОМБА КОМПРОМАТ! Излезе стара снимка на Станката и Румен Радев

Излезе стара компроматна снимка между пернишкият кмет Станислав Владимиров – Станката и президента Румен Радев. Снимката е от президенството и е направена 2018 година, видя „За Перник“.

Пернишкият кмет Станислав Владимиров е на върха на славата си. Днес той управлява града ни втори мандат и се среща с големи хора от света на политиката и икономиката у нас. Последното участие на Станислав Владимиров на форум на ГЕРБ в Кюстендил взриви България. Там той каза хубави думи за лидера на партия ГЕРБ Бойко Борисов. Обяви, че последния си спазвал „мъжката дума“.

Но „За Перник“ не може да остави нещата така и изрови компроматна снимка от 2018 година, когато Станислав Владимиров беше народен представител от Перник. Тогава стоеше мирно зад президента Румен Радев.

Дали този период и постамент ще се върне в бъдещето, сега, когато Румен Радев прави партия или не? Това е интрига и сензация, която „За Перник“ ще следи изкъсо.