ВАЖНО! Превключват водопровода на Перник – КЪДЕ И КОГА спира водата?!

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ за жителите на гр. Перник, гр. Батановци, с. Ярджиловци, Богданов дол, Мещица, Дивотино, Люлин, Големо Бучино, кв. Бела Вода и кв. Цъкрва.

Предстои планово прекъсване на водоподаването от яз.”Студена” на 30.09.2025 г.. Потребителите на “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник в цитираните населени места ще бъдат временно без осигурено водоподаване.

Прекъсването ще бъде извършено в 6.30 ч. и се налага във връзка с превключване на част от съществуващ довеждащ водопровод, захранващ градските резервоари на гр. Перник, към новоизградено трасе по проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник” финансиран no Onepaтивна npoграма ,,Oколна cpеда 2014 – 2020 г.“.

Обръщаме ви внимание, че поради големината и географските особености на водопреносната мрежа фактическото преустановяване на водоподаването до чешмите на потребителите ще се случва по различно време за различните консуматори във времеви промеждутък от 2-3 часа.

Планирано възстановяване на водоподаването от яз. “Студена” е предвидено за 01.10.2025 г. в 10.00 ч.

За централните части на града и кв. Църква прогнозно се очаква възстановяване на водоподаването до самите потребители към 14.00 часа.

За кв. “Изток” – 13.00 часа.

Селата Богданов дол, Ярджиловци, Дивотино, Люлин, Големо Бучино и кв. Бела Вода се очаква да бъдат с възстановено водподаване в диапазона 16.00 – 24.00 ч. на 31.09.2025 г., в зависимост от отдалечеността им от градските резервоари на гр. Перник.

Градските резервоари ще бъдат подготвени, така, че в 17.00 ч. на 30.09.2025 г. да бъде пусната водата от тях към мрежата на гр. Перник.

Районите Централна градска част, кв. Варош, кв. Проучване, Могиличе, Клепало и Дараци ще могат да разчитат на временно частично възстановяване на водоподаването за период от 3-5 часа.

“Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник ще предоставя текущо информация за хода на строителните дейности съобразно съставения от изпълнителите работен график. Информацията ще бъде предоставяна на електронната страница на Дружеството в часовете 12.00; 16.00; 21.30 ч. на 30.09.2025 г. и в 10.00 ч. на 31.09.2025 г. При възникнала необходимост ще се предоставя информация и в извънредни часове.