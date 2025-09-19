Батановци слага КРАЙ НА ВОЙНАТА: след отрова, смърт и скандали, кметът Радослав Петров лично кастрира кучетата си, постави къщички и стартира регистър – с надежда да спре разделението на хората и убийствата на животните

Батановци обръща нова страница – след месеци на напрежение и шокиращи случаи на отравяния на кучета, кметът Радослав Петров обяви, че лично е дал пример с кастрация, чипиране и регистрация на своите животни и призова съгражданите си да го последват.

Вече са поставени къщички за четириногите, създаден е регистър за домашни кучета и започва работа по официалната им регистрация. „За хуманно и човешко отношение към бездомните кучета!“, заяви Петров.

Животински организации също потвърждават – войната свърши, надеждата е разделението да остане в миналото, а промяната да бъде трайна.

Природозащитничката Аделина, която яростно воюваше срещу това, което се случва в град Батановци, написа дълъг пост, в който изрази надежда да спрат завинаги убийствата на бездомни в град Батановци и благодари на всички замесени за това нещата да достигнат до мир.

Ето какво написа тя:

По случая с батановския кмет Радослав Петров. Има новини,има и промени. След всичко,което се случи,съм със смесени чувства и забавих поста. Това,което ще напиша,ще кара доста да мислят,че се предаваме. Не е така.Изпълнявам обещанието си да ъпдейтвам с надеждата,че положителната посока,в която поема малкият град Батановци ще бъде трайна и убийствата там ще спрат. И така,за промените-… 1 стъпка- собствените кучета на кмет Радослав Петров са с променен живот. Община Перник 2 стъпка – негово публично изявление,че приема и ще следва хуманната политика наза справяне с популацията на бездомни животни. 3 стъпка – къщички за кучетата вече са поставени там,където все още има кучета… 4 стъпка – регистър на домашните кучета вече има и служители на батановското кметство започват работа по регистрациите им. Спираме войната дотук с очаквания и в посока отношението към хората,хранещи бездомните в град Батановци да се промени и никога повече да не разказваме за заплахи,ритане на купи с вода и храна,разделение на жителите на града. Тази война трябва да свърши и не само заради кучетата,а и заради хората на град Батановци.Времето да заличи позора върху името на града.Да не се поставят под общ знаменател жителите му.Да не бъдат разделяни на два полюса както досега.