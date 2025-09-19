Батановци слага КРАЙ НА ВОЙНАТА: след отрова, смърт и скандали, кметът Радослав Петров лично кастрира кучетата си, постави къщички и стартира регистър – с надежда да спре разделението на хората и убийствата на животните

Батановци обръща нова страница – след месеци на напрежение и шокиращи случаи на отравяния на кучета, кметът Радослав Петров обяви, че лично е дал пример с кастрация, чипиране и регистрация на своите животни и призова съгражданите си да го последват.
Вече са поставени къщички за четириногите, създаден е регистър за домашни кучета и започва работа по официалната им регистрация. „За хуманно и човешко отношение към бездомните кучета!“, заяви Петров.
Животински организации също потвърждават – войната свърши, надеждата е разделението да остане в миналото, а промяната да бъде трайна.
Природозащитничката Аделина, която яростно воюваше срещу това, което се случва в град Батановци, написа дълъг пост, в който изрази надежда да спрат завинаги убийствата на бездомни в град Батановци и благодари на всички замесени за това нещата да достигнат до мир.
Ето какво написа тя:
По случая с батановския кмет Радослав Петров.Има новини,има и промени.След всичко,което се случи,съм със смесени чувства и забавих поста.Това,което ще напиша,ще кара доста да мислят,че се предаваме.Не е така.Изпълнявам обещанието си да ъпдейтвам с надеждата,че положителната посока,в която поема малкият град Батановци ще бъде трайна и убийствата там ще спрат.И така,за промените-…1 стъпка- собствените кучета на кмет Радослав Петров са с променен живот.2 стъпка – негово публично изявление,че приема и ще следва хуманната политика на Община Перник за справяне с популацията на бездомни животни.3 стъпка – къщички за кучетата вече са поставени там,където все още има кучета…4 стъпка – регистър на домашните кучета вече има и служители на батановското кметство започват работа по регистрациите им.Спираме войната дотук с очаквания и в посока отношението към хората,хранещи бездомните в град Батановци да се промени и никога повече да не разказваме за заплахи,ритане на купи с вода и храна,разделение на жителите на града.Тази война трябва да свърши и не само заради кучетата,а и заради хората на град Батановци.Времето да заличи позора върху името на града.Да не се поставят под общ знаменател жителите му.Да не бъдат разделяни на два полюса както досега.
За да се случи това,работиха и продължават да работят Общински приют за безстопанствени кучета – Перник и ОДБХ – Перник ,проверките си текат.Кметът на Перник Станислав Владимиров – позицията му беше ясна още в самото начало,направи много по случая.Не сме очаквали друго от човека,променил ситуацията в града ни през годините,откакто е кмет.Martin Mariov е председател на сдружението на общинските приюти за България,също беше с нас и допринесе много с присъщата си усмивка и дипломатичност.Полицията в Перник няма да прекрати работата си по случаите на отравянията и има образувани досъдебни производства.Респект и за батановската полиция.Силата на социалните мрежи имаше огромно значение.Подадените сигнали от цяла България, възмущението от случващото се вдигнаха на крак общественото мнение в защита на хора и животни в Батановци.Dani Mil не живее в България, но направи толкова много…При мен са 4-те малтретирани кучета от Батановци и още майчица с 5 бебета,с това успях да помогна и да ги махна от опасните по това време улици.Скоро ще се търсят домове за тях.Десислава Сергиева и всички,които се грижат за бездомните в Батановци,надеждата ни е за спокойсвие и трайност на промяната.Огромно БЛАГОДАРЯ на всички участници от близо и далеч в тази битка за хуманност,законност,за доброто.На За Перник за отразяването на истината.Към момента война няма.