Ето кога и как ще приключи ремонта на кръговото при кв. „Иван Пашов“

До броени дни ще приключи първият етап от изграждането на кръговото кръстовище в пернишкия квартал „Иван Пашов”, съобщи гл. инженер на община Перник Сашко Илиев. Участъкът е един от най-натоварените, оттам минава трафикът за Брезник, Трън и ГКПП Стрезимировци, както и за най- големите квартали в града – „Изток” , „Мошино” и „Тева”.

Строителните дейности се извършват на три етапа. С приключването на първия, който е и най- големият, готовото платно ще бъде пуснато за движение. Останалите два ще бъдат изпълнени до края на годината. Завършен е ремонтът на ул. „Благой Гебрев” и движението там е значително облекчено. Ремонтирана е и ул. „Созопол”, в ход са дейностите по ул. „Рашо Димитров”.

„Тече проектиране и подготовка за изпълнение на довършването на ул. „Кракра” и цялостен ремонт на ул. „Струма като двете ще бъдат свързани пред Шесто училище с едно кръгово движение. Има и проект за изпълнение на кръговото на входа на кв. „Църква” и другото кръгово, което ще бъде реконструирано е кръговото при Изчислителния център, като там впоследствие ще се изпълни една нова улица, която ще го свързва с „Хумни дол.”

Това са само част от по- големите ремонти, които се извършват или предстоят, каза инж. Илиев.

Обновяването на инфраструктурата е изключително важно за облекчаване и безопасността на движението, коментира той, предаде БНР.