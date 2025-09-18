Ментета заливат Перник: Прокуратурата и ГДБОП разбиха схема за продажба на фалшиви „маркови“ слушалки от Батановци, след две години онлайн измами с фалшиви профили и сайтове

Скандал с фалшиви „маркови“ слушалки гръмна в Пернишко! Районната прокуратура в Перник разследва търговия през интернет, при която тарикати от град Батановци пробутвали ментета с логото на световна марка.

ГДБОП и „Киберпрестъпност“ влезли в схемата след сигнал и установили, че в продължение на почти две години – от април 2023 до март 2025 г. – през фалшив профил в социална мрежа и сайт се продавали уж луксозни слушалки, а всъщност евтини копия без разрешение от притежателя на марката.

При тестова покупка измамата лъснала – стоките не отговаряли на оригинала. Последвали обиски, разпити и изземане на огромно количество доказателства. Засега обаче извършителят остава в сянка, а разследването продължава.

ГДБОП вече предупреди: интернет е пълен с клонирани профили и сайтове, които уж предлагат промоции, но целта им е само една – да ви излъжат и да ви пробутат менте вместо оригинал.