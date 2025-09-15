Ударен учебен старт за Земен: първолаците с раници и лично писмо от кмета Михаил Златанов, училището блесна с нов STEM кабинет, а детските градини получиха играчки

Земен отбеляза 15 септември с тържествен стил – кметът Михаил Златанов застана пред ученици, родители и учители в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ и обяви новата учебна година за открита.

„Скъпи деца, учители и родители, днес е ден на вълнение и надежда. Пожелавам ви не просто спокойна и ползотворна година, а година, в която да създадете незабравими спомени, да откриете нови знания и да изградите приятелства за цял живот. Вярвайте в себе си и в силата на образованието – то е ключът към вашите мечти!“, каза Златанов.

Всеки първокласник в Земен получи раница с всички нужни пособия и лично писмено послание от кмета – жест, който се превърна в най-емоционалния момент на деня. Паралелно с това в училището бе показан и обновеният STEM кабинет – модерен клас, който впечатли присъстващите с възможностите си за експерименти и дигитално обучение.

Празничната обиколка продължи и в ДГ „Детелина“, където кметът поднесе учебни материали и играчки за най-малките. Атмосферата в града бе празнична – детски програми, песни и танци вдигнаха духа на всички.

На събитията присъстваха и заместник-кметът Петър Петров, заместник-председателят на Общинския съвет Антоанета Стефанова, както и кметове от населените места в общината.

„15 септември – ново начало, нови надежди и мечти“, обобщи празника Златанов, преди училищният звънец да даде официален старт на учебната 2025/2026 година.