ВАЖНО! Затварят тунел „Мало Бучино“ на АМ Струма в посока Перник ДО 18-ти септември

Тунел „Мало Бучино“ на АМ „Струма“ ще бъде затворен в посока Перник от 5 ч. утре сутринта до 18 ч. на 18 септември, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Трафикът ще преминава двупосочно в тръбата за София. Причина за ограничението е предстоящ ремонт на приемо-предавателна станция на мобилен оператор.

От утре сутрин се променя и организацията на движението в участък от магистралата на територията на областите Перник и Кюстендил. В отсечката от 37-и до 56-и км поетапни ще се затварят аварийната и изпреварващата лента между 7 ч. и 17 ч. в периода от 16 до 19 септември.

Там ще се извършва геодезическо заснемане за предстоящ ремонт на асфалтовата настилка в участъка на територията на двете области. При затварянето на изпреварващата лента движението ще минава само през активната.