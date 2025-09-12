Има задържан за палежа на кола в село Кралев дол

38-годишен столичанин е задържан във връзка с палежа на лек автомобил в пернишкото с. Кралев дол. Съпричастността на познатият на полицията мъж към възникналия инцидент е в процес на установяване, като има данни, че между него и потърпевшия е имало неуредени финансови взаимоотношения.

Припомняме, че около 40 минути преди полунощ на 10 септември бил подаден сигнал на тел. 112 за горящ лек автомобил „Опел“ в пернишкото с. Кралев дол, собственост на 37-годишен столичанин.

До пристигане на противопожарните екипи колата била загасена от собственика и съседи. Обгоряла е частично в предната й част.

След извършен оглед от служители на Второ РУ е образувано досъдебно производство и действията по разследването продължават под надзора на прокуратурата.