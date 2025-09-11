Важно за жителите на квартал Изток: Спират водата заради силен теч на ул. “Рашо Димитров“ и ул.“Краснодар“

Поради силен теч на ул.“Рашо Димитров“ и ул.“Краснодар“ ще бъде спряно водоподаването в района на аварията, която ще се отстранява утре след 8.30 ч.

„В и К“ ООД – гр.Перник се извинява на своите абонати за причиненото неудобство.