КМЕТЪТ НА БРЕЗНИК УДАРИ СПИРАЧКАТА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ИГРИ: Васил Узунов отказа протест, но показа факти: нови сондажи, работа с министерства и реални стъпки срещу водната криза

Кметът на Брезник Васил Узунов отказа участие в насрочения за 12 септември протест пред НЧ „Просвещение 1870“, но подчерта, че напълно споделя тревогите на гражданите за водната криза. В обръщение към жителите той заяви, че трайни решения могат да се постигнат единствено чрез работа и диалог с институциите, а не чрез политизация на проблема. Узунов обяви, че вече са на финален етап сондажът в с. Гърло и предстои започване на работа в с. Конска, като в процеса са ангажирани Министерството на околната среда, МРРБ, Министерството на енергетиката и други институции. „Безсилен съм пред природата, но не и пред работата“, заяви кметът, като призова страданието на хората да не бъде използвано за политически дивиденти.

Ето изявлението на кмета Узунов:

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с писмо-покана за присъствието ми на граждански протест, който се организира на 12 септември 2025 г. пред сградата на НЧ „Просвещение 1870“, гр. Брезник, Ви уведомявам, че уважавам правото Ви да изразите своята гражданска позиция и напълно споделям тревогите във връзка с водната криза.

В същото време нееднократно съм подчертавал, че няма да взимам участие в подобни изяви. Това мое решение не е израз на липса на съпричастност, а на убеждението ми, че устойчиви решения се постигат чрез диалог с институциите и чрез реална работа, а не чрез политизиране на проблема.

В момента различни партии, неправителствени организации и други заинтересовани граждани проявяват интерес към проблемите на Брезник.

Днес проведох среща и с Народния представител от ПП „Възраждане“ г-н Димо Дренчев, на която за пореден път апелирах кризата с водата да не бъде използвана за политически цели и предоставих пълна информация за направеното до момента и предстоящите дейности по решаването на проблема.

Не мисля, че отсъства диалог между мен и съгражданите ми. Всички мерки, които предприема Общината са публични и който има желание да се запознае с тях, може да го направи. Заложените краткосрочни мерки при обявяването на бедственото положение вече са факт – съоръжението в с. Гърло е на финален етап на изпълнение и предстои включването на водните количества в мрежата. В следващите дни започва работата и по сондажа в с. Конска. И двете процедури бяха сложни и изискващи действия не само от страна на Общинска администрация, а и от Областна администрация-Перник, Областно пътно управление-Перник, Агенция пътна инфраструктура, Басейнова дирекция и др. Изпълнихме изискуемите процедури във възможно най-съкратените срокове.

За кризата с водата са сезирани и в момента са ангажирани Министерство на околната среда и водите, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на енергетиката, Министерство на здравеопазването, Омбудсмана на Република България, Българският ВиК Холдинг.

Общинска администрация работим по решаване на кризата непрекъснато. Безсилен съм пред природата. Очаквам съдействие на национално ниво за трайното решаване на проблема чрез алтернативно водоснабдяване, предвид факта, че процедурите не могат да бъдат изпълнени на ниво – община.

Отново призовавам всички партии, организации и граждани да не позволяваме страданието на хората да се превръща в поле на изява и ескалация на езика на омразата.

С уважение,

ВАСИЛ УЗУНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК