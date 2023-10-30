Пълен списък с новите общински съветници на Перник:
Движение за просперитет на Перник – 10
Анжела Йосифова
Антонио Антонов
Валентин Петков
Веселин Пейчев
Ива Радкова
Кръстинка Ботева
Милена Милошева – Андонова
Ралица Андреева – Любенова
Сирма Томова
Сузана Теофилова
ГЕРБ – 9
Александър Александров
Даниел Йорданов
Денислав Захариев
Драгостин Пейчев
Иво Петров
Рая Благоева
Розалия Драгомирова
Цветана Пиралкова
Цветелин Бонин
БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА /Кафявата листа/ – 7
Божидар Живков
Вержиния Феодорова
Владислав Владимиров
Десислав Аспарухов
Диана Мечкарска
Илияна Велкова
Светослава Иванова
БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ – 2
Галина Владимирова /дъщерята на Пешо Железаро/
Милан Миланов
ППДБ – 2
Георги Недев
Константин Иванов
ВРМО /На Чичо Митко/ – 4
Георги Захариев
Димитър Колев
Иван Иванов
Людмил Георгиев
БСП – 1
Кирил Леонов
ЛЕВИЦАТА – 1
Петър Първанов
ВЪЗРАЖДАНЕ – 1
Радослав Червенков