Пълен списък с новите общински съветници на Перник

30.10.2023 zapernik За Перник 0

Пълен списък с новите общински съветници на Перник:

Движение за просперитет на Перник – 10

Анжела Йосифова

Антонио Антонов

Валентин Петков

Веселин Пейчев

Ива Радкова

Кръстинка Ботева

Милена Милошева – Андонова

Ралица Андреева – Любенова

Сирма Томова

Сузана Теофилова

ГЕРБ – 9

Александър Александров

Даниел Йорданов

Денислав Захариев

Драгостин Пейчев

Иво Петров

Рая Благоева

Розалия Драгомирова

Цветана Пиралкова

Цветелин Бонин

БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА /Кафявата листа/ – 7

Божидар Живков

Вержиния Феодорова

Владислав Владимиров

Десислав Аспарухов

Диана Мечкарска

Илияна Велкова

Светослава Иванова

БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ – 2

Галина Владимирова /дъщерята на Пешо Железаро/

Милан Миланов

ППДБ – 2

Георги Недев

Константин Иванов

ВРМО /На Чичо Митко/  – 4

Георги Захариев

Димитър Колев

Иван Иванов

Людмил Георгиев

БСП – 1

Кирил Леонов

ЛЕВИЦАТА – 1

Петър Първанов

ВЪЗРАЖДАНЕ – 1

Радослав Червенков

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