ПОБЕДИТЕЛИТЕ на СУРВА 2023: Батановци и Ямбол със Златни маски, Ярджиловци взе Купата на ФЕКГ, най-добрата детска група е в Кошарево

Сурвакарската група на гр. Батановци и кукерската група при при НЧ „Умение – 2003“ гр. Ямбол са големите победители в XXIX Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва“.

Това обяви председателят на фестивалното жури проф. д-р Николай Ненов на пресконференция в Двореца на културата, след като заседаваха до късно през нощта.

Със сребърни маски ще бъдат удостоени сурвакарската група на село Люлин и кукерите от село Домлян.



Бронзовите маски тази година отиват при групата от село Брежани и кукерската група на село Вресово.

Купата на Федерацията на европейските карнавални градове ще бъде връчена на сурвакарската група на село Ярджиловци.

Специални награди на кмета на община Перник Станислав Владимиров ще бъдат връчени на сурвакарската група на кв. „Бела вода“, сурвакарската група на село Садовик, групата на село Ключ общ. Петрич и кукерската група на село Бояново, общ. Елхово.

Златният медал за детска група пък получиха децата от село Кошарево.

Пълен списък на наградените:

I. НАГРАДА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА МЕСТНАТА ТРАДИЦИЯ:

– СУРВАКАРИ:

1. златен медал

област Перник, община Перник, село Черна гора

2. сребърен медал

област Перник, община Радомир, село Копаница

3. бронзов медал

област Кюстендил, община Дупница, село Джерман

– КУКЕРИ

1. златен медал

област Шумен, община Шумен, град Шумен,кв. „Макак“

2. сребърен медал

област Силистра, община Силистра, село Калипетрово

3. бронзов медал

област Стара Загора, община Казанлък, село Голямо Дряново

II. НАГРАДА ЗА АТРАКТИВНОСТ НА ГРУПА

– ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

1. златен медал:

област Благоевград, община Разлог, град Разлог

2. сребърен медал:

област Перник, община Брезник, село Сопица

3. бронзов медал

област Перник, община Перник, село Лесковец

– ИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ

1. златен медал:

област Хасково, община Ивайловград, град Ивайловград, кв. „Лъджа“

2. сребърен медал:

област Ямбол, община Стралджа, село Зимница

3. бронзов медал

област Ямбол, община Тунджа, село Калчево

III. НАГРАДА ЗА МАСКИ И КОСТЮМИ

– СУРВАКАРИ

1. златен медал

област Перник, община Перник, село Витановци

2. сребърен медал

област Перник, община Брезник, село Ноевци

3. бронзов медал

област Кюстендил, община Кюстендил, село Пиперков чифлик

– КУКЕРИ

1. златен медал

област Ямбол, община Стралджа, град Стралджа

2. сребърен медал

област Ямбол, община Тунджа, село Хаджидимитрово

3. бронзов медал

област Стара Загора, община Казанлък, село Дунавци

IV. НАГРАДА ЗА ОБУЧЕНИЕ В ТРАДИЦИЯТА

– СУРВАКАРИ

1. златен медал

област Перник община Перник, село Мещица

2. сребърен медал

област Перник, община Брезник, село Светля

3. бронзов медал

област Перник, община Радомир, град Радомир „Ромска група“

– КУКЕРИ:

1. златен медал

област Русе, община Иваново, село Кошов

2. сребърен медал

област Стара Загора, община Павел баня, село Търничане

3. бронзов медал

област Пазарджик, община Септември, село Семчиново

V. НАГРАДА ЗА АТРАКТИВНА ИГРА:

– СУРВАКАРИ:

1. златен медал

област Перник, община Перник, село Богданов дол

2. сребърен медал

област Кюстендил, община Кюстендил, село Жабокрът

3. бронзов медал:

област Перник, община Ковачевци, село Чепино

КУКЕРИ:

1. златен медал:

област Стара Загора, община Павел баня, град Павел баня

2. сребърен медал:

област Шумен, община Смядово, село Веселиново

3. бронзов медал:

област Ямбол, община Тунджа, село Могила

VI. НАГРАДА ЗА ИНДИВИДУАЛНА МАСКА:

1. златен медал

Лъчезар Станимиров, сурвакарска група при НЧ „Светлина“ 1924, град Земен

2. сребърен медал

Николай Радулов, сурвакарска група село Банище, община Брезник

3. бронзов медал

Ванеса Викторова, сурвакарска група село Драгичево, община Перник

VII. НАГРАДА ЗА ВОЙВОДА

1. златен медал:

Ангел и Николай Милеви от сурвакарска група село Лобош, община Ковачевци

2. сребърен медал:

София Иванова от сурвакарска група при НЧ „Светлина“, село Елов дол, община Земен, област Перник

3. бронзов медал:

Войводата на кукерска група при НЧ „Й. Андонов1927 г.“, село Веселиново, община Ямбол

VIII. НАГРАДА ЗА ДЕТСКИ МАСКИ

1. златен медал:

Ангел Ангелов, село Васил Левски, община Карлово, област Пловдив

2. сребърен медал:

Ангел Данчолов, село Дунавци, община Казанлък, област Стара Загора

3. бронзов медал:

Димитър Георгиев, кукерска група белодрешковци, село Каравелово, община Карлово, област Пловдив

IX. НАГРАДА ЗА ДЕТСКИ ГРУПИ

1. златен медал:

област Перник, община Брезник, село Кошарево

2. сребърен медал:

област Перник, община Перник, село Драгичево

3. бронзов медал:

област Кюстендил, община Кюстендил, село Ябълково

X. ГОЛЯМА НАГРАДА – МАСКА

– КУКЕРИ

1. златна маска:

Обл. Ямбол, община Ямбол, град Ямбол, кукерска група при НЧ „Умение – 2003“

2. сребърна маска:

Обл. Пловдив, община Карлово, село Домлян

3. бронзова маска:

Обл. Бургас, община Руен, село Вресово

– СУРВАКАРИ

1. златна маска :

обл. Перник, община Перник, град Батановци

2. сребърна маска:

обл. Перник, община Перник, село Люлин

3. бронзова маска:

обл.Благоевград , община Симитли, село Брежани

XI. СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК (плакет)

1. Сурвакарска група община Перник

Обл. Перник, община Перник, гр. Перник, кв „Бела вода“

2. Сурвакарска група област Перник

Обл. Перник, община Брезник, село Садовик

3. За Югозападна България

Обл. Благоевград, община Петрич, село Ключ

4. Кукерска група

Област Ямбол, община Елхово, село Бояново

XII. НАГРАДА НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ, ОБЛАСТ ПЕРНИК (плакет)

– Община Перник:

Обл. Перник, общ. Перник, с. Дивотино

– Община Брезник:

Обл. Перник, община Брезник, с. Долна Секирна

– Община Земен:

Обл. Перник, община Земен, сурвакарска група Земен

– Община Ковачевци:

Обл. Перник, общ. Ковачевци, с. Лобош

– Община Радомир:

Обл. Перник, община Радомир, село Друган

– За Област Бургас

Обл. Бургас, община Бургас, кв. „Долно Езерово“

XIII. КУПА НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ КАРНАВАЛНИ ГРАДОВЕ.

1. СУРВАКАРСКА ГРУПА

Област Перник, община Перник, село Ярджиловци

2. КУКЕРСКА ГРУПА

Област Пловдив, община Карлово, село Каравелово

XIV. НАГРАДА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПЕРНИК

1. област Перник, община Перник, село Кралев дол

2. област Пловдив, община Карлово, село Войнягово

НАГРАДА НА ФИРМА „САНИ-КОНС-ТОДОРОВИ С-ИЕ“ ЗА МАЛЪК УЧАСТНИК:

– Никол Миленкова, сурвакарска група на село Селищен дол, община Перник, област Перник

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НАГРАДА НА СДРУЖЕНИЕ „ЛОКАЛНО НАСЛЕДСТВО“:

1. сурвакарска група при НЧ „Светлина“, село Елов дол, община Земен, област Перник

2. сурвакарска група, село Габров дол, община Земен, област Перник

3. сурвакарска група „Гигинци“, село Гигинци, община Брезник, област Перник

4. сурвакарска група при НЧ „Крюгер Николов -1922 г.“, село Пещера, община Земен, област Перник

5. сурвакарска група, село Банище, община Брезник, област Перник

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