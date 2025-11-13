Гърми международен скандал с Румен Радев

Президентът Румен Радев се оказа в епицентъра на международен скандал, след като надеждни източници разкриха, че провежда строго секретен обяд с унгарския външен министър Петер Сиярто – среща, която нито България, нито Унгария официално обявиха.

Според информация на сайта „Епицентър“ разговорите са изцяло посветени на бъдещето на ключовия енергиен актив „Лукойл Нефтохим“. Радев водел тайни преговори за продажбата му на унгарска фирма – държавна или частна – без знанието на правителството, службите или дори особения търговски управител, който по закон взема решенията за рафинерията.

Аспирациите на Унгария към българския „Лукойл“ са известни от месеци, но това е първият сигнал, че държавният глава е влязъл в закулисна сделка, която няма юридическа стойност, но тежки политически последствия.

Допълнително напрежение създава фактът, че подготовката за посещението на Сиярто е пазена в пълна тайна, а Радев необяснимо е забавил налагането на вето върху промените за ОТУ на „Лукойл“, приети още на 7 ноември – период, който според източниците е бил нужен за преговорите с унгарците.

Скандалът вече разпалва въпроси:

Кой упълномощи президента да обещава продажба на стратегически обект?

Защо правителството е изолирано?

И какво точно се договаря зад затворени врати?

Едно е ясно – скандалът ще расте, а Радев е поставен в центъра на международна буря, която тепърва ще отприщи сериозни последствия.

P.S – Час след като в медиите гръмна тайната среща, Радев се принуди да обяви за нея в своя фейсбук, като написа, че са обсъждали международното положение.