И Владо Манчев изгърмя

Треньорът на ФК Миньор-Перник Владимир Манчев напуска клуба само ден след загубата на перничани от борещия се за промоция в efbet Лига Фратрия. Мачът завърши с кофти загуба за Миньор с 1:3 от играчите на Бенковски.
24 часа след погрома, Манчев обяви, че напуска поста си на старши треньор заради семейни причини – въпреки желанието на ръководството на клуба да продължи да води отбора.
„Миньор и цялата „жълто-черна“ пернишка общност благодари на Владимир Манчев за положените усилия и свършената работа. Вратата на клуба винаги ще бъде отворена за него„, каза председателят на УС Велизар Димитров.
В следващите дни от пернишкия клуб ще водят разговори с евентуални заместници на бившия национал на България.
Междувременно реакция за напускането на треньора на „чуковете“ дойде и от феновете:
Владо Манчев е мъжкар , който винаги беше на терен и гореше в играта . Владо Манчев уважаваше Миньор , знаеше миналото и искаше бъдеще с клуба . Владо Манчев е от друго поколение играчи , които имат сърца , характер и си тръгна с чест . Той търсеше вината в себе си , бореше се Миньор да има бази , повтаряше на всички да се осъзнаят в кой отбор се намират . Имаше план , но дойде на заварено положение и в лош период . Събираше ги , говореше им , но душата му беше прекалено голяма , за да издържи при бездушници . ВСИЧКИ СА БЕЗДУШНИЦИ . Скоро ще има чистка ! Миньор не заслужава тая съдба !!!! 13 години пишем най-жалките страници в историята ни !