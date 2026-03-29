И Владо Манчев изгърмя

Треньорът на ФК Миньор-Перник Владимир Манчев напуска клуба само ден след загубата на перничани от борещия се за промоция в efbet Лига Фратрия. Мачът завърши с кофти загуба за Миньор с 1:3 от играчите на Бенковски.

24 часа след погрома, Манчев обяви, че напуска поста си на старши треньор заради семейни причини – въпреки желанието на ръководството на клуба да продължи да води отбора.

„Миньор и цялата „жълто-черна“ пернишка общност благодари на Владимир Манчев за положените усилия и свършената работа. Вратата на клуба винаги ще бъде отворена за него„, каза председателят на УС Велизар Димитров.

В следващите дни от пернишкия клуб ще водят разговори с евентуални заместници на бившия национал на България.

