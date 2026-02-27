Първо в „За Перник“: Петър Витанов ще води листата на Радев в Перник

Бившият евродепутат Петър Витанов ще бъде водач на листата на проекта на Румен Радев в 14 МИР – Перник. Информацията обнародваме първо в сайта „За Перник“ и вече може да се приема като окончателно решение.

С този ход Радев влиза в региона с утвърдено политическо име, а не с местна компромисна фигура. Витанов има национален профил и опит в Европейския парламент, което показва, че кампанията в Перник няма да бъде второстепенна.

Разпределението на основните играчи в областта вече е ясно. ГЕРБ ще издигнат Георг Георгиев за водач на листата си, а БСП залагат на бореца Иво Ангелов. Така битката в Перник се очертава като директен сблъсък между три различни политически образа – евродепутат, партиен говорител и спортна легенда.

Перник отново няма да бъде „тих“ район на изборите. Листите се подреждат, а фронтовете – очертават. Остава въпросът кой ще мобилизира повече реални гласове, а не само шум в кампанията.