Автобусът София – Касилаг вече ще цепи през Перник без да спира

Големи промени чукат на вратата за пътуващите по линията София – Касилаг. След бурни обсъждания в Областната комисия по транспорт, съдбата на маршрута беше преначертана.

Най-горещата промяна в предложението на община Радомир е решението автобусът официално да не спира в град Перник. Градът на миньорите вече ще бъде само транзитна точка, което цели да съкрати времето за пътуване на радомирци и жителите на околните села.

Освен „зачеркването“ на пернишките спирки, се променя и часът на тръгване на сутрешния рейс от Касилаг. Целта е по-удобно разписание, което да отговори на нуждите на работещите и учениците, пътуващи към столицата.

Зелена светлина от властите

Областният управител Людмил Веселинов обяви, че всички процедури са спазени под конец. Представители на общините и транспорта дадоха своето „ДА“ за новия план.

Последната дума има София. Финалното одобрение се чака през март 2026 г., когато Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ ще подпише новата линия.