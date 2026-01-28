Автобусът София – Касилаг вече ще цепи през Перник без да спира

28.01.2026 zapernik За Перник 0

Големи промени чукат на вратата за пътуващите по линията София – Касилаг. След бурни обсъждания в Областната комисия по транспорт, съдбата на маршрута беше преначертана.

Най-горещата промяна в предложението на община Радомир е решението автобусът официално да не спира в град Перник. Градът на миньорите вече ще бъде само транзитна точка, което цели да съкрати времето за пътуване на радомирци и жителите на околните села.

Освен „зачеркването“ на пернишките спирки, се променя и часът на тръгване на сутрешния рейс от Касилаг. Целта е по-удобно разписание, което да отговори на нуждите на работещите и учениците, пътуващи към столицата.

Зелена светлина от властите

Областният управител Людмил Веселинов обяви, че всички процедури са спазени под конец. Представители на общините и транспорта дадоха своето „ДА“ за новия план.

Последната дума има София. Финалното одобрение се чака през март 2026 г., когато Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ ще подпише новата линия.

ОЩЕ СУПЕР БОМБИ: