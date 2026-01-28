Жена даде братовчед си на съд за закана за убийство

48-годишен перничанин ще отговаря за закана за убийство.

Инцидентът е станал на 25 април тази година в дома на мъжа. Той и 48-годишната му братовчедка с постоянен адрес в столицата се скарали, при което мъжът ѝ отправил закани за убийство. Това предизвикало основателен страх у потърпевшата.

След проведено разследване мъжът е привлечен като обвиняем по чл. 144, ал. 3, вр. ал. 1 от Наказателния кодекс.

Работата по случая продължава съвместно с прокуратурата. При доказване на вината му в съда законът предвижда лишаване от свобода до 6 години.

Още два случая от съда

41-годишен перничанин се изправя пред Темида за неплащане на издръжка. Досъдебното производство е образувано на 24 септември миналата година. Към тази дата мъжът не е изплатил издръжката на непълнолетния си син за срок от 9 месеца. През 2021 г. е осъждан за същото деяние. Привлечен е като обвиняем и му е наложена мярка за неотклонение „подписка“.

Жител на Радомир се изправя пред правосъдието за шофиране на нерегистриран мотоциклет. На 9 ноември миналата година в радомирското село Долна Диканя е настъпил пътен инцидент между лек автомобил „Ауди“ и мотоциклет „ВЕТА-450“. При произшествието няма загинали и пострадали, нанесени са само леки материални щети. Пристигналите на място полицейски служители установили, че мотоциклетът, управляван от 29-годишен жител на гр. Радомир, не е регистриран по надлежния ред в Република България. След проведено разследване мъжът е привлечен като обвиняем и му е наложена мярка за неотклонение „подписка“.