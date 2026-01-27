Болницата в Перник и фондация П.У.Л.С. в общ фронт срещу насилието

МБАЛ „РАХИЛА АНГЕЛОВА“ И ФОНДАЦИЯ „П.У.Л.С.“ ОБЕДИНЯВАТ СИЛИ В ПОДКРЕПА НА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ НАСИЛИЕ

По инициатива на директор​а на МБАЛ „Рахила Ангелова“ д-р Явор Дренски се проведе ключова среща между ръководството на най-голямото лечебно заведение в областта и екипа на фондация „П.У.Л.С.“. Посещението в центъра на организацията бе белязано от желание за конкретни действия и изграждане на устойчива мрежа за подкрепа на хората, преживели насилие.

По време на визитата д-р Дренски детайлно ​се запозна с програмите, които организацията предоставя. В срещата участваха водещи експерти от фондацията: изпълнителният председател адв. Мариана Евтимова, Ася Александрова – директор на ЦСРИ „Татяна Арсова“, Аксиния Йорданова – директор на Кризисния център, социални работници и Юлия Андонова – директор „Развитие и комуникации“.

Разговорът премина отвъд протоколните рамки и се фокусира върху практически идеи за сътрудничество. Ръководството на болницата и екипът на фондацията договориха старта на първите си съвместни инициативи, които ще започнат още през месец март. Целта е да се гарантира, че здравните и социалните услуги за пострадали от насилие ще бъдат предоставени качествено, навреме и с грижа за пациента.​

„За нас е изключително важно да имаме съмишленици и партньори, с които да вървим заедно в предоставянето на комплексна грижа. Медицинската помощ често е първата точка на контакт за пострадалите, затова синхронът между лекари и социални експерти е от решаващо значение“, споделиха от екипа на фондацията.

Кулминацията на партньорството ще бъде през месец март, когато МБАЛ „Рахила Ангелова“ официално ще се присъедини към преподписания през 2025 г. Регионален механизъм за сътрудничество между институциите и организациите в регион Перник. Този документ е основата за координирана реакция и подкрепа на хората, пострадали от насилие, като включването на болницата затваря важния кръг между правоприлагащите органи, социалните служби и здравната система.

С тази стъпка д-р Явор Дренски дава ясен сигнал, че болницата в Перник ще бъде не само място за лечение, но и активен участник в защитата на човешките права и достойнство.