Дамяна от Перник : едва на 13 години, а вече вицешампионка

Нов голям успех за пернишкото момиче Дамяна Стоилова! Едва на 13 години Дамяна стана вицешампионка на Млад олимпиец до 19 г.- Южна България.

Това съобщи до ZaPernik.com Александър Павлов -президент на Спортен клуб по тенис на маса „Миньор“

„Искам да изкажа специални поздравления към Дамяна, към треньора Тодор Денишев, към община Перник в лицето на господин Станислав Владимиров и целя му екип, също така съм изключително горд като бивш състезател и настоящ президент на клуба и спортен деятел, че Перник се превръща в доайен в тениса, защото за първи път в историята на Пернишкия тенис има две състезателки в призовата тройка от два пернишки клуба – с една дума две перничанки в топ 3 до 19 г.,което е огромен успех за нашият град“, каза Павлов, визирайки освен Дамяна Стоилова от СКТМ „Миньор„, така и представителката на СКТМ „Металик“ Перник.