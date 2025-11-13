Кметът на Перник заповяда на Миньорци да изтрият нецензурната си вандалщина

Кметът на Перник Станислав Владимиров е дал указания на агитката на футболния отбор Миньор да изтрие вандалските си драсканици и нецензурни думи, които те направиха миналата седмица, научи сайта „За Перник“.

Градоначалникът е разговарял с тези, които са надраскали и ги е предупредил да си изчистят до седмица изречението.

Драмата дойде след като миньорци побесняха, че в Перник има фенове на друг футболен отбор – Левски, които фенове празнуват 20 години от създаването си на фенклуб „Сини хуни“. И като „награда“ миньорци ги наругаха с нецензурно изречение на градската инфраструктура.

Сега Миньорци ще трябва да вадят и да търкат простотията си, а кмета на Перник е отново на място.