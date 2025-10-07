Премиерът Росен Желязков идва в Перник 07.10.2025 zapernik За Перник 0 Росен Желязков Премиерът на България Росен Желязков идва в Перник, научи сайта „За Перник“. По наша информация, Росен Желязков ще посети града ни на 16 октомври 2025 година. Премиерът ще открие класна стая в училище „Иван Рилски“. Ще бъде ли посрещнат от официални лица и кои? Следим темата! Росен Желязков ОЩЕ СУПЕР БОМБИ: СКАНДАЛНО! Бившата пернишка кметица на ГЕРБ вече плюе по ГЕРБ 07.10.2025 zapernik 0 В София нямат детски градини, а в Перник вече са с басейн 07.10.2025 zapernik 0 Токов удар гръмна в Община Перник 07.10.2025 zapernik 0 В ОБЩИНАТА! Масово раздаване на билети за концерта на Лили Иванова 07.10.2025 zapernik 0 Съдът спря разширението на кариерата при село Студена 07.10.2025 zapernik 0 Премиерът Росен Желязков идва в Перник 07.10.2025 zapernik 0 ВАЖНО: Мътна вода в две пернишки села заради дъжда 07.10.2025 zapernik 0 Голям интерес за безплатни прегледи в Перник – МБАЛ „Рахила Ангелова“ обяви нови дати за записване 07.10.2025 zapernik 0 Перничани с вицешампионска титла и златен дъжд от медали на Купа Варна 2025 07.10.2025 zapernik 0 Огнен кошмар в кв. Рудничар: Пламнаха Ауди, БМВ и камион Ивеко 07.10.2025 zapernik 0 Полицаи разследват смъртта на котка в село Мещица 07.10.2025 zapernik 0 РАЗГОВОР С ПТИЦИ: Пътуваща изложба от Италия „каца“ в Перник 07.10.2025 zapernik 0 Хакери дебнат и пенсионерите: Библиотеката в Перник учи 50+ как да се пазят онлайн 07.10.2025 zapernik 0 Дамски чанти на 100 години показват в Брезник 07.10.2025 zapernik 0 Топлофикация в готовнност за пускане на парното в Перник 06.10.2025 zapernik 0 Мъжът на мама ме преби: 16-годишно момиче се оплака на полицията в Перник 06.10.2025 zapernik 0 Два джипа влетяха в двор, разбиха оградата на брезнинчанин 06.10.2025 zapernik 0 Перничанин откри „огън“ по кучета на улица „Победа“ – арестуван с газов пистолет в ръка 06.10.2025 zapernik 0 Кухненската система METOD от ИКЕА Перник Плаза – създадена за истинските моменти в живота 06.10.2025 zapernik 0 Децата на Станоева с ударен дебют: 13 души и 12 медала от Купа Варна! 06.10.2025 zapernik 0 Перник бяга за здраве за пети път 06.10.2025 zapernik 0 Кучешката сага в Батановци преля! Чистачка на жп гарата бута къщички на бездомни животни и заплашва с „мерки“ 05.10.2025 zapernik 0 Мащабно спортно събитие в Перник: Десетки клубове палят за спорт децата на града 05.10.2025 zapernik 0 Мащабна инвестиция в Радомир за 29 населени места 05.10.2025 zapernik 0 Защо БТВ се прецака с Ергенът? 03.10.2025 zapernik 0 Разкри се кое е любимото тв предаване на Светослав Вуцов 03.10.2025 zapernik 0 Радомир получи чисто нов училищен автобус 03.10.2025 zapernik 0 Екип №8 ЗАВИНАГИ извън играта: В чест на волейболната легенда от Перник Борис Гюдеров 03.10.2025 zapernik 0 Опашки за изкуство в Перник! Хора идват от Ню Йорк и с влака от София, за да видят уникална изложба 03.10.2025 zapernik 0 Пернишки резил х3 03.10.2025 zapernik 0