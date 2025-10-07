Премиерът Росен Желязков идва в Перник

07.10.2025 zapernik За Перник 0

Росен Желязков
Премиерът на България Росен Желязков идва в Перник, научи сайта „За Перник“.

По наша информация, Росен Желязков ще посети града ни на 16 октомври 2025 година.

Премиерът ще открие класна стая в училище „Иван Рилски“.

Ще бъде ли посрещнат от официални лица и кои? Следим темата!

