Перничани с вицешампионска титла и златен дъжд от медали на Купа Варна 2025

КА ЕЛ Кикбокс клуб Перник“ станаха вицешампиони на Държавното първенство и затвърдиха силно участие на „Купа Варна 2025“

304 състезатели от 41 клуба се включиха в четвъртото издание на престижния турнир

През изминалия уикенд се проведе четвъртото издание на турнира по кикбокс „Купа Варна“, който събра 304 състезатели от 41 спортни клуба от цялата страна. Организатори на проявата бяха варненският клуб „Вокил“, Българската конфедерация по кикбокс и муай тай, със съдействието на Дирекция „Спорт“ към Община Варна и Министерството на младежта и спорта.

Сред отличилите се бе и СК “КL Kickboxing Club Pernik“, чиито състезатели демонстрираха отлична подготовка, дисциплина и бойен дух.

Отборът завоюва второ място в България в стил Лайтконтакт, като резултат от силното представяне на всички бойци, които се качиха на почетната стълбичка с множество златни и сребърни медали.

„Поздравления за децата, които се бориха с хъс и уважение, за треньорите Калоян Кирилов и Соня Савова, както и за родителите – за подкрепата и вярата в нашия клуб! Всеки турнир е ново доказателство, че постоянството, трудът и спортният дух са в основата на успеха. Следващата цел – още по-високо място и още повече усмивки на татамито!“ – споделиха от ръководството на клуба.

Треньорът Иво Иванов допълни, че участието на клуба и в турнира „Купа Варна“ е било отлична проверка за формата на младите състезатели и подготовка за следващите големи събития.

„Купа Варна се утвърди като едно от най-добре организираните състезания в страната. За нашите бойци това бе ценен опит и доказателство, че пернишката школа по бойни спортове продължава да расте и да се утвърждава сред водещите клубове в България,“ каза Иванов.

Медалисти на Ринг:

Иван Поповски сребърен медалист в категория до 63 ( лекарска забрана ) за финала при мъже

Ванеса Ефремова – златен медалист

Кристо Митков – златен медалист

Медалисти на татами:

Никола Христов – златен медалист

Теодора Бързачка – златен медалист

София Русева – златен медалист

Николай Иванов – сребърен медалист

Стиляна Миткова – сребърен медалист