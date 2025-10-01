Златното сърце на кв. Рудничар празнува рожден ден

Най-обичаният жител на квартал „Рудничар“ празнува рожден ден днес. Това съобщиха жители на квартала, които пожелаха чрез трибуната на zapernik.com да честитят празника на Веката Лазаров и да му отправят благодарности за всичко, което е направил за жителите на квартала.

Съседите разказват, че Веката е музикант и бизнесмен, кото помага на бедните от квартала. Преди известно време, както zapernik.com писа, именно Веката помогна на семействата, чиито домове изгоряха при пожар. А към днешна дата, те вече имат нови домове. Веката помагал и като оправял улиците на квартала, както и правил големи дарения за децата от кв. Рудничар, дарявал и на по-бедните семейства дърва за огрев през зимата. Веката Лазаров обаче не е само благодетел – той радва своите съседи с музика и песни.

„Този човек е с голямо циганско сърце. Затова днес има рожден ден и заслужава да му благодарим. Днес фейсбука е пълен с прекрасни пожелания към него . Века, ти си пример за всички бизнесмени , ти не си горделив и зъл, ти си златното ромско богато сърце на кв. Рудничар. Честит рожден ден!“