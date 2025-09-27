Перничани и радомирци се събират за масова подкрепа на националите по волейбол за финала на Световното

Утре – 28-ми септември от 13:30ч. българско време България се изправя за финал в битка за златото. За първи път след 55 години националния ни отбор е на финал, а младите лъвчета, които са и най-младия тим на Световното първенство, записаха имената си в историята на волейбола със сърцатата си игра под ръководството на италианския треньор Джанлоренцо Бленгини.

Утре Перник се събира за мощна подкрепа в зала „Борис Гюдеров“. Всички перничани, които искат да споделят историческия момент и емоциите си, могат да дойдат да гледат мача на годината заедно. Входът е безплатен.

Мачът, който ще започне в 13:30 ч. ще бъде излъчен на голям екран, за да може публиката да усети истинската атмосфера и да подкрепи националния отбор по волейбол.

В Община Радомир също се събират на масова среща за финала на Световното по волейбол.

Най-младият състав в турнира, но с огромно сърце, дух и смелост, които карат цяла България да настръхва от гордост. Те играят за България. Те играят за всички нас. Те играят за бъдещето!

Точно заради това община Радомир кани всички свои съграждани да изживеят заедно този спортен момент. Срещата ще се състои в уреченото време – 13:30ч. в МКИЦ „Европа“ (Младежки дом)

Елате с приятели, семейството, флаг и най-важното – добро настроение!

