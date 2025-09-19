ГОТОВИ ЛИ СМЕ? Голямото чистене в Пернишко ЗАПОЧВА

За поредна година Община Перник ще се включи в инициативата на bTV Media Group „Да изчистим България заедно“. Кампанията е най-големият доброволчески и обществен проект, предприеман досега у нас.

Всички перничани, които желаят могат да се включат в почистването на 20.09.2025 г. /събота/ от 10:00 ч. и да оставят чувалите с отпадъци до съдовете за смет. Точки, които ще бъдат почистени от доброволци могат да бъдат подадени на телефон 0885 400 582 /Марина Максимова/, на посочения номер можете да се обаждате за извозване на събраните от вас отпадъци, които ще бъдат извозени в рамките на деня.

Маркираните досега места и територии за почистване в град Перник са следните:

Местността „Войниковец“, където в почистването ще се включи и гражданското формирование „Доброволчески отряд – Перник“. Сборният пункт е на подхода за Пернишката крепост в 08:30 ч.

Района на минералните чешми в село Рударци. Там в почистването ще се включи Международният младежки център – Перник.

Района на стадион “Металург“ в кв. „Изток“ и около подлеза при жп спирка „Даскалово“, където ще се включат ученици от Спортно училище „Олимпиец“ и ГПЧЕ „Симеон Радев“.

Кампанията ще де проведе и в Общена Радомир

И Община Радомир ще се включи активно в националната кампания „Да изчистим България“ на 20 септември. Всички жители на общината могат да се включат като доброволци и да дадат своя принос за по-чиста и по-красива среда.

На всички участници ще бъдат осигурени чували и ръкавици.