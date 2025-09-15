Звездно бебе проплака в пернишката болница, а Софи Маринова стана баба

Племенницата на Софи Маринова роди здраво момченце под грижите на екипа в отделението по акушерство и гинекология на пернишката МБАЛ „Рахила Ангелова“.

Малкият Христо проплака на 10 септември, тежи 3,180 кг. и е дълъг 51 см. Раждането е било с цезарово сечение по медицински показатели и под пълна анестезия по желание на майката, споделиха от отделението.

21-годишната родилка, която носи името на именитата си леля – София Маринова и гордият татко Георги Христов благодариха за грижите и за професионализма на екипа на АГ-отделението.

По време на изписването те споделиха, че са очаровани от материалната база и внимателното отношение от страна на лекари, медицински сестри и акушерки.

От началото на годината в МБАЛ “Рахила Ангелова” са родени 140 бебета.